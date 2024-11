Bệnh sởi ở trẻ, khả năng lây nhiễm cao, biến chứng nguy hiểm

Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, thời gian qua, khoa tiếp nhận và điều trị hồi sức tích cực cho 2 bệnh nhi mắc bệnh sởi bị biến chứng rất nặng.

Trường hợp đầu tiên, bệnh nhi Đ.T.B.T 7 tuổi, (Hương Khê, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản, sốt cao liên tục, nổi ban dạng sởi, mắt ghèn nhiều. Gia đình trẻ cho biết, trẻ bị bệnh Down, tiền sử bị tim bẩm sinh đã phẫu thuật và chưa được tiêm phòng sởi.

Trước đó 4 ngày, bệnh nhi T. có biểu hiện sốt cao về đêm, nổi ban từ mặt sau đó lan khắp người. Gia đình mua thuốc hạ sốt và điều trị tại nhà không đỡ, nên đã chuyển bé tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhi diễn biến nặng, phải đặt ống nội khí quản, duy trì vận mạch adrenalin, dùng kháng sinh và chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực Chống độc đã nhanh chóng xử trí cấp cứu, chống sốc, an thần, điều trị thở máy đảm bảo các dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhi. Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán bị nhiễm sởi, và đã bị các biến chứng do sởi gây ra là viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp.

Bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi L.H.Đ. 8 tháng tuổi, (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Em nhập viện trong tình trạng sốt kèm theo ho, khó thở, viêm phổi nặng. Trẻ cũng có tiền sử bệnh tim bẩm sinh, đã phẫu thuật và chưa được tiêm vaccine phòng sởi.

Bệnh nhi H.Đ. được chuẩn đoán bị suy hô hấp, chỉ định thở máy và theo dõi sát. Hiện tại, sau khi được điều trị hồi sức tích cực, trẻ đã cai được máy thở, ổn định và sớm được xuất viện.

Theo BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc cho biết: Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra. Bệnh sởi có khả năng lây nhiễm rất cao, nhất là đối với trẻ chưa có miễn dịch với virus sởi do chưa tiêm/ tiêm chưa đủ 2 mũi mà tiếp xúc với nguồn lây. Hầu hết các ca tử vong do sởi là do các biến chứng liên quan đến bệnh. Các biến chứng có thể bao gồm viêm phổi, viêm não, giảm thị lực, viêm tai giữa,…

Các triệu chứng của bệnh sởi thường bắt đầu 10-14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Phát ban là triệu chứng nổi bật, dễ nhận thấy nhất. Các triệu chứng ban đầu thường kéo dài 4-7 ngày gồm: Sổ mũi, ho, mắt đỏ và chảy nước mắt, các đốm trắng nhỏ bên trong má. Phát ban bắt đầu khoảng 7-18 ngày sau khi tiếp xúc, thường ở mặt và cổ trên sau đó lan rộng trong khoảng 3 ngày, cuối cùng đến tay và chân, thường kéo dài 5-6 ngày trước khi mờ dần.

Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có sốt phát ban, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được điều trị và cách ly kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Để phòng, chống bệnh sởi, cách tốt nhất là nên đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin sởi đầy đủ, đúng lịch. Khi phát hiện các triệu chứng bất thường, bố mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra.