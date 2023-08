Giá tiêu hôm nay 10/8: Ổn định, cao nhất 74.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 10/8: Lặng sóng

Giá tiêu hôm nay ngày 10/8/2023 tại thị trường trong nước không có sự biến động so với hôm qua. Hiện, giá hồ tiêu tại các tỉnh thành dao động trong khoảng 71.000 đồng/kg đến 74.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 10/8 tại thị trường trong nước không có biến động đáng kể so với ngày hôm qua. Các con số thống kê cho thấy rằng giá tiêu mới nhất tại khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng 71.000 – 72.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Chư Sê (Gia Lai) hôm nay được ghi nhận ở mức 71.000 đồng/kg, trong khi tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu đều ổn định ở mức 72.000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, thị trường tiêu cũng không có biến đổi đáng kể. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi tăng nhiều phiên liên tục, giá tiêu hiện đang ổn định ở mức 74.000 đồng/kg. Đồng Nai ghi nhận giá tiêu hôm nay ở mức 72.500 đồng/kg, giá tiêu tại Bình Phước cũng đạt 73.000 đồng/kg, mức giá cao chỉ sau Bà Rịa Vũng Tàu.

Nhìn chung, thị trường tiêu trong nước hiện không có sự biến động đáng chú ý, vẫn đang giữ vững sự ổn định trong phạm vi giá nêu trên.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) cập nhật mức giá tiêu mới nhất như sau:

- Tiêu đen Lampung (Indonesia): Ở mức 4.134 USD/tấn, tăng 0,15%

- Tiêu đen Brazil ASTA 570: Ở mức 2.950 USD/tấn, không đổi

- Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA: Ở mức 4.900 USD/tấn, không đổi

- Tiêu trắng Muntok: Ở mức 6.818 USD/tấn, tăng 0,16%

- Tiêu trắng Malaysia ASTA: Ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi

Trong khi đó, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.100 USD/tấn.

Dự báo giá tiêu

Theo báo cáo từ Hiệp hội hồ tiêu và gia vị Việt Nam, tình hình xuất khẩu hồ tiêu của các quốc gia đang diễn biến phức tạp. Trong số đó, Brazil – một trong những đối tác lớn về xuất khẩu hồ tiêu, đang gặp khó khăn trong vụ thu hoạch hiện tại do tình trạng mưa lớn, dự kiến sản lượng hồ tiêu sẽ giảm so với các năm trước.

Tương tự, tại Indonesia, vụ thu hoạch đang trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, sản lượng dự kiến cũng sẽ thấp hơn năm 2022 do nhiều yếu tố ảnh hưởng. Còn Ấn Độ đã kết thúc vụ thu hoạch vào tháng 4 với sản lượng giảm khoảng 9% so với năm trước do nhiều yếu tố khác nhau.

Mặt khác, Sri Lanka ghi nhận một tăng trưởng nhẹ trong sản lượng hồ tiêu, trong khi Malaysia tăng diện tích trồng hồ tiêu và dự kiến sản lượng đạt 23.000 tấn, tăng 5% so với năm 2022. Tại Việt Nam, sản lượng hồ tiêu dự kiến đạt 190.000 tấn, tăng 3,8% so với năm trước.

Ngoài những yếu tố ngắn hạn, trong tương lai dài hơn, mức nguồn cung hồ tiêu toàn cầu có sự hạn chế trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đang tăng trở lại từ các thị trường chính như Mỹ, EU và Trung Quốc. Điều này dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tích cực đến biến động giá hồ tiêu. Đối với Việt Nam, mức sản lượng còn lại cũng không nhiều và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 8 năm nay.