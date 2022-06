Cà Mau: Nhiều ca bệnh nặng hậu COVID-19 được khám miễn phí

Trong hai ngày 11- 12/6/2022, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) và Bệnh viện Mắt TP HCM đã thăm khám hậu Covid-19, sàng lọc mổ mắt miễn phí cho gần 300 người cao tuổi, tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Nhiều bệnh nhân mới ngoài 20 đến 40 tuổi cũng đến khám. Hậu Covid-19, sức khoẻ bị ảnh hưởng khiến nhiều người không thể làm việc được như trước, trong khi phần lớn đều là lao động chính trong gia đình. Các trường hợp khám hậu Covid-19 thường gặp các dấu hiệu liên quan đến cơ xương khớp, đau họng kéo dài, chóng mặt, ho kéo dài, nhức đầu, tê bì tay chân, nổi ngứa. Theo BSCKII Nguyễn Thị Tuyết Nga, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, 90% các bệnh nhân tới khám hậu Covid-19 đều rất bất ổn về mặt tâm lý. Anh Trần T.T (33 tuổi, Tân Ân) mắc Covid-19 cách đây 3 tháng, giờ anh bị tê bì chân tay, đau nhức vùng lưng hông, nên không thể làm những công việc nặng như khuân vác... trong khi anh đang là lao động chính để nuôi dưỡng cha mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Đoàn bác sĩ đến khám phần nào giúp người dân giải tỏa những rối loạn về mặt thể chất và được các bác sĩ trấn an về mặt tinh thần. Bà T.T.H. (76 tuổi) đi khám khó thở sau Covid-19 với chiếc ghế nhựa để lết dần vào bàn khám. Kiểm tra lâm sàng và siêu âm tại chỗ cũng như chụp X-quang, bác sĩ đánh giá chân bệnh nhân do bị gãy chỏm xương đùi trái quá lâu mà không được điều trị, chỏm xương đã bị hoại tử.

Bà H. cho biết, mình bị đau chân trái hơn hai năm nay nhưng vẫn cố chịu đựng. Ca bệnh trên đã được chuyển về Bệnh viện tỉnh Cà Mau. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải thay chỏm xương bằng vật liệu nhân tạo nếu không chân trái có thể sẽ bị hỏng luôn. Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP HCM đã khám sàng lọc và mổ đục thủy tinh thể cho 90 trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật, tai biến phải ngồi xe lăn. Trong đó, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một cụ bà 80 tuổi, làm mướn nuôi cháu nhỏ. Bà bị mờ mắt, đau nhức do tăng nhãn áp, chỉ nhìn xa được cỡ hơn gang tay. Huyện Ngọc Hiển là huyện cuối cùng trên bản đồ Việt Nam với khoảng 65 ngàn dân. Đoạn đường từ huyện Ngọc Hiển về đến thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) dài khoảng 76km, mất khoảng 1h30 theo đường quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, theo BSCKI Trần Văn Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, người dân huyện Ngọc Hiển rất khó tiếp cận với y tế do phần lớn người dân sinh sống thưa thớt ở ven sông, suối, làm vuông tôm ở trong rừng ven biển. Chỉ khi nào người dân bệnh thật nặng không họ mới chịu tới cơ sở y tế để khám. BS Nguyễn Thị Tú Trinh, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển cho biết, đa số bệnh nhân tới mổ mắt theo chương trình khám từ thiện này đều là hộ hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, khuyết tật. Họ phải di chuyển từ rất xa (trên dưới 30 km). Nhiều bệnh nhân được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển hùn tiền thuê xe đưa đón. Cũng nhân dịp này, BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đã trao 50 triệu đồng cho anh Huỳnh Hữu Tình (1996, ấp Bàu Tròn - Đông Thới, Thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm sinh kế.

Anh Tình bị mất hết tay chân do một tai nạn điện giật. Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã vận động và hỗ trợ lắp được hai chân giả cho bệnh nhân. Sắp tới, anh Tình sẽ được lắp tiếp hai tay giả. Tổng số tiền lắp tay và chân giả cho anh Tình ước tính khoảng 600 triệu đồng.



>>> Mời độc giả xem thêm video Ca sinh ba hiếm gặp ở Cà Mau: (Nguồn: THĐT)

Trong hai ngày 11- 12/6/2022, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) và Bệnh viện Mắt TP HCM đã thăm khám hậu Covid-19, sàng lọc mổ mắt miễn phí cho gần 300 người cao tuổi, tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau . Nhiều bệnh nhân mới ngoài 20 đến 40 tuổi cũng đến khám. Hậu Covid-19, sức khoẻ bị ảnh hưởng khiến nhiều người không thể làm việc được như trước, trong khi phần lớn đều là lao động chính trong gia đình. Các trường hợp khám hậu Covid-19 thường gặp các dấu hiệu liên quan đến cơ xương khớp, đau họng kéo dài, chóng mặt, ho kéo dài, nhức đầu, tê bì tay chân, nổi ngứa. Theo BSCKII Nguyễn Thị Tuyết Nga, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, 90% các bệnh nhân tới khám hậu Covid-19 đều rất bất ổn về mặt tâm lý. Anh Trần T.T (33 tuổi, Tân Ân) mắc Covid-19 cách đây 3 tháng, giờ anh bị tê bì chân tay, đau nhức vùng lưng hông, nên không thể làm những công việc nặng như khuân vác... trong khi anh đang là lao động chính để nuôi dưỡng cha mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Đoàn bác sĩ đến khám phần nào giúp người dân giải tỏa những rối loạn về mặt thể chất và được các bác sĩ trấn an về mặt tinh thần. Bà T.T.H. (76 tuổi) đi khám khó thở sau Covid-19 với chiếc ghế nhựa để lết dần vào bàn khám. Kiểm tra lâm sàng và siêu âm tại chỗ cũng như chụp X-quang, bác sĩ đánh giá chân bệnh nhân do bị gãy chỏm xương đùi trái quá lâu mà không được điều trị, chỏm xương đã bị hoại tử.

Bà H. cho biết, mình bị đau chân trái hơn hai năm nay nhưng vẫn cố chịu đựng. Ca bệnh trên đã được chuyển về Bệnh viện tỉnh Cà Mau. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải thay chỏm xương bằng vật liệu nhân tạo nếu không chân trái có thể sẽ bị hỏng luôn. Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP HCM đã khám sàng lọc và mổ đục thủy tinh thể cho 90 trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật, tai biến phải ngồi xe lăn. Trong đó, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một cụ bà 80 tuổi, làm mướn nuôi cháu nhỏ. Bà bị mờ mắt, đau nhức do tăng nhãn áp, chỉ nhìn xa được cỡ hơn gang tay. Huyện Ngọc Hiển là huyện cuối cùng trên bản đồ Việt Nam với khoảng 65 ngàn dân. Đoạn đường từ huyện Ngọc Hiển về đến thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) dài khoảng 76km, mất khoảng 1h30 theo đường quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, theo BSCKI Trần Văn Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, người dân huyện Ngọc Hiển rất khó tiếp cận với y tế do phần lớn người dân sinh sống thưa thớt ở ven sông, suối, làm vuông tôm ở trong rừng ven biển. Chỉ khi nào người dân bệnh thật nặng không họ mới chịu tới cơ sở y tế để khám. BS Nguyễn Thị Tú Trinh, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển cho biết, đa số bệnh nhân tới mổ mắt theo chương trình khám từ thiện này đều là hộ hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, khuyết tật. Họ phải di chuyển từ rất xa (trên dưới 30 km). Nhiều bệnh nhân được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển hùn tiền thuê xe đưa đón. Cũng nhân dịp này, BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đã trao 50 triệu đồng cho anh Huỳnh Hữu Tình (1996, ấp Bàu Tròn - Đông Thới, Thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm sinh kế.

Anh Tình bị mất hết tay chân do một tai nạn điện giật. Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã vận động và hỗ trợ lắp được hai chân giả cho bệnh nhân. Sắp tới, anh Tình sẽ được lắp tiếp hai tay giả. Tổng số tiền lắp tay và chân giả cho anh Tình ước tính khoảng 600 triệu đồng.



>>> Mời độc giả xem thêm video Ca sinh ba hiếm gặp ở Cà Mau: (Nguồn: THĐT)