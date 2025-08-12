Đôi nam nữ diễn 'cảnh nóng' trên xe Mercedes – dàn dựng...có phạm luật?

Dù đính chính dàn dựng, nhưng clip nhạy cảm giữa nam tài xế và một người phụ nữ ngồi cạnh trên Mercedes C200 đang lưu thông vẫn khiến dư luận bất bình.

Ngày 12/8, lãnh đạo UBND phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với công an để xác minh clip ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm trên một xe Mercedes. Sở VHTTDL Ninh Bình cũng đã nắm được thông tin và đang giao phòng chuyên môn rà soát, xử lý.

Mạng xã hội tối 11/8 lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là nhạy cảm giữa nam tài xế và một người phụ nữ ngồi cạnh trên chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang lưu thông trên đường.

Nam thanh niên tự nhận đã mượn xe của chủ chiếc Mercedes, quay clip cho vui. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video được đăng tải trên kênh TikTok của một showroom mua bán ôtô cũ ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, sáng 12/8, tài khoản đăng tải đoạn video lên tiếng đính chính rằng hình ảnh chỉ là dàn dựng, chỉ là “content thôi". Tài khoản này cũng công khai một số bức ảnh chụp hậu trường nhân vật chính trong trong video để chứng minh.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, pháp luật Việt Nam tạo mọi điều kiện cho công dân sáng tạo nội dung số, phát triển bản thân, mang lại những giá trị vật chất tinh thần cho xã hội.

Tuy nhiên, mọi hành vi đều phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đều phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức. Hoạt động tạo các content bẩn, bất chấp dư luận xã hội, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục cần phải được lên án và có thể còn bị xử lý bằng chế tài của pháp luật.

Sự việc đôi nam nữ có hành vi thân mật quá mức trên xe ô tô khi đang lưu thông đã tạo ra hiệu ứng truyền thông, khiến nhiều người theo dõi, đến nay thực hư chưa rõ, tuy nhiên đây là hành vi phản cảm, dung tục, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Mặc dù đã có những thông tin đính chính cho rằng đây chỉ là cho câu view, câu chuyện dàn dựng nhưng dù thật hay giả, hành vi này cũng phản cảm và còn có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ vào xác minh làm rõ sự việc để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải tuân thủ các quy tắc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dưới góc độ pháp lý, xe ô tô được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ, người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại cho người khác.

Theo đó người điều khiển xe ô tô và ngồi hàng ghế phía trước, và các hàng ghế có bố trí thiết kế dây an toàn phải thắt dây an toàn. Hình ảnh qua clip cho thấy người phụ nữ trên xe ô tô đã không thắt dây an toàn và người điều khiển phương tiện cũng có thể không tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn khi lái xe, thiếu chú ý quan sát và thực hiện các hành vi có tính chất nhạy cảm, dung tục, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục...

Bởi vậy, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ các hành vi vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để xử lý theo quy định tại Nghị định 100 và Nghị định 168 của Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người quay clip, phát tán clip và những người trong xe ô tô có phải là một nhóm người đã có sự thống nhất bàn bạc, cùng nhau dựng clip để câu view hay không. Nếu trường hợp đây là clip dàn dựng, hành vi quay clip có chủ đích để câu view, những người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất của hành vi và hậu quả đã gây ra đối với xã hội.

Hành vi quay clip thể hiện là mô tả những động tác có tính chất dâm ô, đồi truỵ, không phụ phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Nếu tạo ra các clip, hình ảnh có tính chất dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục mà đăng tải lên mạng xã hội, đây là hành vi vi phạm luật an ninh mạng,

Theo điều 8 Luật An ninh mạng, việc tạo ra, đăng tải các clip mô tả hành vi quan hệ tình dục, những hình ảnh, động tác có tính chất tình dục, phản cảm, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, có tính chất dâm ô, đồi trụy mà đăng tải nên không gian mạng đây là thực hiện hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Với hành vi vi phạm pháp luật tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi đưa những thông tin hình ảnh bị cấm lên không gian mạng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi tạo ra, chia sẻ clip có nội dung dâm ô đồi trụy lên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính: đối với cá nhân sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, với tổ chức sẽ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc gỡ bỏ những hình ảnh, clip có nội dung vi phạm.

Trong trường hợp, hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, tác động tiêu cực đến nhận thức và lối sống của giới trẻ hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã bị kết án mà còn vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự hoặc tội đưa thông tin trái phép nên mạng internet theo quy định tại điều 288 Bộ luật Hình sự hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Thời gian qua không ít các trường hợp vì câu view phải câu like mà bất chấp dư luận xã hội, coi thường pháp luật, đã tạo dựng các clip không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, các clip dâm ô, đồi trụy... đã bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.