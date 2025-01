Linh vật tết Ất Tỵ ở Sài Gòn được nhận xét “Hoa hậu rắn“

Tết Nguyên đán đang đến gần, linh vật rắn ở nhiều tỉnh thành đã bắt đầu lộ diện. Linh vật rắn ở trung tâm thương mại Aeon Tân Phú (TP HCM) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi kích thước khổng lồ và màu sắc bắt mắt. Hoa văn họa tiết trống đồng in trên thân rắn kết hợp với chiếc nón lá dân dã tạo thành tổng thể hài hòa, mang đậm bản sắc dân tộc. Mô hình được làm từ chất liệu an toàn, bề mặt bóng mịn của nó phản chiếu ánh sáng như một viên ngọc trai khổng lồ giữa trung tâm thương mại sầm uất.

z Điều khiến mọi người đặc biệt yêu thích là biểu cảm và gương mặt dễ thương của chú rắn. Với đôi mắt to tròn long lanh như ngọc, linh vật rắn mang một vẻ ngây ngô đáng yêu khiến bất cứ ai cũng thấy thiện cảm. Chi tiết trang trí trên gương mặt được đầu tư kỹ lưỡng, từ những đường nét cong mềm mại của mi mắt cho đến khóe môi đang mỉm cười, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa và thân thiện. Chú rắn khổng lồ này trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng, thu hút rất nhiều gia đình và các bạn trẻ đến check-in. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh chú rắn nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ netizen: "Hoa hậu rắn đây rồi", "xinh xắn, đạm bản sắc dân tộc, trao luôn vương miệng cho bé Na này luôn nhé". Bên cạnh mô hình rắn khổng lồ, phía trước trung tâm thương mại Aeon cũng được trang trí với nhiều mô hình khác đậm chất tết như câu đối đỏ... Hình ảnh những cây hoa mai, nhiều chậu cúc mâm xôi vàng rực cùng tiếng nhạc tết rộn ràng đã tạo nên một không gian tràn ngập không khí tết.

Tết Nguyên đán đang đến gần, linh vật rắn ở nhiều tỉnh thành đã bắt đầu lộ diện. Linh vật rắn ở trung tâm thương mại Aeon Tân Phú (TP HCM) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi kích thước khổng lồ và màu sắc bắt mắt. Hoa văn họa tiết trống đồng in trên thân rắn kết hợp với chiếc nón lá dân dã tạo thành tổng thể hài hòa, mang đậm bản sắc dân tộc. Mô hình được làm từ chất liệu an toàn, bề mặt bóng mịn của nó phản chiếu ánh sáng như một viên ngọc trai khổng lồ giữa trung tâm thương mại sầm uất.

z Điều khiến mọi người đặc biệt yêu thích là biểu cảm và gương mặt dễ thương của chú rắn. Với đôi mắt to tròn long lanh như ngọc, linh vật rắn mang một vẻ ngây ngô đáng yêu khiến bất cứ ai cũng thấy thiện cảm. Chi tiết trang trí trên gương mặt được đầu tư kỹ lưỡng, từ những đường nét cong mềm mại của mi mắt cho đến khóe môi đang mỉm cười, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa và thân thiện. Chú rắn khổng lồ này trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng, thu hút rất nhiều gia đình và các bạn trẻ đến check-in. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh chú rắn nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ netizen: "Hoa hậu rắn đây rồi", "xinh xắn, đạm bản sắc dân tộc, trao luôn vương miệng cho bé Na này luôn nhé". Bên cạnh mô hình rắn khổng lồ, phía trước trung tâm thương mại Aeon cũng được trang trí với nhiều mô hình khác đậm chất tết như câu đối đỏ... Hình ảnh những cây hoa mai, nhiều chậu cúc mâm xôi vàng rực cùng tiếng nhạc tết rộn ràng đã tạo nên một không gian tràn ngập không khí tết.