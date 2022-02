Đỏ mặt trước cô nàng thản nhiên vén váy khoe thân nơi công cộng

Ăn mặc sexy, tạo dáng phản cảm chụp hình đăng mạng xã hội là cách tạo sự chú ý được nhiều cô gái trẻ áp dụng. (Ảnh: ET) Khi chia sẻ những hình ảnh này, nhiều cô gái “vô danh” bỗng chốc nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm. (Ảnh: ET) Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng ưa nhìn, người đẹp Thái Lan này chọn mặc chiếc đầm ngắn. Thiết kế và chất liệu váy không có gì đáng bàn, vốn rất phù hợp với dáng người lẫn môi trường xung quanh. (Ảnh: ET) Tuy nhiên, cách tạo dáng chụp ảnh của cô khiến người nhìn không khỏi “gai” mắt. Trang Xintai Daily cho biết, cô gái không có dấu hiệu sợ người lạ phát hiện. Giữa chốn đông người, người đẹp Thái vẫn vô tư vén váy khoe thân, nở nụ cười rạng rỡ để lên hình. (Ảnh: ET) Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ mạnh trên Facebook, nhiều người dùng mạng chỉ trích hành động của cô gái. Họ cho rằng cô gái dùng chiêu trò để nổi tiếng cũng cần phải có giới hạn. Những hình ảnh của cô vượt khởi ranh giới gợi cảm, vô cùng thô tục, thách thức người nhìn. (Ảnh: ET) Sự việc nhanh chóng thu hút các phương tiện truyền thông nước này. Quản lý cửa hàng nơi cô gái check-in cũng lên tiếng giải thích họ không cung cấp địa điểm chụp hình. Hành động của cô gái là tự phát, nhà hàng không dùng cách thức “bẩn” này để thu hút sự chú ý. (Ảnh: ET) Thực tế, không ít cô gái từng hy vọng nổi tiếng “cấp tốc” bằng cách cố tình khoe thân. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh hở hang, phát ngôn gây sốc lấy “like”, bình luận tương tác. (Ảnh minh họa) Thời điểm đầu, “công thức” nổi tiếng này thu hút nhiều người chú ý, gây ra làn sóng phản đối lớn. Cũng nhờ vậy mà mục đích khoe thân để nổi tiếng của các cô đạt được một cách dễ dàng. (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, càng về sau, những hình ảnh tương tự xuất hiện tần suất dày đặc khiến chiêu trò này không còn phát huy tác dụng. (Ảnh minh họa) Thực tế, những hoạt động nghệ thuật đầu tư tài năng, tâm huyết luôn có sức sống bền bỉ. Trong khi đó, nổi tiếng một cách “chộp giật” như vậy chỉ nhận được sự chú ý nhất thời. Những thứ nhảm nhí, khó coi sẽ nhanh chóng bị đào thải trước những điều văn minh. (Ảnh minh họa)

