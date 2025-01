Loại hoa Tết nên trồng để thải độc không khí, ngừa bệnh tật

Hoa mai: Là một trong những loài hoa tượng trưng cho ngày Tết. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển. Theo quan niệm của người xưa, hoa mai nở vào ngày Tết sẽ đem lại may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, tấn lộc tấn tài. Hương thơm dịu nhẹ của mai cũng giúp con người giải tỏa căng thẳng... và có thêm nhiều hứng khởi trong thời điểm bắt đầu một năm mới. Ảnh minh họa Cây thường xuân: Là một dược liệu quý, được nhắc đến nhiều trong các sản phẩm trị ho, và có nhiều công dụng khác như kháng viêm, chống oxy hóa, giải độc, hỗ trợ chăm sóc da. Ảnh minh họa Cây quất: Quất giàu chất vitamin C, các loại đường, dầu bay hơi... Lượng vitamin C dồi dào có đặc tính chống oxy hóa giúp nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi vi khuẩn và vi rút có hại, cơ thể phục hồi nhanh hơn sau cảm lạnh thông thường thường gặp trong dịp Tết khi thời điểm giao mùa đông – xuân. Ảnh minh họa Cây hoa lan ý: Loài cây hoa này đứng danh sách các loài cây có tác dụng lọc sạch không khí của cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA và cũng là loại hoa Tết được yêu thích. Theo đó hoa lan ý không chỉ giúp hấp thụ formaldehyde, benzen và trichloroethylene, nó còn hấp thụ cả xylene và toluene - hóa chất tìm thấy trong dầu hỏa. Ảnh minh họa Đặc biệt loài cây này rất hợp sống trong bóng râm nên bạn có thể yên tâm trồng chơi trong nhà mà không lo cây bị chết vì thiếu ánh sáng mặt trời. Ảnh minh họa Cây hoa đỗ quyên với màu sắc hoa đỗ quyên đa dạng và rực rỡ là lựa chọn tuyệt vời để trồng trong nhà dịp Tết. Ảnh minh họa Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học thì hoa đỗ quyên cũng có thể hấp thụ chất formaldehyde độc hại trong không khí nhà bạn. Ảnh minh họa Hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp, trường thọ, phúc lộc và niềm an vui. Do đó, cứ mỗi dịp Tết, người ta thường đặt những chậu cúc xinh tươi trước cổng và thềm nhà với mong muốn một năm mới dồi dào sức khỏe, tăng thêm phúc lộc. Theo y học cổ truyền, cúc hoa trắng có tác dụng tán phong thanh nhiệt, bình can, minh mục, giải sang độc. Cúc hoa vàng vị đắng cay, tính ôn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, minh mục, hạ áp. Cả hai thường được sử dụng để chữa các chứng cảm lạnh, sốt, chóng mặt, nhức đầu, đau mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt, mờ mắt, huyết áp cao, đinh độc, mụn nhọt sưng đau. Uống lâu ngày lợi huyết, có tác dụng về nội tiết làm trẻ lâu. Ảnh minh họa Hoa đồng tiền – loài hoa nổi bật với sắc màu rực rỡ. Từng bông hoa to tròn giống như những đồng tiền xu ngày xưa. Cây có thể cho hoa quanh năm, vì thế mỗi dịp Tết đến Xuân về, rất nhiều gia đình lựa chọn loài hoa này là hoa để trưng tết. Từ xa xưa, hoa đồng tiền đã mang ý nghĩa tài lộc và may mắn. Trồng hoa đồng tiền giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều thành công, giúp hoá giải điềm xấu và mang lại vận may cho gia chủ. Bên cạnh đó, hoa đồng tiền còn giúp thanh lọc không khí, có thể loại bỏ trichloroethylene và benzen trong nhiều loại vật liệu gia dụng từ sơn đến sợi tổng hợp.

