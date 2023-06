Đặc sản giá “chát” nhà giàu Việt sùng sục lùng mua

Nấm mối. Nấm mối tự nhiên thường mọc ở những nơi mối sinh sống và làm tổ. Một mùa nấm mối thường chỉ kéo dài 3 tháng. Trung bình 1 ngày người dân thu hoạch nhiều nhất cũng chỉ được 2-4kg. Hiện chưa có cơ sở để trồng nấm mối nên nguồn cung thực phẩm này không ổn định, giá cao, được bán theo đơn đặt hàng ở các nhà hàng lớn với giá trung bình 500.000 đồng/0,5kg. (Ảnh: Nông thôn Việt) Nấm mối tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị vô cùng hấp dẫn. Dinh dưỡng cao nhất khi tai nấm chưa nở bung, mọc tự nhiên. Do vậy, đặc sản đắt đỏ này vẫn được người dùng ráo riết tìm mua. (Ảnh: Nông thôn Việt) Mối chúa. Mối chúa được nhiều người ví như đông trùng hạ thảo dưới lòng đất, cung cấp dưỡng chất cho sức khỏe. Mối chúa có thể được chế biến bằng cách nướng, chiên, hấp, salad hoặc ngâm rượu. Mối chúa thường được bán theo con hoặc cân. Dù theo cách tính nào thì giá của chúng cũng rất “chát”, không phải ai cũng thoải mái hầu bao để chi. (Ảnh minh họa) Ngay cả khi có tiền, nguồn cung mối chúa cũng không ổn định, đôi khi phải đặt trước cả tháng mới có hàng nên chúng rất được giới nhà giàu Việt sùng sục lùng mua. Điều đáng bàn, đặc sản giá "chát" có thực sự bổ dưỡng hay không, cho đến nay chưa được khẳng định bằng nghiên cứu khoa học. Tác dụng của chúng đều là những kiến thức truyền miệng mà thôi. Sá sùng. Sá sùng được biết đến với các tên gọi khác như địa sâm, sâu đất, trùn biển,... sống nhiều ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Sá sùng thuyết phục thực khách bằng vị giòn dai, thơm ngon đặc trưng. Nhờ hương vị tuyệt phẩm, từ thời xưa, sá sùng được săn lùng làm sản vật dâng vua quan, hoặc chỉ những người giàu có mới đủ điều kiện thưởng thức. Không chỉ thơm ngon, sá sùng còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe. Theo đó, sá sùng tính lạnh, có tác dụng bổ âm, giải nhiệt, làm mát phổi. Sá sùng rất tốt với các trường hợp bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, ho khạc đờm nhiều do phế hư, tiểu đêm,... Sá sùng có mức giá khá cao - khoảng 2,3 triệu đồng/kg song nguồn cung không phải lúc nào cũng dồi dào. Sá sùng thường được dùng như một loại gia vị khiến món ăn thêm đậm đà. Cá chìa vôi. Cá chìa vôi chỉ sống và phát triển khu vực nước lợ, là một loại cá đặc sản quý. Cá chìa vôi có đầu nhọn trông giống như đầu cái lao, có thân hình trụ, da màu đỏ nhưng không nhớt như lươn. Cá chìa vôi thịt ngọt, nhiều dinh dưỡng, đặc biệt giàu đạm nhưng ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Hiện cá chìa vôi rất hiếm do tình trạng đánh bắt ào ạt. Vừa ngon vừa hiếm nên giá của loại cá này không hề rẻ, dao động từ 1-1,3 triệu đồng/kg song vẫn được giới sành ăn săn đón. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế là loại hải sản cao cấp, còn được biết đến với tên gọi cua hoàng đế Alaska. Loại cua này khá to, trọng lượng có thể lên đến 10kg, chân có thể sải dài tận 2m, thường sống ở những biển rất lạnh và sâu. Chính đặc điểm sống này khiến việc khai thác khá khó khăn, giá thành cua không rẻ, có thể lên đến 5 triệu đồng/con trọng lượng 2kg. Giá bán ngất ngưởng song giá trị thịt cua mang lại vô cùng xứng đáng. Theo đó, cua hoàng đế có giá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon. Từng thớ thịt cua săn chắc, trắng muốt, có khả năng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho quý ông. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. (Nguồn video: THĐT)

Nấm mối. Nấm mối tự nhiên thường mọc ở những nơi mối sinh sống và làm tổ. Một mùa nấm mối thường chỉ kéo dài 3 tháng. Trung bình 1 ngày người dân thu hoạch nhiều nhất cũng chỉ được 2-4kg. Hiện chưa có cơ sở để trồng nấm mối nên nguồn cung thực phẩm này không ổn định, giá cao, được bán theo đơn đặt hàng ở các nhà hàng lớn với giá trung bình 500.000 đồng/0,5kg. (Ảnh: Nông thôn Việt) Nấm mối tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị vô cùng hấp dẫn. Dinh dưỡng cao nhất khi tai nấm chưa nở bung, mọc tự nhiên. Do vậy, đặc sản đắt đỏ này vẫn được người dùng ráo riết tìm mua. (Ảnh: Nông thôn Việt) Mối chúa. Mối chúa được nhiều người ví như đông trùng hạ thảo dưới lòng đất, cung cấp dưỡng chất cho sức khỏe. Mối chúa có thể được chế biến bằng cách nướng, chiên, hấp, salad hoặc ngâm rượu. Mối chúa thường được bán theo con hoặc cân. Dù theo cách tính nào thì giá của chúng cũng rất “chát”, không phải ai cũng thoải mái hầu bao để chi. (Ảnh minh họa) Ngay cả khi có tiền, nguồn cung mối chúa cũng không ổn định, đôi khi phải đặt trước cả tháng mới có hàng nên chúng rất được giới nhà giàu Việt sùng sục lùng mua. Điều đáng bàn, đặc sản giá "chát" có thực sự bổ dưỡng hay không, cho đến nay chưa được khẳng định bằng nghiên cứu khoa học. Tác dụng của chúng đều là những kiến thức truyền miệng mà thôi. Sá sùng. Sá sùng được biết đến với các tên gọi khác như địa sâm, sâu đất, trùn biển,... sống nhiều ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Sá sùng thuyết phục thực khách bằng vị giòn dai, thơm ngon đặc trưng. Nhờ hương vị tuyệt phẩm, từ thời xưa, sá sùng được săn lùng làm sản vật dâng vua quan, hoặc chỉ những người giàu có mới đủ điều kiện thưởng thức. Không chỉ thơm ngon, sá sùng còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe. Theo đó, sá sùng tính lạnh, có tác dụng bổ âm, giải nhiệt, làm mát phổi. Sá sùng rất tốt với các trường hợp bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, ho khạc đờm nhiều do phế hư, tiểu đêm,... Sá sùng có mức giá khá cao - khoảng 2,3 triệu đồng/kg song nguồn cung không phải lúc nào cũng dồi dào. Sá sùng thường được dùng như một loại gia vị khiến món ăn thêm đậm đà. Cá chìa vôi. Cá chìa vôi chỉ sống và phát triển khu vực nước lợ, là một loại cá đặc sản quý. Cá chìa vôi có đầu nhọn trông giống như đầu cái lao, có thân hình trụ, da màu đỏ nhưng không nhớt như lươn. Cá chìa vôi thịt ngọt, nhiều dinh dưỡng, đặc biệt giàu đạm nhưng ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Hiện cá chìa vôi rất hiếm do tình trạng đánh bắt ào ạt. Vừa ngon vừa hiếm nên giá của loại cá này không hề rẻ, dao động từ 1-1,3 triệu đồng/kg song vẫn được giới sành ăn săn đón. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế là loại hải sản cao cấp , còn được biết đến với tên gọi cua hoàng đế Alaska. Loại cua này khá to, trọng lượng có thể lên đến 10kg, chân có thể sải dài tận 2m, thường sống ở những biển rất lạnh và sâu. Chính đặc điểm sống này khiến việc khai thác khá khó khăn, giá thành cua không rẻ, có thể lên đến 5 triệu đồng/con trọng lượng 2kg. Giá bán ngất ngưởng song giá trị thịt cua mang lại vô cùng xứng đáng. Theo đó, cua hoàng đế có giá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon. Từng thớ thịt cua săn chắc, trắng muốt, có khả năng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho quý ông. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. (Nguồn video: THĐT)