Tết Ất tỵ ăn những món này sẽ may mắn cả năm

Để thu hút may mắn và tài lộc trong năm mới, người dân Việt thường ăn những món ăn ngày Tết có ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và hạnh phúc. Dưới đây là một số món ăn ngày Tết nên thưởng thức để cầu mong một năm mới suôn sẻ và đầy may mắn: Gà là món ăn may mắn đầu tiên được đề cập đến trong bài viết này vì bất kì mâm cỗ nào trong dịp Tết ở Việt Nam cũng đều có gà. Món thịt gà trong mâm cỗ của người Việt thường được đặt nguyên con lên ban thờ gia tiên để tượng trưng cho sự trọn vẹn, đồng thời biểu thị sự khởi đầu và kết thúc tốt đẹp. Ảnh minh họa Chả cá thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và phú quý. Màu vàng của chả cá tượng trưng cho sự đủ đầy và thịnh vượng. Ngoài ra, chả cá có vị thơm ngon và mùi hương độc đáo. Cách chế biến chả cá với các gia vị đặc trưng tạo ra một món ăn đặc sắc, thích hợp để thưởng thức trong bữa ăn Tết đặc biệt. Ảnh minh họa Khổ qua: Một số người tin rằng việc ăn khổ qua vào dịp Tết có thể mang lại may mắn và tài lộc. Khổ qua có tên gọi là 'qua khổ,' và từ 'khổ' cũng có thể được hiểu là 'đau khổ' hay 'khổ nhục'. Nên ăn khổ qua có thể giúp 'qua khỏi khổ'. Khổ qua thường có hình dạng dài, nhiều gai. Là biểu tượng của sự chống lại và tránh xa tai họa. Việc ăn khổ qua trong những ngày đầu năm giúp gia đình tránh khỏi những điều xấu và mang lại một năm mới an lành, bình an. Đặc biệt, khổ qua nhồi thịt là món ăn không còn xa lạ trong mâm cơm mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tôm rim với lớp nước sốt đỏ tươi, đậm đà là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm đầu năm. Tôm tượng trưng cho sự phát triển, màu đỏ của nước sốt tôm mang lại sự tươi mới, thịnh vượng. Đây là một món ăn dễ nấu, hợp khẩu vị của nhiều gia đình và luôn mang đến không khí ấm cúng. Nem rán là món ăn truyền thống trong dịp Tết ở nước ta. Nem rán ở mỗi vùng khác nhau, tùy theo sở thích của từng nhà mà người ta có thể làm nhân món nem rán theo khẩu vị. Thế nhưng nhìn chung những chiếc nem đều được cuốn thành hình trụ, rán vàng trông giống như thỏi vàng, biểu tượng cho sự phát tài trong năm mới. Ảnh minh họa Hạt điều: Việc ăn hạt điều có thể là một hoạt động thư giãn và tạo niềm vui trong những cuộc gặp gỡ gia đình và bạn bè trong dịp Tết. Loại hạt này có hương vị đặc trưng giòn ngon, thường được thưởng thức kèm với đồ uống tạo nên không khí ấm cúng, thoải mái. Sự ngon miệng của hạt điều làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến vào dịp Tết. Ảnh minh họa Rau củ tươi ngon chính là biểu thị cho mùa xuân, sự đổi mới, năng lượng, sự tiến bộ và giàu có. Bên cạnh đó, có một số loại rau truyền thống bạn có thể lựa chọn để ăn như: rau diếp, bông cải xanh, cải chíp,... Ảnh minh họa Canh măng: Măng có thể được dùng trong món măng xào hoặc măng khô. Măng tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi nảy nở, mang lại sự phát tài phát lộc cho gia đình. Ảnh minh họa

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

