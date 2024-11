Súp rắn Trung Quốc, món ăn “kinh dị” không phải ai cũng dám thử

Món súp rắn, canh rắn (Snake Soup) là một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Quốc. Ảnh: TCT, minh họa Trong tiếng Quảng Đông, súp rắn có tên là "se gang". Một bát súp rắn có chứa tới 5 loại thịt rắn khác nhau, gồm rắn hổ mang Trung Quốc, rắn cạp nia, rắn ráo, rắn sọc dưa và rắn lục mũi hếch. 2 loài đầu tiên có độc còn 3 loài còn lại không có. Ảnh: Time Out Món ăn kinh dị này được cho là có nguồn gốc từ y học cổ truyền. Người ta tin rằng thịt rắn có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe và chữa một số bệnh. Ngoài ra, súp rắn còn được xem là một món ăn bổ dưỡng, giúp tăng cường sinh lực và cải thiện sức đề kháng. Ảnh: Time Out Để chế biến món súp rắn Trung Quốc này, đầu bếp phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cao để loại bỏ hết độc tố của rắn. Ảnh: Goldthread Món súp rắn truyền thống được làm từ hỗn hợp 2 loại súp. Đầu tiên là loại nước dùng cơ bản làm từ giăm bông, thịt gà, ninh trong 6 giờ. Loại súp còn lại gồm xương rắn, vỏ quýt phơi khô, cùi nhãn, chà là, mía, gừng - nấu trong 4 giờ. Ảnh: No Joe Cuối cùng, đầu bếp thêm đậu phụ lên men và lá chanh khô để tăng độ giòn, loại bỏ mùi tanh của rắn trong món đặc sản Trung Quốc này. Ảnh: Vice Theo những đầu bếp Trung Quốc, mọi bộ phận của rắn đều bổ dưỡng. Phần tốt nhất là túi mật - thứ được dùng để làm rượu. Ảnh: Yum Cook Hương vị của súp rắn rất đặc trưng, có người cảm thấy ngon ngọt, bổ dưỡng, nhưng cũng có người cảm thấy sợ hãi và khó ăn. Ảnh: Yum Cook Vẻ ngoài của món ăn với những lát thịt rắn thái mỏng, xương rắn nhô ra có thể khiến nhiều người e ngại. Tuy nhiên, khi đã quen, nhiều người lại cảm thấy thích thú và nghiện món ăn này. Ảnh: TCT Súp rắn là một trong những món ăn thu hút sự tò mò của du khách khi đến Trung Quốc. Ảnh: TCT Nhiều người muốn thử một lần để trải nghiệm cảm giác mới lạ và tìm hiểu về văn hóa ẩm thực độc đáo của người Trung Quốc. Ảnh: TCTXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

Món súp rắn, canh rắn (Snake Soup) là một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Quốc. Ảnh: TCT, minh họa Trong tiếng Quảng Đông, súp rắn có tên là "se gang". Một bát súp rắn có chứa tới 5 loại thịt rắn khác nhau, gồm rắn hổ mang Trung Quốc, rắn cạp nia, rắn ráo, rắn sọc dưa và rắn lục mũi hếch. 2 loài đầu tiên có độc còn 3 loài còn lại không có. Ảnh: Time Out Món ăn kinh dị này được cho là có nguồn gốc từ y học cổ truyền. Người ta tin rằng thịt rắn có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe và chữa một số bệnh. Ngoài ra, súp rắn còn được xem là một món ăn bổ dưỡng, giúp tăng cường sinh lực và cải thiện sức đề kháng. Ảnh: Time Out Để chế biến món súp rắn Trung Quốc này, đầu bếp phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cao để loại bỏ hết độc tố của rắn. Ảnh: Goldthread Món súp rắn truyền thống được làm từ hỗn hợp 2 loại súp. Đầu tiên là loại nước dùng cơ bản làm từ giăm bông, thịt gà, ninh trong 6 giờ. Loại súp còn lại gồm xương rắn, vỏ quýt phơi khô, cùi nhãn, chà là, mía, gừng - nấu trong 4 giờ. Ảnh: No Joe Cuối cùng, đầu bếp thêm đậu phụ lên men và lá chanh khô để tăng độ giòn, loại bỏ mùi tanh của rắn trong món đặc sản Trung Quốc này. Ảnh: Vice Theo những đầu bếp Trung Quốc, mọi bộ phận của rắn đều bổ dưỡng. Phần tốt nhất là túi mật - thứ được dùng để làm rượu. Ảnh: Yum Cook Hương vị của súp rắn rất đặc trưng, có người cảm thấy ngon ngọt, bổ dưỡng, nhưng cũng có người cảm thấy sợ hãi và khó ăn. Ảnh: Yum Cook Vẻ ngoài của món ăn với những lát thịt rắn thái mỏng, xương rắn nhô ra có thể khiến nhiều người e ngại. Tuy nhiên, khi đã quen, nhiều người lại cảm thấy thích thú và nghiện món ăn này. Ảnh: TCT Súp rắn là một trong những món ăn thu hút sự tò mò của du khách khi đến Trung Quốc. Ảnh: TCT Nhiều người muốn thử một lần để trải nghiệm cảm giác mới lạ và tìm hiểu về văn hóa ẩm thực độc đáo của người Trung Quốc. Ảnh: TCT Xem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”