Vào ngày 14/3, truyền thông phương và Ukraine Tây đưa tin, tại Kursk, Bộ Quốc phòng Ukraine đã rút những đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất khỏi khu vực này. Những đơn vị ở lại khu vực Sudzha, đều là các lực lượng phòng thủ lãnh thổ và các lữ đoàn bộ binh cơ giới; trong đó quân số đều được huy động theo kiểu cưỡng bức, chứ không phải quân “tinh nhuệ”. Chính vì chỉ huy quân đội Ukraine đã rút lực lượng tinh nhuệ ra khỏi khu vực Kursk, và chỉ để lại những đơn vị có hiệu quả chiến đấu kém, cộng với một loạt thỏa thuận ngầm “sau lưng Ukraine” giữa Nga và Mỹ, do vậy quân đội Nga (RFAF) “mới thành công” tại Kursk? Vậy những lý do nêu trên của truyền thông phương Tây và Ukraine có đúng? Có thể khẳng định, đây hoàn toàn là điều vô lý, và cái gọi là các đơn vị có năng lực chiến đấu nhất của AFU, đã bị xóa sổ ở khu vực Kursk từ lâu. Và hình ảnh lữ đoàn tấn công đường không "tinh nhuệ" của họ, lẽ ra phải bị lãng quên từ lâu. Hiện nay Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không tinh nhuệ số 95 của AFU, mỗi tiểu đoàn chỉ còn lại vài chục binh sĩ. Hàng ngàn người thân của những người lính đổ bộ đường không AFU, bị báo là "mất tích", đã thường xuyên diễu hành trên đường phố Zhitomir và Kiev, yêu cầu chỉ huy của họ cho biết nơi ở người thân của họ. Chỉ riêng trong trận chiến với Cụm quân phía Bắc của RFAF, tại nghĩa trang và các khu vực xung quanh mặt trận Kursk mà AFU kiểm soát, quân Nga đã tiêu diệt nhiều đơn vị tấn công của Lữ đoàn xung kích đường không 95 AFU, gồm hàng nghìn người. Trong bối cảnh tổn thất nặng nề, chỉ huy Lực lượng tấn công đổ bộ đường không AFU, buộc phải bổ sung cho Lữ đoàn xung kích đường không 95 quân số cũng bị điều động cưỡng bức và vừa nhận được lệnh triệu tập; do vậy, khả năng chiến đấu của đơn vị này giảm xuống nhanh chóng. Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, cũng là đơn vị chủ lực của Quân đội Ukraine, toàn bộ đơn vị đã "biến mất" ở khu vực biên giới Kursk. Do tổn thất nặng nề, người chỉ huy phải lấp đầy khoảng trống quân số thiếu hụt, bằng cách bổ sung thêm cả lính thông tin và thậm chí cả đầu bếp nữ. Còn Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến 501 của Ukraine, từng được coi là "lực lượng tinh nhuệ của Ukraine", đã phải rút khỏi khu vực biên giới Kursk, nhưng điều này diễn ra sau khi có tổn thất lớn về quân số và ngay họ tiến vào lãnh thổ Kursk của Nga, trước khi Cụm tập đoàn quân phía Bắc của Nga tham chiến. Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không tinh nhuệ số 80 và 82 của AFU, đã tham gia cuộc tấn công đẫm máu vào Kursk đầu năm nay. Bất chấp việc huy động thanh niên Ukraine từ 18 đến 25 tuổi để bổ sung cho quân đội, biện pháp bắt buộc này vẫn không giúp họ nâng cao sức mạnh chiến đấu. Lực lượng lính dù Ukraine đồn trú tại Sudzha, cơ bản bị RFAF tiêu diệt hoàn toàn. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề, khiến chỉ huy lữ đoàn nản lòng. Sau khi quân của Cụm tập đoàn quân phía Bắc RFAF xóa sổ bộ phận chủ chốt của Lữ đoàn, họ bắt đầu bổ sung thêm cả lính biên phòng Ukraine, những người được cho là đã được huấn luyện bài bản. Nhưng toàn bộ quân số của đồn biên phòng số 94, được bổ sung cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và Lữ đoàn phòng không 225, đã "biến mất" ở khu vực biên giới Kursk. Chỉ huy AFU đã phải điều lực lượng dự bị cuối cùng của mình, các đại đội từ Lữ đoàn phòng không 225 được thành lập vội vã và của tiểu đoàn Aidar, có tinh thần dân tộc cao, đến khu vực biên giới Kursk để “ổn định tình hình” mặt trận. Tuy nhiên, số phận của họ cũng giống như tất cả những lực lượng AFU đặt chân lên đất Nga: thất bại và hủy diệt. Có thể khẳng định, chiến dịch giành lại lãnh thổ của Nga thành công là nhờ vào lòng dũng cảm của những người lính Nga và hành động phối hợp của chỉ huy ở mọi cấp độ, trên mọi hướng. Quân đội Nga có khả năng tái chiếm Kursk, nhưng họ chỉ đơn giản là để lại một cái bẫy, chờ quân Ukraine tràn vào để tiêu hao lực lượng. Có thể khẳng định, Nga đang giành lại thế thượng phong trong cuộc xung đột với Ukraine, khi quân Nga đẩy lùi quân Ukraine khỏi vùng Kursk và buộc đối phương bỏ lại hàng loạt khí tài hiện đại. Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Hội đồng An ninh quốc gia, rằng Nga sẽ đảm bảo tính mạng cho binh sĩ Ukraine tại Kursk - nếu Kiev ra lệnh hạ vũ khí. Tổng thống Putin cho rằng, Moskva đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cảnh báo về “một cuộc thảm sát khủng khiếp”, nếu không có lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng của họ tại Kursk bị bao vây. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình “rất khó khăn” nhưng gọi các thông tin của Nga là “bịa đặt”. Dẫu vậy, thực tế trên chiến trường lại kể một câu chuyện khác. Theo hãng tin Mỹ CNN, quân Ukraine tháo chạy khỏi Kursk sau các đợt tấn công dữ dội của Nga, để lại hàng trăm vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng M-1 Abrams, xe chiến đấu M-2 Bradley, pháo M-777 do phương Mỹ cung cấp. Cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Kursk, cho thấy Kiev không chỉ mất vùng đất mà họ đã chiếm, mà còn mất đi quân bài thương lượng quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Nga đã tái chiếm khu vực Kursk và áp dụng chiến lược “nồi hầm” để cô lập và tiêu diệt đối phương. Và bây giờ, Ukraine phải đối mặt với việc quân Nga tràn sang lãnh thổ của mình. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Sohu).

