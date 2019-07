Kinh ngạc dàn "bóng hồng" người Kurd cầm súng khổ luyện tại Iraq

Theo Asharq al-Awasat, hơn 300 nữ chiến binh tình nguyện đến từ Đảng Tự do Kurdistan ở Iran (PAK) do Tướng Hussein Yazdanpanah lãnh đạo đã hoàn thành đợt huấn luyện chiến đấu và chiến thuật tại một trong những doanh trại quân đội của đảng này ở phía đông Erbil, Khu vực Kurdistan thuộc Iraq. (Nguồn ảnh: Reuters) Chỉ huy chiến trường của PAK Rebaz Sharifi thông báo các nữ chiến binh người Kurd này đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 4 tháng về việc sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và hạng trung. Họ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao phó. "Ho sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực phía nam Erbil cũng như đảm bảo an toàn cho trụ sở của đảng PAK", ông Sharifi nói. Được biết, các chỉ huy chiến trường với kinh nghiệm chiến đấu chống phiến quân IS ở tỉnh Nineveh suốt hai năm là những người đào tạo cho nhóm nữ binh tình nguyện trên. Chỉ huy Sharifi nhấn mạnh các loại vũ khí và phương tiện quân sự mà thành viên của PAK sử dụng chính là chiến lợi phẩm thu được sau cuộc chiến với phiến quân IS, đồng thời khẳng định không nhận được bất cứ sự hỗ trợ tài chính từ bên nào, bao gồm cả Chính quyền Khu tự trị người Kurd (KRG). "Chính quyền KRG không cung cấp cho chúng tôi bất cứ sự hỗ trợ nào. Chúng tôi hoàn toàn tự lực cánh sinh", ông Sharifi nói. Được biết, Đảng PAK đại diện cho lực lượng chống lại chính quyền Iran, chiến đấu vì sự độc lập của người Kurd ở Iran. Chỉ huy Sharifi cho biết thêm, các chiến binh người Kurd của PAK đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào chống lại (chính quyền) Iran. Các nữ chiến binh người Kurd Iran tập di chuyển qua địa hình hiểm trở tại Erbil, Ira, ngày 9/7. Họ tranh thủ ngồi nghỉ sau thời gian tập luyện vất vả. Các nữ chiến binh thuộc Đảng PAK học cách sử dụng súng. Các "bóng hồng" người Kurd tập luyện giữa trời nắng. Khóa huấn luyện kéo dài 4 tháng tại một doanh trại quân đội của PAK ở Erbil. Màn giao đấu của hai nữ chiến binh người Kurd Iran. "Đội quân tóc dài" người Kurd của PAK đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao phó. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd ở Iraq trưng cầu ý dân hồi năm 2017 (Nguồn: VTC14)

