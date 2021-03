​Hai món mỳ cay khủng khiếp, có người còn bị điếc sau khi ăn

Đầu bếp người Anh Ben Sumadiwiria đã bị điếc trong 2 phút sau khi thưởng thức món mỳ cay nhất thế giới được chế biến từ 100 quả ớt hiểm nghiền nát. Món mỳ siêu cay này có tên “Deat Noodles” (mỳ cay tử thần). Mỳ cay tử thần thực ra có nguồn gốc từ mỳ Indomie, một loại mỳ ăn liền được sản xuất tại Indonesia. Người ta thường thấy mỳ Indomie được phục vụ tại các quán cà phê ở Jakarta, mỗi nơi sẽ có một phong cách ẩm thực riêng. Tuy nhiên, có một biến thể của nó được gọi là Mie Goreng Pedas Mampus, được biết đến nhiều hơn với cái tên “mỳ cay tử thần”. Món ăn này ban đầu xuất phát từ một nhà hàng có tên Abang Adek, nằm ở khu vực gần Jakarta. Tại đây, bạn có nhiều sự lựa chọn các món mỳ Indomie khác nhau, tuỳ chỉnh hương vị và mức độ gia vị. Trong đó, loại cay nhất được thêm 100-150 trái ớt sừng cay, bao trùm lên toàn bộ bát mỳ Indomie thông thường, khiến nó đỏ rực như lửa. Loại ớt được sử dụng trong tô mỳ này được xếp hạng là loại ớt siêu cay, tuy không phải đứng hạng đầu như ớt Caro Reaper nhưng nó cũng đủ khiến bạn “thét ra lửa”. Lý do khiến mỳ tử thần đạt đến cảnh giới siêu cay là do người ta sử dụng tất cả các loại ớt trong một món ăn.Mì cay cấp độ 100: Mặc dù phong trào mỳ cay nhiều cấp độ không thịnh hành tại Nhật nhưng nơi này lại khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt khi có một món mỳ udon cay cấp độ 100. Món mỳ này nằm trong Marugame udon, đây là chuỗi nhà hàng mỳ nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Tại Marugame sẽ cung cấp một thực đơn đặc biệt có tên gọi là Uma Kara Kara Kara Kara Kara Kara Tantan Udon, nó được đặt tên bởi một người giám đốc tiếp thị bị nói lắp. Tantan đề cập đến một thứ nước dùng cực kỳ cay, từ kara trong từ karai có nghĩa là cay, uma trong từ umai nghĩa là ngon. Nếu thực khách gọi món Kara Kara Kara Kara Kara Kara Kara Tantan Udon thì hãy chuẩn bị tinh thần là nó cay gấp 100 lần so với những món mỳ thông thường. Mặc dù tên và bề ngoài của món mỳ này đã nói lên tất cả hương vị của nó, thế nhưng vẫn có rất nhiều người bất chấp muốn thưởng thức dù chỉ 1 lần. Khi bưng tô mỳ ra, chắc chắn ai cũng cảm thấy sốc bởi toàn bộ là màu ớt đỏ kinh hoàng. Có thể ngay từ lần đầu tiên khi cho sợi mỳ vào trong miệng, nhiều người phải hét lên, nhưng thực tế nó cay đến nổi khiến cho người ta cảm thấy như bị bất động, tê liệt cả miệng không thể thốt nên lời được. Một số người ví von rằng nó như có một ngọn lửa địa ngục bỏng rát đốt cháy cả cổ họng, nước mắt, nước mũi, mồ hôi bắt đầu lần lượt chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt của từng người ăn. Dường như không ai có thể ăn đến miếng cuối cùng. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Lấy tay không để giành giật món Tôm khi ăn Buffet". Nguồn: VTV TSTC.

