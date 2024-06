Loại quả giàu vitamin C, ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ hệ tim mạch

Một trong những lợi ích quan trọng nhất đó là về thành phần dinh dưỡng, su su chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu.

1 quả su su với trọng lượng khoảng 200 gam cung cấp các dinh dưỡng sau:

39 kcal;

9 gam carbohydrate;

2 gam protein;

Không chứa chất béo;

4 gam chất xơ, tương đương 14% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày (Reference Daily Intake - RDI);

Vitamin C, đáp ứng 26% RDI;

Vitamin K, đáp ứng 10% RDI;

Vitamin B6, đáp ứng 8 % RDI;

Ma-giê, đáp ứng 6% RDI;

Đồng, đáp ứng 12% RDI;

Kali, đáp ứng 7% RDI;

Kẽm, đáp ứng 10% RDI;

Man-gan, đáp ứng 19% RDI.

Đáng chú ý là su su đặc biệt giàu folat, giúp kích thích phân chia tế bào. Su su có ít năng lượng, không béo, ít natri và carbohydrate thấp. Vì vậy su su là một thực phẩm lành mạnh, phù hợp với nhiều chế độ ăn kiêng.

Lợi ích của su su đối với sức khỏe. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của quả su su đối với sức khỏe:

Thúc đẩy quá trình kiểm soát đường máu

Su su có hàm lượng carbs thấp và nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs của bạn, làm giảm đáp ứng với đường sau khi ăn. Su su cũng hỗ trợ quá trình kiểm soát đường máu thông qua insulin. Kháng insulin là tình trạng xảy ra khi các tế bào ít nhạy cảm với insulin – là một loại hormone điều chỉnh lượng đường máu, điều này dẫn đến tăng đường máu dần dần và cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu cho thấy các loại hợp chất thực vật tự nhiên độc đáo trong su su có thể đóng vai trò làm tăng tác dụng của insulin bằng cách ức chế tác dụng của những enzyme cản trở việc kiểm soát đường máu và bệnh tiểu đường type 2.

Bảo vệ hệ tim mạch

Các chuyên gia cho rằng ăn quả su su có thể giúp cải thiện một số nguy cơ bị bệnh liên quan đến hệ tim mạch như cholesterol, cao huyết áp và tuần hoàn máu kém lưu thông. Một người thường xuyên ăn su su sẽ giúp mạch máu giãn ra và cải thiện lưu lượng máu.

Ngoài ra su su cũng là nguồn bổ sung chất xơ lành mạnh khi cung cấp khoảng 14% RDI hay còn gọi là nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Do đó khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như su su sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tim mạch.

Hỗ trợ thai kỳ

Vitamin B9 hay còn gọi là Folate có vai trò đặc biệt đối với phụ nữ mang thai hoặc chuẩn bị mang thai. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, chất này rất cần cho sự phát triển của tuỷ sống và bộ não thai nhi.

Quả su su là nguồn cung cấp folate rất dồi dào nên phụ nữ mang thai có thể bổ sung vào thực đơn của mình. Mẹ có thể chế biến su su thành nhiều món xào, nấu canh theo tuỳ khẩu vị mặn, ngọt của mỗi người.

Hiện nay đa số các loại su su đều có phần vỏ có thể ăn được nhưng cũng có những loại phải bỏ hạt và bỏ vỏ. Nếu chọn cách ăn tươi quả su su thì có thể chế biến thành salad hoặc sinh tố, nấu súp hầm thịt, chiên hoặc nướng đều được.

Chống oxy hoá

Quả su su đem đến rất nhiều chất chống oxy hoá như morin, quercetin, myricetin hay kaempferol giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tổn thương tế bào, giảm viêm và giảm căng thẳng. Ngoài ra còn giúp chống lại các bệnh chuyển hoá như ung thư, tiểu đường và giúp kháng viêm.

Ngăn ngừa lão hoá

Quả su su là một thực phẩm rất giàu các chất chống oxy hoá và giàu vitamin C. Như chúng ta đã biết vitamin C ngoài khả năng chống oxy hoá còn góp phần sản sinh thêm chất collagen - một loại protein giúp cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn.

Trong khi đó, quá trình lão hoá của cơ thể là do các gốc tự do gây nên. Chúng làm tổn hại tế bào và làm giảm đi chức năng của các tế bào đó theo thời gian. Nhưng khi ăn quả su su sẽ giúp tạo ra một màng ngăn bảo vệ các tế bào khỏi gốc tự do để ngăn ngừa lão hoá.

Hơn nữa, một số nghiên cứu invitro gần đây cũng cho thấy khả năng giúp tế bào da chống lại tác nhân tia UV độc hại. Vì vậy các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung ngay su su vào các bữa ăn hằng ngày.

Hỗ trợ chức năng gan

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa được tích tụ vào mô gan. Quá nhiều chất béo trong gan của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của gan.

Cả hai nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật đều cho thấy rằng chiết xuất su su có thể chống lại sự tích tụ chất béo trong gan, do đó có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong một nghiên cứu, những con chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo và được điều trị bằng chiết xuất su su có hàm lượng cholesterol và axit béo trong gan thấp hơn đáng kể so với nhóm chuột không điều trị. Điều này là do những thay đổi rõ ràng liên quan đến chức năng của các enzyme liên quan đến chuyển hóa chất béo.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Đường tiêu hóa chịu trách nhiệm giải độc, miễn dịch và hấp thu dưỡng chất. Ăn trái cây và rau quả như su su có thể hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa vì có nhiều flavonoid. Flavonoid hỗ trợ các enzyme tiêu hóa, bên cạnh đó cũng giúp loại bỏ và bài tiết chất thải trong đường tiêu hóa. Mặt khác, các chất xơ trong su su là nguồn chất giúp các lợi khuẩn đường ruột phát triển khỏe mạnh.

Từ đó, hỗ trợ duy trì nhu động ruột bình thường và đóng vai trò trong việc ngăn ngừa các bệnh mạn tính như ung thư ruột kết, thậm chí là tiểu đường type 2 và bệnh về tim mạch.

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Quả su su chứa rất ít calo và giàu chất xơ, đây là hai yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Chất xơ giúp làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày, khiến bạn có cảm giác no lâu hơn, ít thèm ăn hơn. Do đó, su su có thể là lựa chọn hiệu quả cho một chế độ ăn giảm cân lành mạnh và hiệu quả.

Ngừa sỏi thận

Ngoài việc tăng sản xuất, đào thải nước tiểu và muối dư thừa ra khỏi cơ thể, kali có trong su su còn hỗ trợ đào thải các chất cặn bã khác, ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.