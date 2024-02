Có nên chần thịt bằng nước sôi trước khi chế biến?

Có nên chần thịt bằng nước sôi?

Để có những bữa ăn ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm, những người nội trợ rất quan tâm trong việc lựa chọn thực phẩm ngon sạch.

Nhiều người mách nhau khi mua thịt lợn về, trước khi chế biến nên chần qua bằng nước đun sôi để loại bỏ các chất độc hại. Nước sôi ở nhiệt độ cao sẽ giúp loại bỏ hết virus, vi khuẩn có hại…

Nhưng sự thực thì việc làm đó không có tác dụng loại bỏ chất độc, chất bẩn ra khỏi miếng thịt mà còn có tác dụng không tốt đối với sức khỏe người sử dụng.

Bởi chần thịt qua nước sôi là thói quen cực kỳ sai lầm của nhiều người làm nội trợ. Việc cho thịt vào nước đun sôi sẽ làm miếng thịt biến tính co lại. Ở nhiệt độ cao, các protein bề mặt miếng thịt đóng vón lại, các chất bẩn hoặc chất độc hại bên trong không thoát ra ngoài được.

Do đó, bạn chỉ nên dùng nước sôi trong trường hợp muốn khử trùng. Miếng thịt chẳng may nhiễm trùng thì có thể xử lý bằng cách đun thật kỹ, lúc đó vi khuẩn sẽ chết và miếng thịt trở nên an toàn hơn.

Cách rửa thịt lợn đúng cách loại bỏ chất bẩn

Rửa thịt với nước muối loãng: Rửa thịt lợn với nước muối loãng được xem là cách làm sạch thịt heo đúng chuẩn. Có thể loại bỏ được các chất bẩn bên trong.

Bạn chỉ cần hòa một chậu nước muối loãng ấm và ngâm thịt khoảng 10 – 15 phút. Lúc này chất bẩn từ bên trong sẽ từ từ được tiết ra. Sau đó bạn rửa sạch lại thịt một lần nữa với nước rồi cho thịt vào nước lạnh để đun sôi từ từ. Điều này sẽ khiến các tạp chất bên trong bị đẩy hết ra ngoài.

Trong quá trình đun, nếu bạn thấy nước luộc thịt nổi càng nhiều bọt chứng tỏ càng có nhiều chất bẩn được làm sạch.

Ngâm thịt lợn với nước vo gạo: Sau khi vo gạo xong, hãy giữ lại phần nước vo gạo đó để ngâm thịt. Trong nước vo gạo có chứa nhiều tinh bột và ancaloit – chất dùng làm sạch thực phẩm có khả năng loại bỏ tạp chất trong thịt lợn. Bạn nên rửa sạch thịt trước khi ngâm vào nước vo gạo.

Ngâm thịt khoảng 20 phút sẽ thấy có rất nhiều chất bẩn nổi trên bề mặt nước vo gạo. Lúc này thì những vi khuẩn và bụi bẩn đã được đẩy ra ngoài.

Hãy rửa sạch lại thịt lợn với nước một lần nữa để những chất bẩn còn bám trên bề mặt thịt trôi đi.

Tiếp đó dùng một miếng chanh chà xát khắp bề mặt miếng thịt rồi để trong khoảng 2-3 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Rửa thịt heo bằng giấm

Cách rửa thịt heo này cũng làm tương tự với cách ngâm thịt lợn trong nước vo gạo. Chỉ khác là cách này sử dụng giấm thay cho chanh.

Chuẩn bị một chậu nước sạch, cho ít muối, giấm trắng vào rồi dùng tay xát trực tiếp vào thịt heo. Làm trong khoảng 10 phút.Lúc này thì chất bẩn và máu trong thịt heo sẽ tiết ra ngoài và được làm sạch hoàn toàn.

Cách rửa đơn giản nhất là rửa kỹ thịt dưới vòi nước sạch.

BS Nguyễn Xuân Tuấn (Giảng viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội)