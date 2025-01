Thức dậy thấy 4 dấu hiệu này chứng tỏ gan đang “kêu cứu“

Gan có chức năng giải độc rất quan trọng trong cơ thể. Ảnh minh họa Những thói quen sinh hoạt và ăn uống kém rất dễ khiến bộ phận này bị quá tải, từ đó làm một số chất độc trong cơ thể không kịp đào thải ra ngoài. Ảnh minh họa Để kiểm tra sức khỏe của gan, bạn có thể xem xét liệu cơ thể có những dấu hiệu dưới đây vào buổi sáng khi vừa thức dậy hay không. Ảnh minh họa Nước tiểu thông thường có màu vàng nhạt hoặc màu hổ phách (màu vàng ánh da cam). Nếu nước tiểu có màu hổ phách đậm thì có thể bạn đang bị mất nước, nhưng nếu màu đậm đặc như trà có thể cảnh báo gan đang bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa Hôi miệng trầm trọng: Bệnh gan có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và trao đổi chất bình thường của gan. Do quá trình tiêu hóa và hấp thu không kịp thời cũng như sự tích tụ các chất chuyển hóa, thức ăn có thể sinh ra khí và một số chất amoniac. Những chất này có thể làm trầm trọng thêm mùi vị khó chịu trong miệng của người mắc bệnh gan, chẳng hạn như suy gan. Ảnh minh họa Cảm thấy mệt mỏi khi dậy sớm: Sau một giấc ngủ đêm, bạn thường thức dậy trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Nhưng nếu tỉnh dậy mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể tắm thì có thể gan đã gặp vấn đề. Ban đêm là thời điểm gan tự sửa chữa và chuyển hóa chất độc tố, nếu gan không hoạt động bình thường và chất độc không được đào thải lúc, cơ thể tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ảnh minh họa Da vàng: Gan là cơ quan chính của cơ thể xử lý bilirubin (một sắc tố màu vàng, được sinh ra trong quá trình thoái giáng các tế bào hồng cầu, bài tiết trong dịch mật). Khi không thể chuyển hóa hiệu quả các chất này, bilirubin sẽ tích tụ trong máu, gây ra dấu hiệu vàng da. Trạng thái này có thể hiện rõ nhất vào buổi sáng. Ảnh minh họa Cảm giác khó chịu mơ hồ ở vùng bụng trên bên phải: Gan nằm ở vùng bụng trên bên phải gần xương sườn. Khi gan có vấn đề như gan to hoặc viêm nhiễm sẽ chèn ép các mô xung quanh, gây đau âm ỉ. Đặc biệt, khi mới thức dậy vào buổi sáng, cơ thể chưa được "duỗi giãn" hoàn toàn thì cảm giác khó chịu này sẽ càng rõ ràng hơn. Ảnh minh họa Khô mắt: Sức khỏe của mắt và gan có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Gan có nhiệm vụ lưu trữ và điều hòa máu trong cơ thể, vì thế khi không thể hoạt động bình thường, mắt sẽ ngay lập tức tỏ ra khó chịu. Nhiều người cho rằng khô mắt là do mắt họ hoạt động quá nhiều. Trên thực tế, các vấn đề về gan cũng có thể là thủ phạm. Ảnh minh họa Lưỡi sưng, đỏ và có vết nứt: Gan khỏe mạnh giúp duy trì dòng chảy của máu và năng lượng trong cơ thể. Khi gan bị suy yếu, dòng chảy này bị gián đoạn, có thể gây ra tình trạng sưng lưỡi. Ngoài ra, lưỡi đỏ, có vết nứt và màu vàng ở giữa cũng có thể là dấu hiệu của gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan. Ảnh minh họa

Gan có chức năng giải độc rất quan trọng trong cơ thể. Ảnh minh họa Những thói quen sinh hoạt và ăn uống kém rất dễ khiến bộ phận này bị quá tải, từ đó làm một số chất độc trong cơ thể không kịp đào thải ra ngoài. Ảnh minh họa Để kiểm tra sức khỏe của gan, bạn có thể xem xét liệu cơ thể có những dấu hiệu dưới đây vào buổi sáng khi vừa thức dậy hay không. Ảnh minh họa Nước tiểu thông thường có màu vàng nhạt hoặc màu hổ phách (màu vàng ánh da cam). Nếu nước tiểu có màu hổ phách đậm thì có thể bạn đang bị mất nước, nhưng nếu màu đậm đặc như trà có thể cảnh báo gan đang bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa Hôi miệng trầm trọng : Bệnh gan có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và trao đổi chất bình thường của gan. Do quá trình tiêu hóa và hấp thu không kịp thời cũng như sự tích tụ các chất chuyển hóa, thức ăn có thể sinh ra khí và một số chất amoniac. Những chất này có thể làm trầm trọng thêm mùi vị khó chịu trong miệng của người mắc bệnh gan, chẳng hạn như suy gan. Ảnh minh họa Cảm thấy mệt mỏi khi dậy sớm: Sau một giấc ngủ đêm, bạn thường thức dậy trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Nhưng nếu tỉnh dậy mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể tắm thì có thể gan đã gặp vấn đề. Ban đêm là thời điểm gan tự sửa chữa và chuyển hóa chất độc tố, nếu gan không hoạt động bình thường và chất độc không được đào thải lúc, cơ thể tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ảnh minh họa Da vàng: Gan là cơ quan chính của cơ thể xử lý bilirubin (một sắc tố màu vàng, được sinh ra trong quá trình thoái giáng các tế bào hồng cầu, bài tiết trong dịch mật). Khi không thể chuyển hóa hiệu quả các chất này, bilirubin sẽ tích tụ trong máu, gây ra dấu hiệu vàng da. Trạng thái này có thể hiện rõ nhất vào buổi sáng. Ảnh minh họa Cảm giác khó chịu mơ hồ ở vùng bụng trên bên phải: Gan nằm ở vùng bụng trên bên phải gần xương sườn. Khi gan có vấn đề như gan to hoặc viêm nhiễm sẽ chèn ép các mô xung quanh, gây đau âm ỉ. Đặc biệt, khi mới thức dậy vào buổi sáng, cơ thể chưa được "duỗi giãn" hoàn toàn thì cảm giác khó chịu này sẽ càng rõ ràng hơn. Ảnh minh họa Khô mắt: Sức khỏe của mắt và gan có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Gan có nhiệm vụ lưu trữ và điều hòa máu trong cơ thể, vì thế khi không thể hoạt động bình thường, mắt sẽ ngay lập tức tỏ ra khó chịu. Nhiều người cho rằng khô mắt là do mắt họ hoạt động quá nhiều. Trên thực tế, các vấn đề về gan cũng có thể là thủ phạm. Ảnh minh họa Lưỡi sưng, đỏ và có vết nứt: Gan khỏe mạnh giúp duy trì dòng chảy của máu và năng lượng trong cơ thể. Khi gan bị suy yếu, dòng chảy này bị gián đoạn, có thể gây ra tình trạng sưng lưỡi. Ngoài ra, lưỡi đỏ, có vết nứt và màu vàng ở giữa cũng có thể là dấu hiệu của gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan. Ảnh minh họa