Loại hoa chơi Tết đẹp nhưng chứa độc, không phải ai cũng biết

Hoa thuỷ tiên có củ như hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn xếp hai bên. Hoa có 6 cánh, ở giữa chân của nhị đực phình to xếp sát vào nhau thành “chảu” hình chén, màu ngọc - lục nhạt. Tuy nhiên, những bông hoa này lại chứa nhiều độc tính nếu chẳng may bạn ăn phải với số lượng lớn. Đã có nhiều người lầm tưởng chúng với củ hành. Một số triệu chứng thường gặp như: chóng mặt, nôn mửa, co giật và tiêu chảy. Ảnh minh họa Hoa cẩm tú cầu: Là cây thân mộc, thân thảo bụi ưa bóng râm ẩm thấp, sống lâu năm, lá mọc đối theo từng đốt trên thân, hoa vô tính, lúc đầu hoa màu trắng sau biến dần thành màu lam hay màu hồng Tất cả bộ phận của cây chứa độc tố có thể gây ngộ độc ở người khi ăn phải. Người bệnh có thể bị ngứa da, nôn mửa, suy yếu và toát mồ hôi. Một số còn bị hôn mê, co giật và ngừng lưu thông máu. Hoa phi yến được nhiều người miền Bắc mua trồng hoặc cắm trong nhà vào mùa xuân, chứa các alkaloid diterpenois, bao gồm cả methyllycaconitine - độc tính rất cao. Hoa đỗ quyên thường được trưng bày ngày Tết nhưng tất cả bộ phận của cây đều có chất độc andromedotoxin và arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 g lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em. Ảnh minh họa Kim tiền tượng trưng cho sự may mắn, tuy nhiên trong thân và lá cây có chứa canxi oxalat, gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu ăn phải. Nặng hơn sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Nhựa cây dính lên mắt ảnh hưởng xấu đến thị lực. Ảnh minh họa Hoa rum được coi là biểu tượng của sự trở về, sự đoàn tụ. Loại hoa này được nhiều gia đình mua về bày trong nhà vào ngày Tết. Tuy nhiên, hoa này có chứa chất calcium oxalate. Đây là một chất độc đối với con người. Nếu ăn phải, nó có thể gây ra bỏng miệng, tê lưỡi, ói mửa... Ảnh minh họa Hoa ly lửa có màu sắc rực rỡ, hình dáng bắt mắt giống như ngọn lửa đang rực cháy. Nhiều người thích bày loại hoa đặc biệt này trong nhà vào dịp Tết. Ảnh minh họa Tuy nhiên, ngoài vẻ đẹp mê hồn, hoa ly lửa còn chứa chất cực độc. Tất cả các bộ phận của cây hoa này đều chứa độc có thể làm nguy hại đến tính mạng của con người. Ảnh minh họa Hoa hồng môn được bày bán khá nhiều vào dịp Tết. Theo phong thủy, loại hoa này đại diện cho sự bình yên, thịnh vượng, lộc lá. Cần phải lưu ý rằng toàn bộ cây hồng môn đều có chứa chất độc calcium oxalate và asparagine. Các chất này đi vào cơ thể sẽ gây ra bỏng rát họng, dạ dày, ruột. Chất độc dính ngoài ra sẽ tạo cảm giác bỏng rát, phồng rộp mụn nước. Ảnh minh họa

Hoa thuỷ tiên có củ như hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn xếp hai bên. Hoa có 6 cánh, ở giữa chân của nhị đực phình to xếp sát vào nhau thành “chảu” hình chén, màu ngọc - lục nhạt. Tuy nhiên, những bông hoa này lại chứa nhiều độc tính nếu chẳng may bạn ăn phải với số lượng lớn. Đã có nhiều người lầm tưởng chúng với củ hành. Một số triệu chứng thường gặp như: chóng mặt, nôn mửa, co giật và tiêu chảy. Ảnh minh họa Hoa cẩm tú cầu: Là cây thân mộc, thân thảo bụi ưa bóng râm ẩm thấp, sống lâu năm, lá mọc đối theo từng đốt trên thân, hoa vô tính, lúc đầu hoa màu trắng sau biến dần thành màu lam hay màu hồng Tất cả bộ phận của cây chứa độc tố có thể gây ngộ độc ở người khi ăn phải. Người bệnh có thể bị ngứa da, nôn mửa, suy yếu và toát mồ hôi. Một số còn bị hôn mê, co giật và ngừng lưu thông máu. Hoa phi yến được nhiều người miền Bắc mua trồng hoặc cắm trong nhà vào mùa xuân, chứa các alkaloid diterpenois, bao gồm cả methyllycaconitine - độc tính rất cao. Hoa đỗ quyên thường được trưng bày ngày Tết nhưng tất cả bộ phận của cây đều có chất độc andromedotoxin và arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 g lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em. Ảnh minh họa Kim tiền tượng trưng cho sự may mắn, tuy nhiên trong thân và lá cây có chứa canxi oxalat, gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu ăn phải. Nặng hơn sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Nhựa cây dính lên mắt ảnh hưởng xấu đến thị lực. Ảnh minh họa Hoa rum được coi là biểu tượng của sự trở về, sự đoàn tụ. Loại hoa này được nhiều gia đình mua về bày trong nhà vào ngày Tết. Tuy nhiên, hoa này có chứa chất calcium oxalate. Đây là một chất độc đối với con người. Nếu ăn phải, nó có thể gây ra bỏng miệng, tê lưỡi, ói mửa... Ảnh minh họa Hoa ly lửa có màu sắc rực rỡ, hình dáng bắt mắt giống như ngọn lửa đang rực cháy. Nhiều người thích bày loại hoa đặc biệt này trong nhà vào dịp Tết. Ảnh minh họa Tuy nhiên, ngoài vẻ đẹp mê hồn, hoa ly lửa còn chứa chất cực độc. Tất cả các bộ phận của cây hoa này đều chứa độc có thể làm nguy hại đến tính mạng của con người. Ảnh minh họa Hoa hồng môn được bày bán khá nhiều vào dịp Tết. Theo phong thủy, loại hoa này đại diện cho sự bình yên, thịnh vượng, lộc lá. Cần phải lưu ý rằng toàn bộ cây hồng môn đều có chứa chất độc calcium oxalate và asparagine. Các chất này đi vào cơ thể sẽ gây ra bỏng rát họng, dạ dày, ruột. Chất độc dính ngoài ra sẽ tạo cảm giác bỏng rát, phồng rộp mụn nước. Ảnh minh họa