Chồng thích khoe thân trên mạng xã hội, tôi rất lo lắng

Chị A.T (Hải Dương) và chồng quen biết nhau qua những hoạt động ngoại khóa trong trường thời sinh viên, sau đó yêu nhau và đi đến hôn nhân với một đám cưới được nhiều người chúc phúc.

Chị A.T chia sẻ, chồng chị vốn là người khá khô khan, nhàm chán. Tuy nhiên, chị quyết định chọn anh vì nghĩ rằng anh sẽ trở thành người chồng, người cha tốt, hơn nữa anh cũng có ngoại hình điển trai, sáng sủa.

Từ người chồng khô khan, nhàm chán…

"Chồng tôi là một người tương đối nhạt nhẽo, nhàm chán. Anh ấy hầu như không có sở thích nào khác ngoài thể dục, không hút thuốc, không uống rượu. Họ hàng và bạn bè muốn mời anh cũng rất khó, nếu có thể từ chối tụ tập, tiệc tùng, anh nhất định sẽ không đi.

Ảnh minh họa.

Những ngày lễ tết, kỉ niệm, chồng tôi cũng chẳng biết nói lấy một câu ngọt ngào với vợ. Dù đôi lúc tôi cảm thấy sống với chồng rất buồn tẻ, song tôi cũng ý thức được những mặt tốt của anh. Sau khi kết hôn, chồng tôi luôn giao lương đúng hẹn, những cô gái tìm cớ tiếp cận anh đều bị bơ đẹp, anh không quan tâm, trả lời họ một cách lạnh nhạt và rất phũ phàng, khiến tôi cảm thấy yên tâm", chị A.T tâm sự.

Chung sống lâu hơn, chị A.T nhận ra, chồng chị ngày càng chăm chút ngoại hình hơn, vẻ ngoài rất có sức hấp dẫn. Điều này khiến chị A.T có đôi chút tự ti. Đáng nói, hai vợ chồng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, chị A.T thích kết bạn, giao du và thích sử dụng mạng xã hội để ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Trong một lần tình cờ, chị A.T quay lại toàn bộ quá trình ăn uống của chồng và đăng lên mạng, và không ngờ rằng lượng người xem rất lớn, ai cũng khen chồng chị A.T đẹp trai, cuốn hút.

Từ đó, chồng chị cũng đăng ký một tài khoản riêng, chủ yếu chia sẻ toàn bộ quá trình tập thể dục, luyện tập các bài tập nâng cơ của mình. Rất nhanh, nhờ khuôn mặt điển trai, cơ thể rắn rỏi thu hút, chồng chị A.T trở nên nổi tiếng, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

… đến thích khoe thân trên mạng

Cùng với sự gia tăng người hâm mộ, lượt xem và bình luận cũng tăng lên, chồng chị A.T lại càng có động lực tập tành và thu nhập của anh tốt lên theo từng tháng. Những tưởng khi chồng nổi hơn, chị A.T sẽ cảm thấy tự hào, nhưng nào ngờ, điều này lại đem đến nỗi lo mới cho chị.

Thỉnh thoảng, khi xem những video ngắn của chồng, chị A.T nhận thấy rằng trong phần bình luận có nhiều người hâm mộ là nam hơn nữ. Thậm chí, một số bạn nam còn gọi anh là "chồng", "chồng yêu", khen ngợi anh bằng những từ như gợi cảm, nóng bỏng. Cảm thấy không ổn, chị A.T có ý kiến, song chồng chị lại tỏ thái độ rất bình tĩnh cũng thoải mái chiều theo người hâm mộ, ngày càng thích khoe thân hơn.

"Về vấn đề này, chồng tôi cho rằng: Trên thế giới ảo, nếu bạn quá coi trọng, để tâm những bình luận, ý kiến của cư dân mạng, bạn sẽ thất bại hoàn toàn. Thực tế, chồng tôi thực sự rất ít đọc bình luận, tất nhiên anh ấy cũng hạn chế trả lời bình luận của họ, chỉ chú tâm vào ‘sản phẩm’ của mình. Theo anh, đã là một người gây được sự chú ý, có người hâm mộ thì phải đáp ứng sở thích của người hâm mộ, sử dụng cách quay video ngắn để tạo ra lượng tương tác, đồng thời làm cho cuộc sống thú vị hơn, và quan trọng nhất là tăng thu nhập", chị A.T nói.

Vì chồng chị A.T hiện đã có hàng trăm nghìn người hâm mộ trên nền tảng video ngắn, chị bắt đầu lo lắng. Nếu một ngày nào đó, chồng chị gặp một cô gái xinh đẹp, có cùng sở thích tập thể dục, liệu anh có thay lòng đổi dạ hay không? Hoặc khi số lượng người hâm mộ của chồng tiếp tục gia tăng, liệu anh có thấy chị không còn đặc biệt và thu hút nữa?