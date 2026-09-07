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Kho tri thức

Độc lạ loài cá đi lùi dưới đáy biển như moonwalk

Các nhà khoa học vừa ghi hình một loài cá có ngoại hình kỳ lạ đang “đi bộ” dưới đáy biển, thậm chí di chuyển lùi giống động tác “moonwalk” nổi tiếng vừa có thể bước ngang như cua.

Hà Vy

Loài cá này có tên khoa học Scalicus engyceros, thuộc nhóm cá robin biển có giáp (armored searobin). Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1872 và trước đây các nhà khoa học đã biết chúng có khả năng “đi”, nhưng chủ yếu dựa trên những đặc điểm quan sát được ở các mẫu vật đã chết. Lần này, các nhà nghiên cứu Trung Quốc có cơ hội quan sát chúng trực tiếp trong môi trường sống tự nhiên.

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Một con cá robin biển “đi bộ” dưới đáy biển bằng các tia vây. (Ảnh: NOAA Office of Ocean Exploration and Research)

Scalicus engyceros có cơ thể phủ những tấm xương cứng giống như một lớp áo giáp, khiến chúng trông như sự kết hợp giữa một con cá và một loài giáp xác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất nằm ở các tia vây dày và cứng đã biến đổi, giúp chúng chống đỡ cơ thể và di chuyển trên lớp trầm tích dưới đáy biển.

Khi di chuyển, con cá có thể sử dụng các phần phụ này để bước sang hai bên giống một con cua đang bò. Đáng chú ý hơn, nó còn có thể di chuyển ngược về phía sau, tạo nên chuyển động được các nhà nghiên cứu ví như “moonwalk”.

Không chỉ sở hữu những chiếc “chân” kỳ lạ, Scalicus engyceros còn có những phần phụ phân nhánh ở quanh miệng, trông giống một chiếc cào nhỏ. Chúng liên tục quét các phần phụ này trên bề mặt đáy biển trong lúc di chuyển, đôi khi chạm vào những mô đất hoặc tảng đá. Các cấu trúc này được cho là giúp chúng phát hiện thức ăn và nhận biết vật cản.

Hai vây ngực của chúng cũng xòe rộng sang hai bên, có khả năng đóng vai trò giữ thăng bằng khi cơ thể di chuyển trên địa hình không bằng phẳng. Khi cảm thấy bị đe dọa, con cá thậm chí có thể bật lên bằng những cú nhảy giật mạnh để nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.

Nguồn: Science Alert

Những hành vi kỳ lạ này được ghi lại tại Biển Đông ở độ sâu khoảng 350-500m, nơi áp suất nước có thể cao gấp khoảng 40 lần so với trên mặt biển.

Nhờ công nghệ lặn biển sâu, ngoài Scalicus engyceros, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận 2 loài cá robin biển có giáp khác ở khu vực này, trong đó có 6 cá thể Peristedion liorhynchus được phát hiện tại một hẻm núi dưới biển.

Cuộc chạm trán dưới đáy biển cũng hé lộ một đặc điểm đáng chú ý: Scalicus engyceros sở hữu đôi mắt khá lớn, nhưng dường như khả năng nhìn không còn đặc biệt hữu ích trong môi trường tối tăm nơi chúng sinh sống.

Khi tàu lặn tiếp cận, những con cá dường như không phát hiện ra. Tuy nhiên, một con đã hướng một mắt về phía luồng sáng từ tàu lặn trước khi nhanh chóng bơi đi.

Điều này khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu loài cá này đã sống trong môi trường tối đủ lâu để hệ thống cảm nhận ánh sáng suy giảm hoàn toàn hay chưa. Một khả năng khác là chúng vẫn thỉnh thoảng di chuyển lên những vùng nước nông hơn, nơi vẫn còn ánh sáng yếu xuyên xuống.

Những phát hiện mới cho thấy đáy biển sâu vẫn còn vô số bí mật chưa được khám phá. Khi công nghệ tàu lặn ngày càng phát triển, việc quan sát trực tiếp những sinh vật sống trong môi trường khắc nghiệt này có thể tiếp tục hé lộ những cách di chuyển và thích nghi mà con người chưa từng biết đến.

Science Alert
#cá biển sâu #đáy biển #hành vi cá #biển Đông #khoa học biển #động vật kỳ lạ

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Bạch tuộc con dùng xúc tu 'tát' cá để bảo vệ mình

Khi gặp cá có tính chiếm lãnh thổ, bạch tuộc Brazil có thể đổi màu, giơ xúc tu và tung những cú “tát” để đáp trả.

Dưới làn nước nông ngoài khơi Brazil, rất nhiều những cuộc đối đầu kỳ lạ diễn ra giữa các loài động vật biển. Một bên là những con cá đang cố bảo vệ lãnh thổ, bên kia là bạch tuộc con với 8 xúc tu. Khi bị cá áp sát hoặc tấn công, bạch tuộc có thể bất ngờ vung xúc tu và “tát” thẳng vào đối thủ.

Nhưng các nhà khoa học phát hiện những cú tát này không phải hành động tấn công bừa bãi. Bạch tuộc dường như biết điều chỉnh cách phản ứng tùy vào loài cá mà chúng gặp.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil đang quan sát một con cá ở gần. (Ảnh: Michaella Andrade)

Nhóm nghiên cứu đã ghi lại 101 cuộc chạm trán giữa 38 con bạch tuộc rạn san hô Brazil (Octopus insularis) còn non và 10 loài cá rạn san hô ở vùng nước nông ven bờ đông bắc Brazil cùng một số đảo ngoài khơi. Khi gặp những loài cá có tính chiếm lãnh thổ, chẳng hạn cá thia, cuộc chạm trán thường diễn ra rất nhanh và căng thẳng. Những con cá này có thể lao tới, đâm hoặc quét về phía bạch tuộc để xua đuổi chúng.

Bạch tuộc khi đó thường phản ứng bằng cách giật mình, thay đổi tư thế và đặc biệt là vung một xúc tu về phía cá. Những cú “tát” này dường như là cách chúng đáp trả khi bị cá gây hấn.

Trái lại, khi gặp những loài cá không có tính bảo vệ lãnh thổ như cá đuôi gai xanh, bạch tuộc thường không phản ứng quyết liệt. Những con cá này thường chỉ đi theo hoặc bơi vòng quanh bạch tuộc trong lúc nó kiếm ăn. Thay vì lao vào đánh nhau, bạch tuộc tiếp tục tìm kiếm thức ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Theo các nhà nghiên cứu, điều đó cho thấy bạch tuộc không chỉ đơn giản phản ứng theo bản năng khi có cá xuất hiện. Chúng dường như có thể phân biệt tình huống và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Một phát hiện khác còn khiến hành vi này trở nên thú vị hơn. Khi đối đầu với cá có tính lãnh thổ, một số con bạch tuộc thay đổi hoa văn trên cơ thể, tạo thành kiểu màu mà nhóm nghiên cứu gọi là “half-blotch”.

Trong trạng thái này, những đốm trắng tròn xuất hiện ở phần cơ thể hướng về phía con cá. Các nhà nghiên cứu nhận thấy cá dường như có xu hướng lùi lại sau khi bạch tuộc thể hiện kiểu hoa văn đặc biệt này.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil non ẩn mình giữa những rạn san hô. (Ảnh: Michaella Andrade)

Họ cho rằng hoa văn có thể đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, nhưng hiện chưa thể khẳng định bạch tuộc chủ động tạo ra nó để gửi thông điệp cho cá hay đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị đe dọa.

Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mỗi con bạch tuộc dường như có một “tính cách” riêng. Một số con khá nhút nhát, trong khi những con khác phản ứng mạnh hơn khi gặp các loài vật xung quanh. Hiện nhóm nghiên cứu chưa biết những khác biệt này có liên quan đến tuổi, giới tính hay có duy trì ổn định theo thời gian hay không.

Điều thú vị là khi nhóm nghiên cứu quay phim bạch tuộc trong môi trường tự nhiên, chúng thường tỏ ra tò mò với máy quay, thậm chí vươn xúc tu chạm vào thiết bị. Một con còn lấy trộm quả chì dùng cho việc lặn của các nhà nghiên cứu rồi mang thẳng vào hang.

Các nhà khoa học cho rằng những quan sát mới giúp cho thấy hành vi của bạch tuộc phức tạp hơn chúng ta vẫn tưởng.

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