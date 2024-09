Loại rau chứa vitamin C gấp 5 lần rau thường, hỗ trợ giảm cân

Rau mầm từ lâu đã được ca ngợi là một trong những "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và lợi ích cho sức khỏe.

Các loại rau mầm phổ biến như: cải xanh, đậu xanh, mầm củ cải đỏ không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại.

Ảnh minh họa.

Rau mầm là loại rau non mới nảy mầm được trồng trong thời gian ngắn và thu hoạch sau khi gieo từ 5 - 7 ngày. Vì là cây non nên giá trị dinh dưỡng của rau mầm cao gấp 5 lần so với các loại rau thông thường. Không chỉ vậy, nhiều người còn nhận xét loại rau này ăn ngon hơn các loại rau khác.

Kích thích mọc tóc

Lượng vitamin C dồi dào trong rau mầm giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất ra collagen tự nhiên cho cơ thể. Tăng cường chất chống ôxy hóa giúp làm mềm tóc, kích thích mọc nhanh dài và dày. Chống rụng tóc hiệu quả.

Tốt cho cơ bắp

Các loại đậu, hạt, ngũ cốc... chứa hàm lượng protein cao. Khi được ngâm và nảy mầm, chất lượng protein sẽ được cải thiện hơn. Protein là thành phần quan trọng của mọi tế bào trong cơ thể, đặc biệt là cơ bắp. Protein giúp hình thành, phát triển cơ bắp.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Rau mầm chứa nhiều vitamin C , là một chất chống ôxy hóa mạnh, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể có thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Rau mầm còn giàu vitamin A rất cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các tế bào tim, phổi, thận và nhiều cơ quan khác.

Rau mầm giúp hỗ trợ sinh sản

Rau mầm chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, canxi… Sắt là chất sản sinh máu và làm tăng khả năng vận chuyển ôxy trong máu.

Kẽm là một nguyên tố vi lượng quan trọng có vai trò cân bằng khả năng sinh sản và ham muốn tình dục ở cả nam giới và nữ giới. Ở nữ giới, thiếu kẽm có thể ức chế sự phát triển và thành thục sinh dục. Phụ nữ mang thai nếu thiếu kẽm sẽ gây hại cho quá trình phát triển của thai nhi.

Nam giới sử dụng kẽm thường xuyên mỗi ngày sẽ có lượng tinh trùng khỏe mạnh và số lượng nhiều hơn những người không sử dụng.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trong khi ăn trái cây, rau, quả hạch và hạt chất lượng rất quan trọng để giảm cân hiệu quả, thì rau mầm cũng là một lựa chọn lành mạnh.

Tế bào không chỉ chứa đầy các chất dinh dưỡng có lợi mà còn ít calo, đó là lý do chính khiến nhiều người theo dõi cân nặng ăn chúng như một món ăn nhẹ.

Chất xơ trong ngũ cốc nảy mầm cũng có thể kích thích cảm giác no bằng cách tạo cảm giác no và hạn chế việc giải phóng hormone đói ghrelin quan trọng. Đậu gà nảy mầm, đặc biệt là hạt cỏ cà ri, là một lựa chọn tốt để giảm cân phù hợp với chế độ ăn kiêng.

Đặc tính chống ung thư

Chúng ta biết rằng rau mầm có nhiều đặc tính rất tốt cho tim mạch và đường ruột. Nhiều người không biết rằng rau mầm có chứa hàm lượng cao glucoraphanin, một loại enzyme hạt nhân bảo vệ cơ thể bạn chống lại nhiều dạng ung thư.

Giàu chất chống oxy hóa

Rau mầm rất giàu chất chống oxy hóa, chính vì vậy loại rau này còn có thể giúp ngăn ngừa rất nhiều bệnh như đái tháo đường, nhiễm trùng, ung thư, bệnh hô hấp, viêm khớp, các vấn đề viêm nhiễm, bệnh Parkinson… Không những vậy, rau mầm, đặc biệt là cải xoăn, còn giúp tăng sức đề kháng của trẻ.

Chứa nguồn protein phong phú

Chất lượng protein trong các loại đậu, hạt hoặc ngũ cốc cải thiện hơn khi chúng được ngâm. Protein thay đổi trong quá trình ngâm và nảy mầm, cải thiện giá trị dinh dưỡng. Protein rất quan trọng trong việc hình thành và phục hồi cơ bắp.

Tốt cho tiêu hóa

Việc nảy mầm các loại đậu, hạt hoặc rau giúp loại bỏ a xít phytic có trong màng làm hạn chế sự hiện diện của các enzym tiêu hóa trong hạt.

Bây giờ, rất nhiều enzym quan trọng có trong hạt giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giữ cho quá trình trao đổi chất của chúng ta được kiểm soát và cũng có tác dụng cải thiện các phản ứng hóa học trong dạ dày khi chúng ta tiêu hóa thức ăn. Các enzym cũng phân hủy thức ăn hiệu quả hơn khi tiêu hóa, giúp chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Đừng quên, nảy mầm một loại rau họ đậu hoặc một loại rau họ cải sẽ bổ sung chất xơ cho hạt giúp loại bỏ độc tố tích tụ khỏi cơ thể và giữ cho dạ dày sạch sẽ và khỏe mạnh.