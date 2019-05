Những lợi ích không ngờ khi ăn cay mỗi ngày

Giáo sư Bonnie Taub-Dix, tác giả cuốn sách về dinh dưỡng “Read It Before You Eat It”, cho biết các món cay thường chứa nhiều muối nên sẽ tác động xấu đến sức khỏe của tim. Nếu ăn những thực phẩm cay tươi ngon, chứa ít muối, bạn sẽ nhận được những lợi ích dưới đây.

Tăng cường trao đổi chất

Không chỉ uống nước mới kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể, thực phẩm cay cũng là “phương thuốc” tự nhiên giúp bạn đạt được điều này.

Bạn nên khắc phục cảm giác thèm ăn ngọt bằng cách ăn món có vị cay - Ảnh minh họa: Internet

Bà Bonnie Taub-Dix khuyên bạn nên khắc phục cảm giác này bằng cách ăn món có vị cay. Theo đó, thức ăn cay có tác dụng tương tự như kem đánh răng, giúp bạn có cảm giác sảng khoái và không còn muốn ăn món ngọt. Giáo sư cũng cho biết, kết quả khảo sát các bệnh nhân cho thấy khi ăn tương ớt, họ bớt hẳn cảm giác thèm ngọt.



Tăng cường hệ thống miễn dịch

Việc ăn những món cay, nóng hổi sẽ giúp bạn tránh được cảm lạnh thông thường. Nguyên nhân là chúng chứa các gia vị có chất chống oxy hóa và kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn có hại.

Bên cạnh đó, nếu bị cảm lạnh, bạn có thể kết hợp món ăn cay với một ly nước chanh nóng để thanh lọc cơ thể, sớm lấy lại sức khỏe cho công việc và sinh hoạt.

Tăng ham muốn tình dục

Ít ai biết rằng thực phẩm cay có nhiều lợi ích đến sức khỏe tình dục. Một nghiên cứu của Tạp chí Sinh lý học và Hành vi (thuộc Hiệp hội thần kinh học hành vi quốc tế) cho thấy tiêu thụ thực phẩm cay sẽ làm tăng testosterone – hormone gắn liền với ham muốn tình dục, giúp chàng “đòi hỏi” chuyện ấy nhiều hơn.

Giảm các triệu chứng trầm cảm

Một trong những tác dụng đáng lưu ý của thực phẩm cay là giảm các triệu chứng trầm cảm. Theo giáo sư Taub-Dix, thực phẩm cay giúp cơ thể giải phóng serotonin – thành phần dẫn truyền thần kinh trong não, tăng cảm giác hưng phấn, vui vẻ, từ đó giảm bớt trầm cảm.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp kết hợp với các phương pháp điều trị trầm cảm khác. Do đó, khi có dấu hiệu trầm cảm, bạn nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán, điều trị đúng đắn.

Đồng thời, việc ăn cay cũng nên được thực hiện khoa học để mang lại hiệu quả. Theo đó, giáo sư Taub-Dix khuyên bạn không nên ăn quá cay cũng như các món cay đóng hộp, chứa nhiều muối để đảm bảo sức khỏe.