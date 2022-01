Mẹo chọn măng khô để món canh ngày Tết không biến thành “thuốc độc”

Mâm cơm ngày Tết không thể thiếu được bát canh măng khô. Tuy nhiên, măng khô là thực phẩm dễ bị tiểu thương ngâm tẩm thuốc, ẩn chứa nhiều nguy hiểm cho sức khỏe con người. Vậy làm sao để chọn măng khô ngon? (Ảnh minh họa) Theo kết quả giám sát an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, đã phát hiện nhiều mẫu măng khô có tồn dư hóa chất lưu huỳnh và sulfite có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Những chất này do những thương lái ham lợi nhuận thêm vào để khiến măng khô có thể bảo quản lâu hơn, tạo màu đẹp hấp dẫn, dễ bán cho người tiêu dùng. Sau đây là dấu hiệu để nhận biết được sản phẩm măng truyền thống không chứa lưu huỳnh hoặc chất bảo quản độc hại theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Măng khô đảm bảo an toàn thực phẩm là loại măng có màu vàng nâu nhạt, xuất hiện màu hổ phách, đường vân tỉ mỉ, bề rộng thịt dày. Khi sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy được. Ngoài ra, bạn nên chọn loại măng lưỡi lợn và có kích thước vừa phải sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi ninh nấu và ít tốn nhiên liệu. Tiếp nữa, măng khô an toàn phải lưu giữ mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ, không bị mốc. Chỉ nên mua măng khô được bảo quản trong túi ni lông có nhãn mác, có địa chỉ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngược lại, măng không đảm bảo an toàn thực phẩm, sấy bằng lưu huỳnh sẽ có mùi khét đặc trưng của măng ngâm lưu huỳnh, khi ngửi sẽ có mùi SO2 rất đặc trưng. Măng ngâm hóa chất thường có độ bóng, trông bắt mắt, không bao giờ bị ẩm mốc. Không nên mua măng có màu sắc khác thường, quá đẹp, quá đồng đều về mặt màu sắc. Bạn phải nhớ kỹ khi chọn mua măng khô, bởi nếu mua phải măng tẩm hóa chất, lâu dài sẽ gây tổn thương về thần kinh, thay đổi hành vi; ảnh hưởng hệ tuần hoàn, chức năng tim mạch, tổn thương mắt, giảm thị lực, ảnh hưởng chức năng sinh sản, hệ miễn dịch, tuyến nội tiết, ảnh hưởng đến sự phát triển của não, tổn thương phổi, nhiễm độc thận. Mời độc giả xem thêm video: 82 người tại Phú Yên ngộ độc thực phẩm (Nguồn video: THĐT)

