“Ngắm trộm” vẻ đẹp các nữ binh người Kurd trên chiến trường

Lực lượng người Kurd, trong đó có nhiều thành viên là nữ giới, từng "sát cánh" với Quân đội Mỹ trong nhiều năm để đánh bật các tay súng phiến quân IS ra khỏi khu vực miền Bắc Syria. Ảnh: Alaraby.



Theo thống kê, khoảng 7.000 nữ tình nguyện viên tham gia Đơn bị Bảo vệ Phụ nữ (YPJ), lực lượng lớn mạnh từ phong trào chống chính quyền của người Kurd. Ảnh: Wikipedia.



Động lực của các cô gái người Kurd khi tham gia chiến đấu chống IS là để bảo vệ mảnh đất quê hương của họ. Ảnh: Wikipedia.



Cùng với các lực lượng dân quân người Kurd, YPJ đã góp sức vào cuộc chiến chống lại phiến quân IS khi nhóm khủng bố chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria những năm qua. Ảnh: Wikipedia.



Những nữ chiến binh người Kurd không giới hạn độ tuổi, song phần lớn họ có tuổi đời từ 16 đến 50. Ảnh: Wikipedia.



Nhiều người còn độc thân, có người đã lập gia đình, sinh con nhưng vẫn quyết tâm ra chiến trường trực tiếp cầm súng tiêu diệt IS. Ảnh: YIT.



Torin Khairegi, nữ chiến binh YPJ 18 tuổi, từng bắn một chiến binh IS bị thương trong cuộc chiến ở Kobane, Syria. Ảnh: ATI.



Aijan Denis, 20 tuổi, gia nhập YPJ từ năm 2011. Denis cho biết cô cùng 4 chị em gái của mình đều là thành viên của lực lượng YPJ. Ảnh: ATI.



Các nữ chiến binh Pesmerga người Kurd tập luyện tại căn cứ Sulaymaniyah. Ảnh: ATI.



Các nữ tân binh người Kurd tham gia một buổi tập huấn ở Rojava, Syria. Thông thường, nữ chiến binh người Kurd chỉ ngủ 6 tiếng. Họ thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Ảnh: ATI.



Nữ chiến binh YPJ Barkhodan Kochar, 16 tuổi, đến từ Darbasi, Syria. Ảnh: ATI.



Một nữ binh người Kurd canh gác tại căn cứ của Đảng Công nhân người Kurd PKK trên núi Sinjar, phía tây bắc Iraq. Ảnh: ATI.



Giây phút vui vẻ lạc quan của các nữ chiến binh người Kurd tại căn cứ gần thành phố Derek, Syria. Ảnh: ATI.



Những thành viên của "đội quân tóc dài" người Kurd coi nhau như người thân trong gia đình. Ảnh: ATI.



Các chiến binh người Kurd giành quyền kiểm soát Tel Abyad, Syria, hồi tháng 6/2015. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd ở Iraq bắt đầu trưng cầu ý dân (Nguồn: VTC14)

