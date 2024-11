9 thủ phạm khiến chuyện phòng the “nguội lạnh“

Những mong đợi không thực tế: Một số người cảm thấy chán nản khi họ không đạt được đa cực khoái hay phong độ như trong các bộ phim gợi cảm, từ đó, họ thất vọng về bản thân, về đời sống chăn gối của mình, khiến chuyện phòng the ngày càng tệ. Ảnh minh họa Khó "lên đỉnh": Theo chuyên gia, rất nhiều nam giới phàn nàn về việc xuất tinh sớm và phụ nữ ca thán bởi không thể "lên đỉnh". Những lời than phiền này ngày càng nhiều hơn vì hai lý do: Người trẻ bắt đầu bước vào đời sống chăn gối khi chưa có nhiều sự chuẩn bị và khi gặp vấn đề trục trặc, họ ngại hỏi nên cứ loay hoay đối mặt với vấn đề, sau đó mới tìm tới chuyên gia. Ảnh minh họa Thuốc tránh thai được sử dụng rất phổ biến để tránh việc có thai ngoài ý muốn. Có rất nhiều người cho nó là “liều thuốc” của tình yêu. Nhưng không ai ngờ tới thuốc tránh thai có thể mang lại tác dụng phụ không mong muốn như làm giảm mức độ của hormone giới tính, bao gồm testosterone. Điều này đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Ảnh minh họa Thiếu ngủ: Nếu bạn đang gặp rắc rối trong đời sống tình dục thì có lẽ nguyên nhân là do bạn ngủ quá ít. Vấn đề này ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục rất lớn. Thiếu ngủ làm cơ thể và tinh thần mệt mỏi, từ đó dẫn đến mất ham muốn. Ảnh minh họa Mãn kinh: Theo số liệu thống kê, có khoảng 50% phụ nữ khi mãn kinh bắt đầu giảm nhu cầu tình dục. Mãn kinh chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khác, đặc biệt là tuổi tác, theo đó khi phụ nữ tuổi cao thì nhu cầu tình dục sẽ giảm, điều này hợp với quy luật. Ảnh minh họa Lịch làm việc bận rộn: Mệt mỏi, kiệt sức và không còn tâm trí dành cho chuyện "yêu" là hệ quả tất yếu của một thời gian biểu bận rộn. Ảnh minh họa Chất cồn: Chất cồn là nguyên nhân gây rối loạn cương dương ở nam giới, cản trở khả năng "đạt đỉnh" của phụ nữ và sự sản xuất hormone testosterone trong cơ thể đàn ông, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tình dục, là nguyên nhân gây ra chứng xuất tinh sớm. Ảnh minh họa Stress là một trong những nguyên nhân chính gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe tình dục. Giống như tình trạng thiếu ngủ, stress gây hại trực tiếp đến quá trình sản xuất hormone yêu. Ảnh minh họa Béo phì: Thừa cân hay béo phì làm giảm ham muốn tình dục và gây khó khăn trong các tư thế quan hệ. Nguyên nhân có thể là do bạn thấy xấu hổ về cơ thể của mình, hay do trục trặc trong quan hệ tình cảm, hoặc các vấn đề về tâm lý khác. Ảnh minh họa Nếu đang gặp khó khăn trong chuyện phòng the bạn có thể áp dụng những bí quyết hâm nóng chuyện chăn gối đơn giản sau: Hòa hợp tâm trí với cơ thể, tăng cường cảm giác từ những điều mới lạ, thư giãn, gần gũi, tăng cường vận động,... Ảnh minh họaXem video: Khánh Vân tham gia talkshow "Chuyện ngại nói với Xuân Lan". Nguồn Vietnamnet

