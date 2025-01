Bí quyết giúp “cánh mày râu” khắc phục tình trạng tinh hoàn chảy xệ

Xệ tinh hoàn hay còn gọi là sa tinh hoàn, là tình trạng lớp bìu bao quanh tinh hoàn bị giãn ra. Nó kéo tinh hoàn xệ xuống dài hơn so với kích thước bình thường. Hầu hết đàn ông nhận thấy rằng bìu của họ xệ xuống khi họ già đi. Quá trình này cũng có thể xảy ra ngay từ độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, những biến đổi nhỏ dần dần làm người mắc không để ý.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy xệ của tinh hoàn ở nam giới

Tinh hoàn là cơ quan có nhiệm vụ sản xuất tinh trùng. Để có lực lượng tinh binh chất lượng và khỏe mạnh, nhiệt độ trong “nhà máy" tinh hoàn cần phải được duy trì ở mức thấp hơn 37 độ C.

Để hỗ trợ tinh hoàn hoạt động hiệu quả, các cơ bụng sẽ linh hoạt co giãn. Khi thời tiết trở lạnh hoặc khi nam giới tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ thấp hơn, các cơ này sẽ phản xạ và kéo tinh hoàn lên để giữ ấm. Điều đặc biệt là khi có kích thích tình dục, tinh hoàn sẽ tiến gần hơn vào cơ thể. Vì vậy, trước hoặc trong quá trình quan hệ tình dục, tinh hoàn sẽ ít chảy xệ hơn.

Nhiều nam giới không phải lúc nào cũng bị chảy xệ tinh hoàn mà thực sự là do cơ quan này bị tụt xuống vị trí thấp hơn so với bình thường. Thường thì điều này xảy ra do da ở vùng bìu bị lão hóa, mất độ săn chắc làm tinh hoàn bị tụt xuống. Tuy nhiên, chảy xệ tinh hoàn cũng là biểu hiện của một số loại bệnh lý.

Da vùng bìu tinh hoàn mở rộng;

Biến đổi nhiệt độ: khi thời tiết nóng, da ở vùng bìu sẽ mở rộng, làm tinh hoàn xệ xuống. Ngược lại, khi thời tiết lạnh, tinh hoàn sẽ co lại;

Giãn tĩnh mạch thừng tinh: tinh hoàn có thể chảy xệ khi tĩnh mạch ở vùng bìu bị giãn ra;

Ung thư tinh hoàn.