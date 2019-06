Choáng ngợp làn xe đạp trên không dài nhất thế giới

Đường xe đạp trên cao Hạ Môn: Đường xe đạp dài 8km ở Hạ Môn này chạy dọc bên dưới mạng lưới xe buýt nhanh hiện có ở thành phố của Trung Quốc. Kiến trúc xe đạp Biennale (BAB) là một triển lãm uy tín về các thiết kế tòa nhà cao cấp và tiên tiến đang tạo điều kiện cho việc đi lại bằng xe đạp và thay đổi cộng đồng trên toàn thế giới. Ảnh: BYCS. Dissing+Weitling đã tạo ra con đường xe đạp treo lơ lửng đầu tiên của Trung Quốc và làn đường xe đạp trên không dài nhất thế giới. Sau lần đầu tiên cực kỳ thành công, BAB thứ hai đã ra mắt tại Amsterdam vào tháng 6, trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu với các thiết kế đột phá đang truyền cảm hứng cho những cách nghĩ mới để tạo ra các thành phố phù hợp với tương lai. Ảnh: BYCS. Đạp xe qua nước ở Limburg, Bỉ: Dự án này của Visit Limburg và Lens°Ass Architects, dẫn người đi xe đạp qua một con đường dài hơn 200 mét và rộng ba mét, với nước ở hai bên ngang tầm mắt. Ảnh: BYCS. Đường xe đạp đón tiếp trung bình 700 du khách mỗi ngày và được đưa vào danh sách 100 địa điểm kỳ vĩ nhất thế giới của tạp chí Time. Ảnh: BYCS.Trung tâm xe đạp Curtin ở Perth, Australia: Trung tâm xe đạp này tại Đại học Curtin của Kiến trúc sư Coniglio Ainsworth chứa cơ sở rửa xe, thay xe và khóa, cộng với hệ thống xếp chồng xe đạp hai tầng cho khoảng 200 xe đạp. Ảnh: BYCS. Tầng mái tạo không gian phía trên trung tâm và có thể được sử dụng làm không gian sự kiện hoặc chỉ để thư giãn và kết nối. Ảnh: BYCS. Cầu Ölhafen ở Raunheim, Đức: Cây cầu cong này của Schneider + Schumacher bắc qua lối vào rộng 70 mét đến bến cảng của trạm dầu lửa thành phố. Ảnh: BYCS. Cây cầu được thiết kế để ngăn chặn công chúng tiếp cận với tàu chở dầu đi qua. Ảnh: BYCS. Cầu lộn ngược ở thành phố New York: The Queensway là một trong những tuyến đường sắt bị bỏ hoang của New York và có thể được tìm thấy ở Queens. Ảnh: BYCS. Dự án Cầu lộn ngược của Nooyoon sử dụng một cây cầu bị lật để kết nối các không gian trên mặt đất với những người ở trên. Ảnh: BYCS. Bãi đậu xe đạp trung tâm Utrecht, Hà Lan: Trung tâm giao thông công cộng bận rộn nhất Hà Lan đã được cải tạo để chứa một nhà để xe đạp mới bên cạnh nhà ga. Đây là công viên xe đạp lớn nhất thế giới. Ảnh: BYCS. Nhà để xe ba tầng có thể đạp xe qua được thiết kế với sự tiện lợi, tốc độ và an toàn. Người dùng có thể đạp xe đến các chỗ trống được đăng nhập bằng điện tử. Cơ sở này cũng có một cửa hàng sửa chữa và dịch vụ cho thuê. Ảnh: BYCS.

