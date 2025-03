Tận mục “thần thú” quý hiếm, bí ẩn nhất rừng rậm Amazon

1. Cá heo sông Amazon có màu hồng độc đáo. Không giống như cá heo đại dương, cá heo sông Amazon có màu xám khi còn nhỏ và dần chuyển sang hồng khi trưởng thành. Màu sắc này hình thành do các mạch máu dưới da hiển thị rõ hơn. Ảnh: Pinterest. 2. Có thể bơi lùi. Không giống như hầu hết các loài cá heo khác, loài này có thể di chuyển cả tiến và lùi trong nước nhờ cấu trúc xương linh hoạt, giúp chúng dễ dàng di chuyển qua những khu vực nước cạn hoặc đầy chướng ngại vật. Ảnh: Pinterest. 3. Có bộ não lớn đáng kinh ngạc. Bộ não của cá heo sông Amazon lớn hơn cả bộ não của con người nếu so về tỷ lệ cơ thể, với nhiều nếp gấp giúp chúng phát triển trí thông minh vượt trội so với nhiều loài động vật khác. Ảnh: Pinterest. 4. Khả năng săn mồi ấn tượng. Nhờ hệ thống định vị bằng sóng siêu âm (echolocation), cá heo sông Amazon có thể xác định chính xác vị trí con mồi ngay cả trong môi trường nước đục, giúp chúng bắt cá, tôm, cua và các loài động vật nhỏ khác một cách dễ dàng. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể xoay đầu linh hoạt. Không giống như cá heo biển, cá heo sông Amazon có đốt sống cổ không hợp nhất, giúp chúng xoay đầu lên đến 180 độ. Điều này cho phép chúng dễ dàng di chuyển qua những khu vực chật hẹp trong rừng ngập nước. Ảnh: Pinterest. 6. Là sinh vật bí ẩn trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết bản địa Amazon, cá heo sông có thể biến thành người vào ban đêm để quyến rũ con người. Những câu chuyện này góp phần làm tăng thêm sự huyền bí và tôn kính đối với loài động vật này. Ảnh: Pinterest. 7. Là loài cá heo nước ngọt lớn nhất thế giới. Cá heo sông Amazon có thể dài tới 2,5 mét và nặng hơn 180 kg, khiến chúng trở thành loài cá heo nước ngọt lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 8. Đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Mặc dù từng phổ biến trong các con sông của Amazon, loài cá heo này hiện đang bị đe dọa do ô nhiễm môi trường, săn bắt trái phép và mất môi trường sống. Các tổ chức bảo tồn đang nỗ lực để bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

