Kiwi xanh, đỏ, vàng, loại nào giá trị dinh dưỡng cao và ngon hơn?

Nhìn chung, quả kiwi là một loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, rất giàu flavonoid, polyphenol và các chất chống oxy hóa khác, chỉ số chống oxy hóa của nó được xếp vào loại tốt nhất trong các loại trái cây, hàm lượng kali cao và natri thấp, rất lý tưởng cho những người có huyết áp cao và phù nề.

Thành phần gồm: Giàu chất xơ hòa tan, nó cũng hữu ích trong việc thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Điều đặc biệt đáng nói là trái kiwi là một trong những nguồn thực phẩm tuyệt vời để bổ sung vitamin C. Hàm lượng vitamin C là 62mg/100g có nghĩa là ăn 1-2 quả có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày.

Vì vậy, sự khác biệt về dinh dưỡng giữa quả kiwi lòng xanh, lòng đỏ hay lòng vàng là gì?

Kiwi lòng màu xanh lá cây: Màu xanh lá cây là màu của chất diệp lục, hàm lượng chất xơ đứng đầu trong ba loại trái cây, nhưng độ ngọt nói chung không tốt bằng hai loại còn lại. Đây cũng là loại giá cả phải chăng.

Kiwi lòng vàng: Là giống được New Zealand lai tạo từ những năm 1990. Hàm lượng vitamin C gấp khoảng 1,35 lần kiwi lòng xanh, hàm lượng polyphenol gấp 1,2 lần , vị dịu hơn kiwi lòng xanh, vị ngọt dịu.

Kiwi lòng màu đỏ: Vì có nhiều anthocyanin màu đỏ, flavonoid tương đối nhiều hơn; hàm lượng vitamin C chiếm ưu thế trong ba loại; hàm lượng đường hòa tan cao hơn, hàm lượng axit hòa tan thấp hơn và hương vị tốt hơn kiwi lòng màu vàng và kiwi lòng màu xanh lá cây.



Trên thực tế, sự khác biệt chính giữa quả kiwi lòng xanh, lòng đỏ hay lòng vàng là hương vị có chút khác biệt, giá trị dinh dưỡng chênh lệch không lớn, bạn có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích của mình.

Khi bạn ăn kiwi

Nhiều người ăn quá nhiều quả kiwi, miệng sẽ có cảm giác khó chịu giống như ăn quá nhiều dứa, chẳng hạn như cảm giác mắc kẹt trong miệng hoặc tê lưỡi.

Một khả năng nữa là dị ứng với kiwi. Nếu có các triệu chứng nghiêm trọng, trước tiên đừng ăn, nhưng nếu không có triệu chứng gì, miễn là nước trái cây không chạm vào da và môi, bạn có thể dùng thìa để đưa trực tiếp vào miệng.

Nếu không muốn ăn quả kiwi chín, bạn có thể chọn ăn quả kiwi có độ chín vừa lòng vàng. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trái kiwi lòng vàng ít gây kích ứng hơn.

Làm thế nào để chọn được trái Kiwi ngon?

- Nhìn bề ngoài: quả có thân căng mọng, không có vết thương và không có đốm là chất lượng tốt, màu hơi đậm hơn, còn quả kiwi có vỏ gần ngả sang màu nâu vàng thì ngọt hơn.

- Mùi: Kiwi có vị ngọt trái cây tự nhiên. Nếu quả không có mùi thơm chứng tỏ độ chín không cao, ăn có vị chua, chát nên không thích hợp để thu mua và tiêu thụ.

- Nắn: Độ mềm và cứng của trái kiwi với độ cứng vừa phải và độ chín vừa phải giống như bạn dùng ngón tay nắn vào kết cấu dái tai của chính mình.

Một lời nhắc nhở thân thiện với những người sành ăn: kiwi càng chín càng tốt, hàm lượng đường trong một quả kiwi chín không tăng mà giảm xuống, đồng thời sẽ tạo ra mùi cồn, ảnh hưởng đến hương vị.