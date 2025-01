Loạt siêu xe hấp dẫn hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường ôtô

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, nhưng năm 2024 là thời điểm nhiều hãng xe sang và siêu xe ra mắt các sản phẩm mới. Động thái này được cho rằng sẽ đón đầu sự phục hồi kinh tế trong những năm sắp tới. Ferrari F80: Được mong chờ nhất chính là Ferrari F80 - hậu duệ của siêu phẩm LaFerrari vốn ra mắt từ năm 2013. Mẫu xe này sở hữu công nghệ động cơ hybrid từ chiếc Ferrari 499P, nhà vô địch của chặng đua 24 Hours of Le Mans trong 2 năm liên tiếp. Tổng công suất của F80 lên đến 1.200 mã lực. Theo kế hoạch, chỉ có 799 chiếc Ferrari F80 được sản xuất với mức giá từ 3,9 triệu USD. McLaren W1: Cùng với Ferrari F80, McLaren W1 được kỳ vọng sẽ hồi sinh “Holy Trinity” (Bộ 3 Thần Thánh), vốn bao gồm McLaren P1, Ferrari LaFerrari và Porsche 918 Spyder. Siêu xe này được trang bị động cơ V8 twin-turbo và động cơ điện phụ trợ có sức mạnh tối đa 1.275 mã lực. Chỉ có 399 chiếc được sản xuất với giá từ 2,1 triệu USD. Aston Martin Valhalla: Trong khi chiếc Porsche Mission X mới vẫn chưa được giới thiệu phiên bản thương mại, Aston Martin Valhalla được xem là sự thay thế xứng tầm cho "Holy Trinity". Với động cơ V8 twin-turbo 4.0L và cơ cấu PHEV, sức mạnh của siêu xe này lên đến 1.079 mã lực. Chỉ có 999 chiếc được lắp ráp thủ công. Bugatti Tourbillon: Thay thế cho Chiron, Bugatti Tourbillon không còn được trang bị động cơ W16 đặc trưng. Thay vào đó, khối động cơ V16 hút khí tự nhiên kết hợp công nghệ hybrid cho ra công suất lên đến 1.800 mã lực. Bugatti chỉ sản xuất giới hạn 250 chiếc với giá khởi điểm từ 4,1 triệu USD. Pagani Utopia Roadster: Phiên bản mui trần của chiếc Utopia được sản xuất với số lượng giới hạn 130 chiếc toàn cầu cùng mức giá từ 3,4 triệu USD. Thay vì nâng cấp hiệu suất như với Zonda hay Huayra, chiếc Utopia Roadster vẫn chia sẻ động cơ V12 twin-turbo 6.0L của bản coupe với công suất 864 mã lực. Mercedes-AMG PureSpeed: Là siêu phẩm đầu tiên của Mythos Series, Mercedes-AMG PureSpeed sở hữu phong cách speedster không kính chắn gió. Xe vẫn sử dụng động cơ động cơ V8 Biturbo 4.0L mạnh 585 mã lực. Mức giá của mẫu siêu xe giới hạn 250 chiếc này không được tiết lộ. Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series: Là mẫu siêu phẩm khác được phát triển từ SL-Class, chiếc Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series chỉ có cấu hình 2 chỗ ngồi cùng những trang bị cao cấp nhất. Tuy nhiên, mẫu roadster này vẫn được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L mạnh 585 mã lực. Ferrari 12Cilindri: Thay thế cho 812 Superfast, siêu xe đầu bảng của Ferrari vẫn sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên mạnh 830 mã lực. Thiết kế của 12Cilindri mang phong cách hoài cổ của mẫu 365 GTB/4 Daytona. Lamborghini Temerario: Siêu xe nhập môn của Lamborghini đã chuyển sang động cơ V8 hybrid, công suất tối đa 920 mã lực. Cùng với Revuelto và Urus S, Temerario đã hoàn tất dải sản phẩm theo hướng điện khí hóa của thương hiệu từ Italy. Aston Martin Vanquish: Là biểu tượng của tốc độ, Aston Martin Vanquish đã trở lại sau 6 năm dừng sản xuất. Thương hiệu đến từ Anh Quốc vẫn trung thành với cơ cấu động cơ V12 có sức mạnh lên đến 835 mã lực. Maserati GT2 Stradale: Được xem là phiên bản đường phố của mẫu xe đua Maserati GT2, GT2 Stradale nhẹ hơn phiên bản tiêu chuẩn MC20 khoảng 60 kg, trong khi công suất chỉ tăng thêm 10 mã lực, đạt mức 640 mã lực. Chevrolet Corvette ZR1: Huyền thoại Corvette ZR1 tiếp tục trở lại với thế hệ thứ 8 cùng hiệu suất đáng nể. Cụ thể, mặc dù không có sự trợ giúp của hệ thống động cơ điện, khối động cơ V8 twin-turbo 5.5L có sức mạnh tối đa 1.079 mã lực. Rimac Nevera R: Phiên bản hiệu năng cao Rimac Nevera R sở hữu thiết kế đậm chất khí động học, với cơ cấu vận hành thuần điện mạnh 2.017 mã lực. Chỉ có 40 chiếc được sản xuất với giá từ 2,53 triệu USD. Porsche 911: Bản facelift của Porsche 992.2 GTS được bổ sung cơ cấu T-Hybrid, gồm động cơ boxer 6 xy-lanh 3.6L tăng áp, động cơ điện tích hợp trong hộp số 8 cấp PDK và bộ tăng áp điều khiển điện. Điều này giúp chiếc Porsche 911 Hybrid có công suất tổng hợp lên đến 541 mã lực và mô-men xoắn 610 Nm. Porsche 911 GT3: Tương tự bản facelift cho 911 Carrera đã được giới thiệu trong tháng 5, phần đầu của 911 GT3 được tinh chỉnh sắc nét hơn ở hốc gió và cánh gió gầm, giúp tối ưu tính khí động học. Tuy nhiên, động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L vẫn giữ nguyên công suất 510 mã lực. Porsche Macan Electric: Đón đầu xu thế xanh hóa, Porsche đã giới thiệu phiên bản thuần điện Macan vào đầu năm 2024. Mẫu SUV cỡ nhỏ này được giới thiệu tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam với mức giá từ 3,348 tỷ đồng. Đây là bước khởi đầu để Porsche ra mắt chiếc Cayenne Electric cũng như mẫu SUV cỡ lớn mang mật danh K1. Porsche Taycan: Dải sản phẩm thuần điện của Porsche được củng cố thêm bởi sự góp mặt của chiếc Taycan phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Phiên bản cao cấp nhất Taycan Turbo GT có thể đạt công suất 1.108 mã lực. Audi RS Q8: Phiên bản hiệu năng cao Audi RS Q8 có thể được xem là sự lựa chọn hợp lý về mặt tài chính so với Porsche Cayenne Turbo GT hay Lamborghini Urus. Khối động cơ V8 từ RS Q8 performance có sức mạnh 640 mã lực. Audi Q8 e-tron edition Dakar: Mẫu SUV thuần điện này được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Dakar Rally Audi RS Q e-tron. Khoảng sáng gầm của xe được nâng cao hơn 31 mm so với tiêu chuẩn, đạt mức 206 mm. Chỉ có 1.000 chiếc được sản xuất trên nền tảng Q8 55 e-tron quattro. Audi RS 6 Avant GT: Mẫu xe hiệu năng cao mang phong cách wagon này được lấy cảm hứng từ huyền thoại Audi 90 quattro IMSA GTO đời 1989. Chỉ có 660 chiếc được sản xuất với động cơ V8 twin-turbo mạnh 630 mã lực. BMW M5 Touring: Là một trong những mẫu xe được các "dân chơi" đón chờ nhất năm 2024, BMW M5 Touring vẫn mang đến thiết kế đặc trưng vốn làm nên tên tuổi thương hiệu. Với động cơ V8 PHEV, sức mạnh của mẫu wagon hiệu năng cao này lên đến 725 mã lực, tuy nhiên khối lượng lên đến 2.475 kg. BMW Concept Skytop: Mẫu mui trần đặc biệt này được giới thiệu tại sự kiện Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024, lấy cảm hứng từ các huyền thoại 507 và Z8. Rất có thể mẫu xe này sẽ được thông qua để tiến hành sản xuất thương mại. Rolls-Royce Cullinan Series II: Mẫu SUV siêu xe đến từ Anh Quốc sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới tương đồng với đàn anh Phantom. Tuy nhiên, hiệu suất vận hành của động cơ V12 vẫn không có sự thay đổi. Xe có giá từ 36,7 tỷ đồng tại Việt Nam. Rolls-Royce Ghost Series II: Tại thời điểm ra mắt, thương hiệu xe siêu sang đến từ Anh Quốc đã giới thiệu 3 phiên bản: Ghost Series II, Ghost Extended Series II và Black Badge Ghost Series II. Xe có giá khởi điểm khoảng 35 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, và lên đến 40 tỷ đồng cho phiên bản thể thao Black Badge. Bentley Continental GT: Thế hệ mới của mẫu grand tourer hạng sang Bentley Continental GT/GTC Speed không tùy chọn động cơ W12 mà thay vào đó là công nghệ Ultra Performance Hybrid V8 hoàn toàn mới với sức mạnh 782 mã lực. Bentley Flying Spur: Thế hệ thứ 4 của mẫu sedan siêu sang cũng được trang bị công nghệ Ultra Performance Hybrid, đi kèm những trang bị tiện nghi cao cấp ở cả 2 hàng ghế. Jaguar Type 00 Concept: Nhằm thay đổi hoàn toàn nhận diện thương hiệu cũng như phân khúc, Jaguar đã trình làng mẫu concept Type 00 với nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ. Hiệu suất thật sự của mẫu xe này vẫn chưa được công bố. Video: Top 20 xe tốt nhất năm 2025.

