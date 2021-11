Khám phá đặc sản hấp dẫn ở quê hương nhà vô địch Olympia 2021

Quảng Ninh - quê hương của nhà vô địch Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh - vốn nổi tiếng với nhiều đặc sản hấp dẫn, trong đó phải kể đến các món ăn được chế biến từ ngán biển. Ảnh: Wikipedia. Con ngán có bề ngoài giống ngao, nhưng to hơn, và có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon. Ngán biển có thể được chế biến thành các món ăn ngon và bổ như ngán hấp sả ớt, ngán nướng, cháo ngán, gỏi ngán, bún xào ngán và rượu ngán,...Ảnh: SKĐS. Món ăn đặc sản hấp dẫn khác của Quảng Ninh là ruốc lỗ. Ruốc lỗ thuộc họ bạch tuộc nhưng có kích cỡ nhỏ chỉ khoảng ngón tay cái. Ảnh: Dulichhalongquangninh. Con ruốc lỗ có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như hấp, nướng. Tuy nhiên, hấp dẫn nhất có thể kể đến là ruốc lỗ luộc lá ổi - món đồ nhắm rất được ưa chuộng. Món ruốc lỗ luộc ngon nhất khi được ăn với mắm tôm, pha với chanh, đường và ớt. Ảnh: Haisanquangninh. “Chả mực giã tay – ngon say lòng người” là câu nói nổi tiếng ở Quảng Ninh để chỉ món đặc sản chả mực ở vùng đất này. Mực để làm chả là những con mực tươi được bắt sống trong vùng biển Hạ Long mang về, được làm sạch rồi giã tay, nặn thủ công, tạo ra độ dai giòn và hương vị thơm ngon. Sự kết hợp chả mực với bánh cuốn, xôi trắng được nhiều người lựa chọn làm món điểm tâm sáng. Ảnh: Zing. Bún bề bề là món ăn phổ biến do Hạ Long là nơi tập trung rất nhiều bề bề. Bề bề được luộc chín và bóc vỏ cẩn thận, giữ nguyên con và trải đều trong tô bún. Nước dùng nấu từ xương ninh, tôm, ghẹ, bề bề ngọt lừ, tươi nguyên vị biển. Nếu du khách tới Hạ Long mà chưa thưởng thưởng thức món bún trứ danh này sẽ là một thiếu sót lớn. Ảnh: Zing. Sam biển một loài đặc sản khác vô cùng hấp dẫn của biển Hạ Long. Từ sam biển, người ta có thể chế biến ra được rất nhiều món ăn ngon và lạ, phù hợp với khẩu vị nhiều người như tiết canh sam, gỏi sam, chân sam xào chua ngọt, sam xào xả ớt, trứng sam chiên giòn,... Tuy nhiên, sam biển sạch thì chỉ lấy riêng phần bụng và trứng, tuyệt đối cẩn thận không để ruột và gan của sam bị vỡ...Ảnh: halongtravelguide. Bánh gật gù là một loại bánh truyền thống của người dân huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Bánh được làm từ bột gạo, tráng trên nồi hấp và cuộn lại. Ảnh: dulichvietnam. Nước chấm của món bánh gật gù được pha khá cầu kì, bao gồm nước mắm cốt chưng kèm mỡ gà, hành phi, thêm chút thịt băm. Khi thưởng thức bánh, ai nấy đều phải gật gù khen ngon, nhất là khi ăn cùng khâu nhục. Hương vị thanh mát từ bánh hòa quyện cùng độ ngậy béo của nước chấm tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Zing. Nem chạo là một đặc sản ở vùng đất Quảng Yên, Quảng Ninh. Nguyên liệu làm nem khá đơn giản, gồm có bì lợn thái sợi, gạo rang giã nhỏ thành bột nhưng bí quyết để món nem có ngon hay không là ở nước chấm. Ảnh: Thegioiamthuc. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ...úp nồi (Nguồn video: THĐT)

