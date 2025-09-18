Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Nghe tiếng động lớn, chủ nhà nghỉ đi lên kiểm tra thì tá hoả phát hiện hai người nằm bất động, nên cấp báo cơ quan Công an.

Hạo Nhiên

Chiều 18/9, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ T.Q (ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, đôi nam nữ đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.Q. Một lúc sau, nghe tiếng động bất thường, chủ nhà nghỉ đi lên kiểm tra thì phát hiện hai người nằm bất động, nên trình báo cơ quan chức năng.

155253ninh-hoa-dam-nhau-2-ng-chet-anh-1-1535.jpg
Nhiều người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: Công Tâm.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định hai nạn nhân đã tử vong.

Người dân sống xung quanh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà nghỉ nêu trên.

Danh tính của 2 người tử vong hiện chưa được công bố.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Điều tra #đôi nam nữ #tử vong #Công an #Lâm Đồng #nhà nghỉ

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ngãi

Trong quá trình thu gom rác, nhân viên lao công kinh hoàng phát hiện trong thùng rác có thi thể trẻ sơ sinh.

Vào khoảng 03h phút ngày 16/9/2025, nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Địa điểm phát hiện là tại Ngã ba Hà Thành, xã Sơn Hạ. Vụ việc lập tức được báo cho Trực ban Công an xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện thi thể bị trói tay chân dưới kênh nước

Thi thể một người đàn ông bị trói tay chân được phát hiện dưới kênh nước ở Min Buri, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Theo The Thaiger, nhân viên cửa hàng cá phát hiện thi thể nam giới bị trói tay chân úp mặt tại kênh Saen Saep, gần cây cầu nối khu dân cư với chợ Min Buri, vào ngày 8/9.

Sau khi nhận được tin báo vào khoảng 4h52 sáng 8/9, cảnh sát đã tới hiện trường và đưa thi thể lên. Nạn nhân được xác định là nam giới, trong độ tuổi từ 35 đến 40. Một tấm bê tông, nghi lấy từ vỉa hè, dài khoảng 70 đến 80 cm được tìm thấy tại hiện trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trên bờ biển Lâm Đồng

Trong lúc tắm biển, người dân phường Phan Thiết (Lâm Đồng) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên biển Đồi Dương.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân tắm biển phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt trên biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới