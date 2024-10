Cơ thể đổ mồ hôi bất thường đi khám ngay coi chừng bệnh nặng

Đổ mồ hôi là một phản xạ tự nhiên bình thường của cơ thể. Khi thân nhiệt tăng cao như thời tiết nắng nóng, hoạt động thể thao trong thời gian dài, sốt do viêm nhiễm… thì mồ hôi được tiết ra để làm nhiệm vụ cân bằng nhiệt độ, làm mát cơ thể và loại bỏ các độc tố.

Có nhiều nguyên nhân khác cũng có thể gây tăng tiết mồ hôi như: giai đoạn mãn kinh ở nữ, rối loạn lo âu, béo phì, cường giáp, nhiễm trùng, bệnh Parkinson, tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, hay người bệnh lạm dụng chất kích thích…

Tuy nhiên, hiện tượng ra mồ hôi bất thường là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn cần phải cảnh giác gồm:

Đổ mồ hôi tay khó kiểm soát

Nếu lòng bàn tay luôn trong tình trạng ẩm ướt do mồ hôi, cô bác anh chị cần cảnh giác rằng đó có thể là do chứng tăng tiết mồ hôi ở tay. Tình trạng này là do tuyến mồ hôi ở tay tiết ra quá nhiều mà không chịu tác động của nhiệt độ bên ngoài.

Bệnh nhân có thể kèm theo mồ hôi bất thường ở bàn chân, nách và bẹn. Những bộ phận tiết mồ hôi này dễ bị viêm da, mẩn ngứa và một số bệnh tật khác.

Dù đông hay hè, đổ mồ hôi các kiểu này cần đi viện ngay - Ảnh minh hoạ

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm

Đổ mồ hôi vào mỗi đêm một cách bất thường rất có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Phổ biến nhất là ung thư hạch, ung thư xương, ung thư máu…

Đặc điểm của nó là ban ngày cô bác anh chị có thể không hoặc đổ ít mồ hôi nhưng cứ ban đêm lại đổ nhiều mồ hôi, ngay cả khi môi trường ngủ mát mẻ.

Mồ hôi thường đổ ướt lưng và thậm chí là toàn bộ cơ thể, liên tục trong thời gian dài. Đổ mồ hôi đêm do ung thư thường đi kèm với sụt cân, mệt mỏi, đau nhức, ớn lạnh…

Đổ mồ hôi nửa người

Đừng chủ quan nếu cô bác anh chị bị đổ mồ hôi bất thường chỉ ở nửa bên phải hoặc bên trái cơ thể. Đó rất có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ, nhất là với những người cao huyết áp hoặc mỡ máu cao.

Tốt nhất là nên đến ngay khoa thần kinh của bệnh viện để được kiểm tra kịp thời, không được chậm trễ.

Đổ mồ hôi rất nhiều ở lưng

Nếu cô bác anh chị bị đổ mồ hôi lưng ngay cả khi mát mẻ, ngồi một chỗ hay nằm ngủ dù ban đêm hay ban ngày thì nên đi khám. Nhất là nếu các bộ phận khác không gặp tình trạng tương tự.

Đây có thể là do mất cân bằng hormone, làm rối loạn chức năng vùng dưới đồi, dẫn đến gia tăng thân nhiệt. Tình trạng này thường gặp trong một số bệnh nội tiết như cường giáp (dư thừa hormone tuyến giáp), tiểu đường (thiếu hụt insulin), hạ đường huyết…

Đổ mồ hôi lạnh

Đổ mồ hôi lạnh là tình trạng cơ thể đột nhiên vã mồ hôi nhiều kèm theo cảm giác ớn lạnh, da lạnh, ẩm và dính, vị trí thường gặp nhất là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân.

Đổ mồ hôi lạnh có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim - biến chứng đe dọa tính mạng do tắc nghẽn mạch vành nuôi tim. Nếu đi kèm đổ mồ lạnh và sợ lạnh, chóng mặt, đói, hồi hộp thì cũng có thể là do vấn đề liên quan tới lượng đường trong máu.

BS Nguyễn Văn Thái

(Viện Y học phóng xạ và ung bướu quân đội)