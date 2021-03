Kim Kardashian hối hận, hoa hậu Julia Hồ lại “đam mê” dưỡng da bằng máu

Julia Hồ (tên thật Hồ Thúy Anh) đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012. Sau khi giành được vương miện, loạt ảnh "chơi bời" trong quá khứ của cô xuất hiện tràn lan trên mạng khiến nhiều người chú ý. Biệt danh "Hot girl ăn chơi", "Hoa hậu ăn chơi" cũng xuất phát từ ồn ào này. Đăng quang đã lâu nhưng tên tuổi của nàng hậu vẫn được chú ý. Ngoài ấn tượng về phong cách ăn mặc sexy, Julia Hồ còn khiến fans choáng ngợp bởi nhan sắc không tuổi, ngày càng lão hóa ngược. Được biết, vẻ đẹp của “hoa hậu ăn chơi nhất Sài Gòn” hoàn toàn tự nhiên. Ngoài tập luyện, ăn uống khoa học giữ dáng, 9X còn rất quan tâm đến các phương pháp dưỡng da. Cô từng chia sẻ: "Đến tuổi này, nói về làm thẩm mỹ, Julia sợ lắm rồi. Nghe đến dao kéo sởn hết da gà nhưng mọi người thắc mắc sao da Julia cứ trẻ hoài. Là do Julia duy trì làn da như chạy lazer hifu, chích collagen, lăn kim nhẹ, chích máu tự thân...”. Julia Hồ khá mê mẩn các phương pháp làm đẹp trên bởi hiệu quả, hồi phục nhanh. Với những người đi làm không ảnh hưởng nhiều, chi phí cũng không quá “chát”. Julia Hồ cũng rất “đam mê” làm đẹp bằng chích máu tự thân. Dưỡng da bằng máu (Vampire Facial) tiến hành bằng cách lấy khoảng 30ml máu từ bệnh nhân. Sau đó, máu được xử lý trong máy ly tâm để chiết xuất ra huyết tương có chứa tiểu cầu và các yếu tố tăng trưởng. Người thực hiện sẽ dùng thứ này tiêm lại vào mặt khách hàng, giúp khôi phục và trẻ hóa các tế bào tổn thương, kích thích sản sinh tế bào mới. Ưu điểm của chích máu tự thân là các nhân tố tăng trưởng có trong tiểu cầu sẽ kích thích tế bào da mới tăng trưởng liên tục nên hiệu quả điều trị trẻ hóa da tăng cao và kéo dài. Dù vậy, phương pháp độc đáo này vấp phải không ít tranh cãi. Bản thân ngôi sao giải trí Kim Kardashian – người khiến phương pháp làm đẹp này được biết đến nhiều hơn từng thừa nhận cảm thấy hối hận khi dưỡng da bằng máu. Ảnh: FBVN. Được biết, Kim “siêu vòng 3” gọi tên phương pháp chích máu tự thân là cách làm đẹp “thô bạo” bởi cô từng có trải nghiệm không mấy dễ chịu. Ảnh: Time Magazine. Ngôi sao người Mỹ trước khi làm phát hiện mình mang thai. Vì thế, cô không thể sử dụng kem gây tê hay thuốc giảm đau. Ảnh: Elle. Không chỉ gây đau đớn, nhược điểm của phương pháp này là có khả năng gây kích ứng, nhiễm trùng. Một vài nghiên cứu cũng phủ nhận hiệu quả làm đẹp từ chúng. Do vậy, bạn nên cân nhắc lựa chọn cơ sở uy tín hoặc các phương pháp khác an toàn, đơn giản hơn. Ảnh: People. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.

Julia Hồ (tên thật Hồ Thúy Anh) đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012. Sau khi giành được vương miện, loạt ảnh "chơi bời" trong quá khứ của cô xuất hiện tràn lan trên mạng khiến nhiều người chú ý. Biệt danh "Hot girl ăn chơi", "Hoa hậu ăn chơi" cũng xuất phát từ ồn ào này. Đăng quang đã lâu nhưng tên tuổi của nàng hậu vẫn được chú ý. Ngoài ấn tượng về phong cách ăn mặc sexy, Julia Hồ còn khiến fans choáng ngợp bởi nhan sắc không tuổi, ngày càng lão hóa ngược. Được biết, vẻ đẹp của “hoa hậu ăn chơi nhất Sài Gòn” hoàn toàn tự nhiên. Ngoài tập luyện, ăn uống khoa học giữ dáng, 9X còn rất quan tâm đến các phương pháp dưỡng da. Cô từng chia sẻ: "Đến tuổi này, nói về làm thẩm mỹ, Julia sợ lắm rồi. Nghe đến dao kéo sởn hết da gà nhưng mọi người thắc mắc sao da Julia cứ trẻ hoài. Là do Julia duy trì làn da như chạy lazer hifu, chích collagen, lăn kim nhẹ, chích máu tự thân...”. Julia Hồ khá mê mẩn các phương pháp làm đẹp trên bởi hiệu quả, hồi phục nhanh. Với những người đi làm không ảnh hưởng nhiều, chi phí cũng không quá “chát”. Julia Hồ cũng rất “đam mê” làm đẹp bằng chích máu tự thân. Dưỡng da bằng máu (Vampire Facial) tiến hành bằng cách lấy khoảng 30ml máu từ bệnh nhân. Sau đó, máu được xử lý trong máy ly tâm để chiết xuất ra huyết tương có chứa tiểu cầu và các yếu tố tăng trưởng. Người thực hiện sẽ dùng thứ này tiêm lại vào mặt khách hàng, giúp khôi phục và trẻ hóa các tế bào tổn thương, kích thích sản sinh tế bào mới. Ưu điểm của chích máu tự thân là các nhân tố tăng trưởng có trong tiểu cầu sẽ kích thích tế bào da mới tăng trưởng liên tục nên hiệu quả điều trị trẻ hóa da tăng cao và kéo dài. Dù vậy, phương pháp độc đáo này vấp phải không ít tranh cãi. Bản thân ngôi sao giải trí Kim Kardashian – người khiến phương pháp làm đẹp này được biết đến nhiều hơn từng thừa nhận cảm thấy hối hận khi dưỡng da bằng máu. Ảnh: FBVN. Được biết, Kim “siêu vòng 3” gọi tên phương pháp chích máu tự thân là cách làm đẹp “thô bạo” bởi cô từng có trải nghiệm không mấy dễ chịu. Ảnh: Time Magazine. Ngôi sao người Mỹ trước khi làm phát hiện mình mang thai. Vì thế, cô không thể sử dụng kem gây tê hay thuốc giảm đau. Ảnh: Elle. Không chỉ gây đau đớn, nhược điểm của phương pháp này là có khả năng gây kích ứng, nhiễm trùng. Một vài nghiên cứu cũng phủ nhận hiệu quả làm đẹp từ chúng. Do vậy, bạn nên cân nhắc lựa chọn cơ sở uy tín hoặc các phương pháp khác an toàn, đơn giản hơn. Ảnh: People. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.