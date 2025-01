5 vụ tai nạn tàu ngầm gây chấn động nhất thế giới

Kể từ Thế chiến 2, Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đã phải bỏ lại những xác tàu ngầm và những thủy thủ đoàn của họ do tai nạn. Ngay cả những tàu ngầm hạt nhân công nghệ cao nhất cũng có thể kết thúc ở đáy đại dương nếu thủy thủ đoàn không cẩn thận hoặc gặp trục trặc kỹ thuật. Ảnh: Newsweek. 24 năm trước, 2 vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp bên trong tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga, khiến nó chìm xuống đáy biển cùng 118 thủy thủ đoàn. Đây được xem là vụ tai nạn bí ẩn và thảm khốc nhất lịch sử Hải quân Nga. Ảnh: War History Online. Tàu ngầm K-141 Kursk của Nga, một tàu ngầm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Antey thuộc Dự án 949A. Chiếc tàu ngầm khổng lồ nặng 16.000 tấn này đã bị phá hủy trong một vụ nổ lớn vào ngày 12/8/2000. Vài phút sau đó, Kursk đã từ từ chìm sâu xuống đáy biển Barents. Ảnh: Wikipedia. Tới năm 2002, gần 2 năm sau thảm họa, chiếc K-141 mới được trục vớt bởi 2 công ty của Hà Lan với chiếc xà lan khổng lồ Giant 4. Theo kết luận cuối cùng của Ủy ban Điều tra Chính phủ Nga, nguyên nhân của vụ chìm tàu là do một vụ nổ xảy ra trong khi tàu đang chuẩn bị phóng thủy lôi vào một mục tiêu giả định khi tập trận. Ảnh: Reddit. Thảm hoạ thứ hai liên quan đến chiếc tàu ngầm K-278 Komsomolets của Liên Xô, là tàu ngầm duy nhất của Dự án 685 lớp Plavnik. Được thiết kế để làm bệ thử nghiệm cho các công nghệ mới, tàu ngầm Komsomolets nặng 8.000 tấn là một trong những tàu ngầm có hiệu suất cao nhất từng được chế tạo, nó có độ sâu hoạt động tới 914m. Ảnh: Wikipedia. Chiếc tàu ngầm này bị chìm vào ngày 7/4/1989, sau khi một đám cháy bùng phát trên tàu. Nguyên nhân có thể là sự đánh lửa của thiết bị điện. Bất chấp những nỗ lực của thủy thủ đoàn, 42 trong số 69 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Tiếp theo là tàu ngầm K-8 của Hải quân Liên Xô, đây là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kit Project 627A. K-8 bị chìm tại Vịnh Biscaya, phía bắc Tây Ban Nha, sau một vụ hỏa hoạn vào ngày 12/4/1970. Chiếc tàu ngầm ban đầu đã bốc cháy vào ngày 8/4/1970 trong một cuộc tập trận ở hai khoang riêng biệt. Đám cháy dường như bắt đầu do dầu tiếp xúc với hệ thống tái tạo không khí. Sau khi đám cháy lan khắp tàu qua hệ thống điều hòa không khí và các lò phản ứng ngừng hoạt động, thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời tàu. Một số thủy thủ đoàn đã được sơ tán trước khi tàu ngầm chìm xuống độ sâu 4.680m, có 52 người bao gồm cả thuyền trưởng của tàu đã thiệt mạng do ngộ độc CO2 và bị ngạt nước trong quá trình cứu hộ và kiểm soát thiệt hại. Tiếp theo là thảm hoạ chìm tàu ngầm USS Scorpion, cho đến nay đây vẫn đang là một bí ẩn đối với Hải quân Mỹ. USS Scorpion là tàu ngầm tấn công lớp Skipjack, đã bị mất cùng với tất cả thủy thủ đoàn cách quần đảo Azores 643 km về phía tây nam với 99 thủy thủ trên tàu. Scorpion đã phát đi tiến hiệu cuối cùng và không quay trở lại kể từ ngày 27/5/1969. Hải quân Mỹ đã mở một cuộc tìm kiếm, nhưng cuối cùng phải tuyên bố con tàu mất tích vào ngày 5/6. Sau đó, Scorpion đã được một tàu nghiên cứu của Mỹ tìm thấy ở độ sâu 3.048 m. Cuối cùng là thảm hoạ tàu ngầm USS Thresher, tàu bị chìm vào ngày 10/4/1963 với 129 thủy thủ trên tàu. Đây là thảm họa tàu ngầm hạt nhân đầu tiên và cho đến nay là thảm họa có số người chết cao nhất. Không giống như Scorpion, Hải quân Mỹ đã báo cáo chính xác nguyên nhân khiến Thresher bị chìm là do đường ống thoát nước bị hỏng. Tàu ngầm bị chìm khi đang lặn xuống độ sâu thử nghiệm khoảng 400m. Năm phút trước khi mất liên lạc với tàu, tàu cứu hộ tàu ngầm Skylark đã nhận được tiến hiệu bị nhiễu loạn cho biết Thresher đang gặp một số khó khăn kỹ thuật. Skylark tiếp tục nhận được các tin nhắn bị nhiễu loạn cho đến khi hệ thống sóng âm phản xạ phát hiện ra âm thanh Thresher phát nổ. Việc mất một tàu ngầm hạt nhân đã khiến Hải quân Mỹ choáng váng nhưng sự hy sinh của các thủy thủ trên tàu Thresher không phải là vô nghĩa, bởi sau đó Mỹ đã triển khai chương trình an toàn tàu ngầm (SUBSAFE), giúp đảm bảo sự an toàn trong quá trình hoạt động của tàu ngầm, bao gồm các yêu cầu nghiêm ngặt trong thiết kế và chế tạo tàu ngầm.

