Nhan sắc hiện tại của “nữ hoàng ảnh lịch” một thời

Được biết đến với danh xưng đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My còn là gương mặt quen thuộc của nhiều tờ ảnh lịch vào khoảng những năm 90. Giáng My sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với những đường nét thanh tú, hài hòa. Chính vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo đã giúp cô trở thành gương mặt nổi bật trên hàng loạt tấm lịch treo tường – một biểu tượng nhan sắc thời bấy giờ. Cô không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu ảnh lịch mà còn ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, MC và âm nhạc. Cô còn được khán giả yêu mến qua những bộ phim thập niên 90 như: Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió... Hình ảnh của Giáng My gắn liền với vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã nhưng vẫn đầy khí chất, giúp cô trở thành tượng đài sắc đẹp khó ai có thể thay thế. Thời điểm Giáng My đăng quang, cô đang học Nhạc viện Hà Nội. Thời trang của Giáng My ngày ấy cũng vô cùng hợp thời, được nhiều cô nàng làm hình mẫu theo đuổi. Giáng My ở thì hiện tại vẫn gợi cảm, quyến rũ dù đã bước vào độ tuổi U60. Mỗi lần xuất hiện, Giáng My lại khiến khán giả ngơ ngác bởi nhan sắc trẻ đẹp của mình. Dù nhiều năm trôi qua, Hoa hậu Đền Hùng 1992 vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc "lão hóa ngược". Gương mặt thanh tú, làn da căng mịn cùng phong cách thời trang sang chảnh giúp Giáng My luôn nổi bật trong mọi khung hình. Không chỉ giữ được vóc dáng thon gọn, cô còn toát lên khí chất quý phái, chuẩn hình mẫu người phụ nữ hiện đại. Giáng My thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Từ những thiết kế váy dạ hội lộng lẫy đến trang phục đời thường tinh tế, cô luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình. Đặc biệt, thần thái tự tin cùng phong thái đĩnh đạc giúp cô luôn tỏa sáng, dù đứng cạnh các đàn em trong showbiz.

