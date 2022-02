Đừng dùng lò vi sóng để quay loại thực phẩm này kẻo rước họa

Thịt gà là "trạm trung chuyển" phổ biến nhất làm lây lan Salmonella – một loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột khi không được nấu chín đúng cách. Khi bạn dùng lò vi sóng để chế biến gà thì nhiệt độ trong này sẽ không đủ sức làm chín đều các phần của thịt. (Ảnh minh họa) Tốt nhất khi chế biến thịt gà, hãy làm chín bằng nhiệt trực tiếp để bảo đảm an toàn và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Bạn có thể xào trong chảo hay nướng vỉ đều được, miễn là để miếng thịt chín hoàn toàn. Củ cải trắng được xem là thực phẩm bổ dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, thường thấy trong các mâm cỗ ngày Tết. Tuy nhiên, khi củ cải được hâm nóng bằng lò vi sóng sẽ chuyển sang tình trạng axit hóa có thể ảnh hưởng tới ruột non gây đau bụng. Nấm cũng được xem là loại thực phẩm dễ ăn, bổ dưỡng, vị ngon, chế biến được nhiều món khác nhau. Thế nhưng tuyệt đối không nên hâm nóng các món nấm trong lò vi sóng. Lý do là bởi nếu hâm nóng lại món ăn bằng nấm bằng lò vi sóng sẽ làm cho protein và hàm lượng chất dinh dưỡng trong nấm biến thành các chất độc có hại tới dạ dày, ảnh hưởng xấu tới tim mạch. Tương tự như nấm, nếu hâm nóng khoai tây trong lò vi sóng, toàn bộ chất dinh dưỡng có ích sẽ tiêu biến, thay vào đó là những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Thực tế, các loại thịt chế biến như xúc xích hay đồ xông khói… vốn không bổ dưỡng cho sức khỏe vì chúng chứa quá nhiều phụ gia và chất bảo quản. Khi sử dụng lò vi sóng để làm nóng các loại thịt chế biến như xúc xích hay đồ xông khói…các chất đó sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa cholesterol và gây nên nhiều bệnh tim mạch khi bạn ăn vào. Nhiều người có thói quen làm chín trứng bằng lò vi sóng cho nhanh gọn và ít dầu mỡ. Tuy nhiên, trong quá trình gia nhiệt, chất lỏng bên trong trứng sẽ đạt đến áp suất cao mà không có chỗ thoát hơi, có thể khiến trứng phát nổ. Hơn nữa, trứng cũng là loại thực phẩm có hàm lượng canxi cao và rất giàu dinh dưỡng. Khi được làm nóng trong lò vi sóng, lòng đỏ trứng sẽ tự chuyển hóa thành các chất độc hại cho cơ thể. Trong cải bó xôi có chứa nhiều vitamin K, canxi và nitrat, vì thế không hâm lại cải bó xôi trong lò vi sóng, cũng không nên xào đi nấu lại món này. Nguyên nhân là bởi những nitrat này sẽ chuyển thành nitrit nguy cơ gây ung thư cho người ăn. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết (Nguồn video: THĐT)

