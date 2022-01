Cách chọn trái cây cực chuẩn cho mâm ngũ quả ngày Tết

Ngày Tết, thứ không thể thiếu để trang trí trên bàn thờ mỗi gia đình đó là mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả không chỉ khiến không khí Tết lan tỏa khắp nơi mà còn mang ý nghĩa tâm linh hết sức quan trọng. (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, để có được mâm ngũ quả đẹp lại vừa như ý, bạn nhất định phải biết cách chọn trái cây. Cùng tham khảo những mẹo chọn trái cây sau đây nhé. 1 - Chọn dưa hấu: Nên chọn trái dưa hấu già, tươi ngon. Để chọn được trái dưa hấu như ý muốn thì quan sát núm dưa có đều không, và núm dưa hơi lõm xuống, cuống dưa nhỏ, héo quắt lại. Đồng thời, nâng quả dưa lên thấy nặng, chắc, búng nhẹ vào phát ra âm thanh trầm đục thì đó là dưa ngon. 2 - Chọn cam quýt: Nên lựa chọn những trái có màu vàng mỡ gà, hoặc những trái có vỏ xanh ửng vàng đều, không chọn trái cam, quýt đã rụng cuống vì chúng có thể đã được hái từ lâu. 3. Chọn bưởi: Nên chọn những quả vỏ đẹp, cầm lên thấy nặng tay, không bị xước, sáng bóng. Đặc biệt lưu ý trên vỏ bưởi thường có những nốt gai nhỏ, gai càng to quả càng ngon, tép to, mọng nước, ngọt sắc. 4. Chọn xoài: Nên chọn những quả xoài có da căng bóng, màu vàng sáng, gần phần ở cuống xoài chín vàng và cứng, da căng loáng, ngửi thấy có mùi thơm. 5. Chọn táo: Nên chọn những quả cầm nặng tay, vỏ căng bóng, mịn màng. Chú ý những quả có mùi hắc thì không nên mua bởi có thể đó là táo ngâm hóa chất. 6. Chọn lê: Tương tự như táo, nên chọn những quả lê nặng tay, vỏ ngoài không bị xước, thâm đen, các chấm gai đều nhau, không có mùi lạ. 7. Chọn đu đủ: Nên chọn quả có phần núm hơi ngả vàng, có đốm nhỏ xanh li ti và dáng thon dài đó là trái đu đủ chín tự nhiên. Bên cạnh đó, những trái đu đủ ngon sẽ có mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng và không gắt. 8. Cách chọn chuối: Nên tránh chọn những nải chuối sắp chín, hoặc đã đổi màu vàng. Hãy chọn những nải quả không quá to, không bị thâm đen ở lớp vỏ bên ngoài. 9. Chọn phật thủ: Nên chọn quả có vỏ tươi sáng, nhiều ngón tay dài và móng nhọn, mùi thơm giống như chanh tươi, nhìn rắn chắc. Không nên chọn những trái có đốm mềm và ngón tay khập khiễng. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết (Nguồn video: THĐT)

