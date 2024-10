Loại nấm được ví như “bào ngư chay” bảo vệ gan, chống ung thư

Nấm đùi gà rất bổ dưỡng và là nguồn cung cấp protein, carbohydrate, chất xơ, 18 loại axit amin (trong đó có 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người như lysine và valine) cùng nhiều vitamin (C, A, B2, B1, D, niacin) và khoáng chất (đặc biệt là K, Mg, Na và Ca). Đặc biệt nấm đùi gà ít calo, hàm lượng lipid thấp. Ảnh minh họa Tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ trong nấm đùi gà chủ yếu là chất xơ hòa tan. Tiêu thụ chất xơ thường xuyên đã được chứng minh là giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm và ngăn ngừa táo bón từ đó duy trì sức khỏe đường ruột tốt. Ảnh minh họa Duy trì sức khỏe não bộ: Nấm đùi gà chứa nhiều vitamin B12 có khả năng hỗ trợ hoạt động của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự tập trung, đồng thời hỗ trợ quá trình tạo máu. Nguồn cung cấp vitamin B12 chính là thức ăn động vật và nấm đùi gà là một trong số ít thực phẩm có thể bổ sung loại vitamin này. Nấm đùi gà có chứa đến 5,83 mg vitamin B3 trên 100 gram, có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, cải thiện chức năng hệ thần kinh và tiêu hóa. Ảnh minh họa Điều hòa huyết áp, giảm cholesterol: Nấm đùi gà rất giàu kali (272 mg kali/100 gam nấm). Theo ET Today, ăn nấm đùi gà có thể giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, cao huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ tác động của hai hợp chất Lovastatin và mevinolin có tác dụng ức chế quá trình tổng hợp cholesterol nội sinh, giảm tổng lượng cholesterol trong máu, triglyceride và cholesterol xấu. Ảnh minh họa Giúp chống ung thư: β-glucan, polysaccharides trong nấm đùi gà là những chất có chức năng chống ung thư và khối u. Đồng thời chúng có thể kích thích cơ thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, tăng cường hoạt động của tế bào lympho, tăng cường cơ chế bảo vệ miễn dịch cũng như giảm sản xuất các gốc tự do trong cơ thể. Ảnh minh họa Bảo vệ gan: Nấm đùi gà rất giàu polysaccharides với nhiều hoạt tính sinh học, có thể giúp hạ lipid máu, ngăn ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ, bảo vệ gan. Ảnh minh họa Cung cấp chất chống oxy hóa: Chất ergothioneine trong nấm đùi gà cùng một hợp chất oxy hóa khác giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Cho nên, bằng cách ăn nấm đùi gà sẽ vừa giúp cải thiện thể trạng cũng như sức khỏe cho cơ thể tốt hơn. Ảnh minh họa Hỗ trợ điều trị loãng xương: Trong nấm đùi gà có chứa nhiều hoạt chất ergosta dienol, dihydroxy ergostane cùng nhiều hoạt chất khác nên có tác dụng tăng cường chuyển hóa xương khá tốt. Đồng thời, đây là những chất giúp tránh tình trạng giảm mật độ chất khoáng trabecular bên trong xương, phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Ảnh minh họaXem video: Đặc sản Tết vào mùa. Nguồn VTV24

Nấm đùi gà rất bổ dưỡng và là nguồn cung cấp protein, carbohydrate, chất xơ, 18 loại axit amin (trong đó có 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người như lysine và valine) cùng nhiều vitamin (C, A, B2, B1, D, niacin) và khoáng chất (đặc biệt là K, Mg, Na và Ca). Đặc biệt nấm đùi gà ít calo, hàm lượng lipid thấp. Ảnh minh họa Tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ trong nấm đùi gà chủ yếu là chất xơ hòa tan. Tiêu thụ chất xơ thường xuyên đã được chứng minh là giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm và ngăn ngừa táo bón từ đó duy trì sức khỏe đường ruột tốt. Ảnh minh họa Duy trì sức khỏe não bộ: Nấm đùi gà chứa nhiều vitamin B12 có khả năng hỗ trợ hoạt động của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự tập trung, đồng thời hỗ trợ quá trình tạo máu. Nguồn cung cấp vitamin B12 chính là thức ăn động vật và nấm đùi gà là một trong số ít thực phẩm có thể bổ sung loại vitamin này. Nấm đùi gà có chứa đến 5,83 mg vitamin B3 trên 100 gram, có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, cải thiện chức năng hệ thần kinh và tiêu hóa. Ảnh minh họa Điều hòa huyết áp, giảm cholesterol: Nấm đùi gà rất giàu kali (272 mg kali/100 gam nấm). Theo ET Today, ăn nấm đùi gà có thể giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, cao huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ tác động của hai hợp chất Lovastatin và mevinolin có tác dụng ức chế quá trình tổng hợp cholesterol nội sinh, giảm tổng lượng cholesterol trong máu, triglyceride và cholesterol xấu. Ảnh minh họa Giúp chống ung thư: β-glucan, polysaccharides trong nấm đùi gà là những chất có chức năng chống ung thư và khối u. Đồng thời chúng có thể kích thích cơ thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, tăng cường hoạt động của tế bào lympho, tăng cường cơ chế bảo vệ miễn dịch cũng như giảm sản xuất các gốc tự do trong cơ thể. Ảnh minh họa Bảo vệ gan: Nấm đùi gà rất giàu polysaccharides với nhiều hoạt tính sinh học, có thể giúp hạ lipid máu, ngăn ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ, bảo vệ gan. Ảnh minh họa Cung cấp chất chống oxy hóa: Chất ergothioneine trong nấm đùi gà cùng một hợp chất oxy hóa khác giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Cho nên, bằng cách ăn nấm đùi gà sẽ vừa giúp cải thiện thể trạng cũng như sức khỏe cho cơ thể tốt hơn. Ảnh minh họa Hỗ trợ điều trị loãng xương: Trong nấm đùi gà có chứa nhiều hoạt chất ergosta dienol, dihydroxy ergostane cùng nhiều hoạt chất khác nên có tác dụng tăng cường chuyển hóa xương khá tốt. Đồng thời, đây là những chất giúp tránh tình trạng giảm mật độ chất khoáng trabecular bên trong xương, phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Ảnh minh họa Xem video: Đặc sản Tết vào mùa. Nguồn VTV24