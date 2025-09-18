Đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Nghe tiếng động lớn, chủ nhà nghỉ đi lên kiểm tra thì tá hoả phát hiện hai người nằm bất động, nên cấp báo cơ quan Công an.

Chiều 18/9, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ T.Q (ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, đôi nam nữ đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.Q. Một lúc sau, nghe tiếng động bất thường, chủ nhà nghỉ đi lên kiểm tra thì phát hiện hai người nằm bất động, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: Công Tâm.



Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định hai nạn nhân đã tử vong.

Người dân sống xung quanh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà nghỉ nêu trên.

Danh tính của 2 người tử vong hiện chưa được công bố.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

