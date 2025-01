8 món canh giàu dinh dưỡng tốt cho người tiểu đường

Chế độ dinh dưỡng có vai trò và tác động rất lớn đối với sức khỏe của người bị tiểu đường. Một chế độ ăn uống khoa học, sử dụng thực phẩm phù hợp sẽ giúp kiểm soát được tình trạng bệnh, tránh tình trạng đường huyết tăng quá mức gây ra các biến chứng nguy hiểm. Ảnh minh họa Dưới đây là một số món canh giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh tiểu đường: Ảnh minh họa Canh gà cà rốt nấm hương giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa Canh bí đỏ đậu phộng: Bí đỏ có hàm lượng đường thấp, kết hợp với vị bùi béo của hạt lạc giúp cải thiện tình trạng bệnh, đồng thời hạn chế các biến chứng về tim mạch, táo bón, suy thận. Ảnh minh họa Canh thịt khổ qua: Mướp đắng có chứa hợp chất glycosid giúp giảm mỡ máu và đường huyết. Ngoài ra mướp đắng cũng cung cấp 1 lượng lớn chất xơ, các nguyên tố vi lượng cần thiết như: kali, canxi, vitamin B,... Ảnh minh họa Canh cải xoong nấu tôm: Rau cải xoong có chứa 1 loại chất chống oxy hóa mạnh là quercetin giúp thúc đẩy quá trình oxy hóa, chống lại các gốc tự do, ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose. Ngoài ra đây cũng là 1 loại rau chứa hàm lượng carbohydrate thấp, lượng chất xơ cao giúp duy trì đường huyết ổn định. Tôm có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều protein, ít chất béo. Ảnh minh họa Canh hẹ nấu tôm: Lá hẹ có nhiều chất xơ, vitamin C,... rất tốt cho quá trình chuyển hóa đường, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Hơn nữa, một số hoạt chất trong lá hẹ cũng có thể giúp cải cải thiện độ nhạy của insulin tuyến tụy, giúp cân bằng đường huyết. Ảnh minh họa Canh mồng tơi nấu cua: Rau mồng tơi là 1 loại rau có chỉ số đường huyết thấp, giúp tối ưu hoá hoạt động của tuyến tụy, thúc đẩy quá trình sản sinh insulin. Ngoài ra, thịt cua còn giúp bổ sung protein, chất béo tốt giúp duy trì đường huyết ổn định. Ảnh minh họa Canh gà rau củ chứa nhiều protein, axit amino, giúp kích thích quá trình sản sinh insulin. Các loại rau củ như nấm hương, cà rốt vừa có chỉ số đường huyết thấp lại cung cấp chất xơ cùng vitamin cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa Canh bí rong biển có tác dụng bổ sung vitamin C, cải thiện tình trạng tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu, cân bằng đường huyết. Ảnh minh họaXem video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết. Nguồn THDT

Chế độ dinh dưỡng có vai trò và tác động rất lớn đối với sức khỏe của người bị tiểu đường. Một chế độ ăn uống khoa học, sử dụng thực phẩm phù hợp sẽ giúp kiểm soát được tình trạng bệnh, tránh tình trạng đường huyết tăng quá mức gây ra các biến chứng nguy hiểm. Ảnh minh họa Dưới đây là một số món canh giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh tiểu đường: Ảnh minh họa Canh gà cà rốt nấm hương giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa Canh bí đỏ đậu phộng: Bí đỏ có hàm lượng đường thấp, kết hợp với vị bùi béo của hạt lạc giúp cải thiện tình trạng bệnh, đồng thời hạn chế các biến chứng về tim mạch, táo bón, suy thận. Ảnh minh họa Canh thịt khổ qua: Mướp đắng có chứa hợp chất glycosid giúp giảm mỡ máu và đường huyết. Ngoài ra mướp đắng cũng cung cấp 1 lượng lớn chất xơ, các nguyên tố vi lượng cần thiết như: kali, canxi, vitamin B,... Ảnh minh họa Canh cải xoong nấu tôm: Rau cải xoong có chứa 1 loại chất chống oxy hóa mạnh là quercetin giúp thúc đẩy quá trình oxy hóa, chống lại các gốc tự do, ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose. Ngoài ra đây cũng là 1 loại rau chứa hàm lượng carbohydrate thấp, lượng chất xơ cao giúp duy trì đường huyết ổn định. Tôm có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều protein, ít chất béo. Ảnh minh họa Canh hẹ nấu tôm: Lá hẹ có nhiều chất xơ, vitamin C,... rất tốt cho quá trình chuyển hóa đường, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Hơn nữa, một số hoạt chất trong lá hẹ cũng có thể giúp cải cải thiện độ nhạy của insulin tuyến tụy, giúp cân bằng đường huyết. Ảnh minh họa Canh mồng tơi nấu cua: Rau mồng tơi là 1 loại rau có chỉ số đường huyết thấp, giúp tối ưu hoá hoạt động của tuyến tụy, thúc đẩy quá trình sản sinh insulin. Ngoài ra, thịt cua còn giúp bổ sung protein, chất béo tốt giúp duy trì đường huyết ổn định. Ảnh minh họa Canh gà rau củ chứa nhiều protein, axit amino, giúp kích thích quá trình sản sinh insulin. Các loại rau củ như nấm hương, cà rốt vừa có chỉ số đường huyết thấp lại cung cấp chất xơ cùng vitamin cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa Canh bí rong biển có tác dụng bổ sung vitamin C, cải thiện tình trạng tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu, cân bằng đường huyết . Ảnh minh họa Xem video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết. Nguồn THDT