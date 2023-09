Bình Dương: Diễu hành xe đạp tuyên truyền phòng, ngừa HIV/AIDS

Nằm trong khuôn khổ dự án Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS - vừa qua, tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) Trăng khuyết Bình Dương đã kết hợp với Phòng khám đa khoa The Moon thực hiện hoạt động diễu hành xe đạp trên đoạn đường đi về khoảng 20km từ Lái Thiêu, Thuận An đến TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Ngày 02/07, đoàn diễu hành xe đạp khoảng 20 người với các biểu ngữ, khẩu hiệu về "PrEP - Dự phòng trước phơi nhiễm HIV/AIDS", nhằm giúp mọi người nhận thức được về an toàn sức khỏe, tình dục an toàn, ý thức phòng, ngừa HIV/AIDS, và giảm sự kỳ thị PrEP. Trên xe có treo áp phích ghi khẩu hiệu truyền thông; logo nhà tài trợ, đơn vị thực hiện. Sau nhiều năm triển khai dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công tác phòng chống HIV/AIDS đã có những chuyển biến đáng kể. Hoạt động nhằm mục đích quảng bá và thúc đẩy dịch vụ PrEP - Dự phòng trước phơi nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS là một dự án quan trọng của Việt Nam về phòng, chống HIV/AIDS và cũng là một trong những dự án lớn nhất của VUSTA. Đoàn diễu hành di chuyển suốt đoạn đường được mọi người đón nhận. Sự ra đời của các nhóm tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giúp cho những người nhiễm HIV, những người nguy cơ cao nhiễm HIV có thêm kiến thức, niềm tin trong cuộc sống, góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong cộng đồng. Một số hình ảnh hoạt động diễu hành xe đạp nhằm tuyên truyền tình dục an toàn, ý thức phòng, ngừa HIV/AIDS khác:

