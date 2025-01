Dùng AI phục dựng Từ Hi thái hậu, Uyển Dung... cái kết "cứng người"

Mới đây, một nhóm chuyên gia thực hiện dự án táo bạo là dùng AI, Photoshop, Artbreeder và những phần mềm khác để mô phỏng gương mặt hiện đại của một số nữ nhân hoàng tộc nhà Thanh như Từ Hi thái hậu, hoàng hậu Uyển Dung... Họ cũng sử dụng những bức ảnh cũ chụp những nhân vật này. Dựa trên ảnh chụp Từ Hi thái hậu kết hợp với AI và những phần mềm khác, các chuyên gia đã mô phỏng dung mạo thời hiện đại của bà. Theo đó, ở thời hiện đại, Từ Hi thái hậu có dung mạo của một mỹ nhân. Bên phải ảnh là hình ảnh mô phỏng Thục phi Văn Tú thời hiện đại. Theo hình ảnh mô phỏng, bà là một mỹ nhân sở hữu dung mạo thanh tú. Dưới thời phong kiến, Thục phi Văn Tú là phi tần của hoàng đế Phổ Nghi. Tứ Cách Cách là con gái của Hòa Thạc Khánh Thân vương. Không chỉ có xuất thân trâm anh thế phiệt, Tứ Cách Cách còn sở hữu dung mạo kiều diễm, phóng khoáng, hoạt bác. Thông qua AI và những phần mềm khác, hình ảnh mô phỏng thời hiện đại của Tứ Cách Cách khiến nhiều người bất ngờ vì dung mạo tuyệt đẹp của bà. Hình ảnh mô phỏng thời hiện đại của hoàng hậu Uyển Dung - phi tần của hoàng đế Phổ Nghi. Theo đó, dung mạo của bà được đánh giá là xinh đẹp không kém các hoa hậu, diễn viên nổi tiếng ngày nay. Cẩn Phi - phi tần của hoàng đế Quang Tự. Hình ảnh mô phỏng thời hiện đại của bà cho thấy bà là một tuyệt sắc giai nhân. Vương Mẫn Đồng Cách Cách được mệnh danh là cách cách xinh đẹp nhất của nhà Thanh. Là em họ của hoàng hậu Uyển Dung, Vương Mẫn Đồng Cách Cách sở hữu nhan sắc kiều diễm, toát lên phong thái vương giả. Hình ảnh mô phỏng thời hiện đại cũng cho thấy bà có dung mạo xinh đẹp hơn người. Mời độc giả xem video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

