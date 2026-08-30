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Kho tri thức

Bí mật về đôi mắt của cá mập Greenland sống hàng trăm năm

Cá mập Greenland có thể sống tới 400 năm. Đáng kinh ngạc hơn, đôi mắt của chúng dường như vẫn khỏe sau hơn một thế kỷ.

Hà Vy

Cá mập Greenland có vẻ ngoài khá đặc biệt: thân màu xám, bơi chậm và đôi mắt thường đục như bị phủ một lớp sương. Trên mắt chúng còn có thể xuất hiện những con ký sinh trùng nhỏ bám vào giác mạc. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một hệ thị giác có khả năng hoạt động bền bỉ đáng kinh ngạc.

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Cá mập Greenland có thể sống tới khoảng 400 năm, được xem là loài động vật có xương sống sống lâu nhất từng được biết đến. (Wikimedia: Hemming1952)

Loài cá mập này có thể sống tới khoảng 400 năm, lâu hơn bất kỳ loài động vật có xương sống nào được biết đến hiện nay. Chúng sống chủ yếu ở vùng biển lạnh quanh Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, có thể xuống độ sâu gần 3.000 m. Ở nơi đó, ánh sáng rất yếu và môi trường sống hoàn toàn khác với những gì con người thường hình dung về đại dương.

Chính điều này khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi về đôi mắt của chúng. Nếu phải sống hàng trăm năm trong bóng tối, liệu hệ thị giác có bị lão hóa nghiêm trọng hay không? Câu trả lời từ một nghiên cứu mới là điều khá bất ngờ: dường như không.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra mắt của 10 cá mập Greenland được ước tính từ 100 đến 134 tuổi. Họ quan sát cấu trúc của võng mạc, đồng thời phân tích gene và các protein liên quan đến thị giác. Võng mạc là lớp mô nằm phía sau mắt, nơi tiếp nhận ánh sáng và chuyển thông tin thành tín hiệu để não xử lý.

Kết quả cho thấy, võng mạc của những con cá mập này vẫn được bảo tồn rất tốt. Các nhà nghiên cứu không phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy võng mạc đã bị thoái hóa nghiêm trọng theo tuổi.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thị giác có thể không phải công cụ quan trọng nhất giúp cá mập Greenland săn mồi ở vùng nước sâu. Thay vào đó, chúng có thể sử dụng mắt để nhận biết ánh sáng, bóng tối và những thay đổi trong môi trường xung quanh. Khả năng này vẫn có ích, ngay cả khi chúng không cần nhìn rõ từng chi tiết.

Một điểm khiến đôi mắt của cá mập Greenland trông còn đáng sợ hơn là ký sinh trùng. Loài chân chèo Ommatokoita elongata thường bám vào giác mạc của cá mập. Chúng có thể dài khoảng 3cm và trông giống một sợi tua treo trước mắt.

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Hình minh họa năm 1838 về ký sinh trùng bám vào giác mạc cá mập Greenland. Ảnh: Auguste Mayer/Thư viện Quốc gia và Đại học Iceland.

Ký sinh trùng này chắc chắn có thể làm giảm độ rõ của hình ảnh. Nhưng nghiên cứu cho thấy chúng không khiến cá mập bị mù hoàn toàn. Những bộ phận bên trong mắt vẫn hoạt động, cho phép con vật tiếp nhận ánh sáng và có khả năng phát hiện những thay đổi về độ tương phản hoặc chuyển động.

Điều khiến các nhà khoa học quan tâm nhất lại nằm sâu hơn trong tế bào. Khi phân tích hoạt động của các gene trong võng mạc, nhóm nghiên cứu nhận thấy một số gene liên quan đến sửa chữa DNA hoạt động mạnh. DNA có thể bị tổn thương theo thời gian, vì vậy khả năng phát hiện và sửa chữa những tổn thương này rất quan trọng đối với việc duy trì tế bào khỏe mạnh.

Từ đây, các nhà khoa học đưa ra một khả năng đáng chú ý: hệ thống sửa chữa DNA mạnh có thể là một phần lý do giúp võng mạc của cá mập Greenland duy trì được lâu như vậy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là manh mối.

Nếu cơ chế này được làm rõ, nó có thể mang lại những gợi ý mới cho nghiên cứu về bệnh mắt ở người.

ABC News & Headlines
#cá mập Greenland #tuổi thọ cao #đôi mắt #ký sinh trùng #sửa chữa DNA #thị giác

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Cá heo mũi chai hiện là loài có bằng chứng thuyết phục nhất về khả năng này. Từ những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện cá heo non tạo ra những tiếng huýt sáo đặc trưng và có thể duy trì âm thanh này trong thời gian dài.

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Cá heo mũi chai có thể sử dụng những tiếng huýt sáo đặc trưng để gọi các cá thể khác trong đàn. (Ảnh: Brent Durand/Getty Images)
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Kho tri thức

Bạch tuộc con dùng xúc tu 'tát' cá để bảo vệ mình

Khi gặp cá có tính chiếm lãnh thổ, bạch tuộc Brazil có thể đổi màu, giơ xúc tu và tung những cú “tát” để đáp trả.

Dưới làn nước nông ngoài khơi Brazil, rất nhiều những cuộc đối đầu kỳ lạ diễn ra giữa các loài động vật biển. Một bên là những con cá đang cố bảo vệ lãnh thổ, bên kia là bạch tuộc con với 8 xúc tu. Khi bị cá áp sát hoặc tấn công, bạch tuộc có thể bất ngờ vung xúc tu và “tát” thẳng vào đối thủ.

Nhưng các nhà khoa học phát hiện những cú tát này không phải hành động tấn công bừa bãi. Bạch tuộc dường như biết điều chỉnh cách phản ứng tùy vào loài cá mà chúng gặp.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil đang quan sát một con cá ở gần. (Ảnh: Michaella Andrade)

Nhóm nghiên cứu đã ghi lại 101 cuộc chạm trán giữa 38 con bạch tuộc rạn san hô Brazil (Octopus insularis) còn non và 10 loài cá rạn san hô ở vùng nước nông ven bờ đông bắc Brazil cùng một số đảo ngoài khơi. Khi gặp những loài cá có tính chiếm lãnh thổ, chẳng hạn cá thia, cuộc chạm trán thường diễn ra rất nhanh và căng thẳng. Những con cá này có thể lao tới, đâm hoặc quét về phía bạch tuộc để xua đuổi chúng.

Bạch tuộc khi đó thường phản ứng bằng cách giật mình, thay đổi tư thế và đặc biệt là vung một xúc tu về phía cá. Những cú “tát” này dường như là cách chúng đáp trả khi bị cá gây hấn.

Trái lại, khi gặp những loài cá không có tính bảo vệ lãnh thổ như cá đuôi gai xanh, bạch tuộc thường không phản ứng quyết liệt. Những con cá này thường chỉ đi theo hoặc bơi vòng quanh bạch tuộc trong lúc nó kiếm ăn. Thay vì lao vào đánh nhau, bạch tuộc tiếp tục tìm kiếm thức ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Theo các nhà nghiên cứu, điều đó cho thấy bạch tuộc không chỉ đơn giản phản ứng theo bản năng khi có cá xuất hiện. Chúng dường như có thể phân biệt tình huống và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Một phát hiện khác còn khiến hành vi này trở nên thú vị hơn. Khi đối đầu với cá có tính lãnh thổ, một số con bạch tuộc thay đổi hoa văn trên cơ thể, tạo thành kiểu màu mà nhóm nghiên cứu gọi là “half-blotch”.

Trong trạng thái này, những đốm trắng tròn xuất hiện ở phần cơ thể hướng về phía con cá. Các nhà nghiên cứu nhận thấy cá dường như có xu hướng lùi lại sau khi bạch tuộc thể hiện kiểu hoa văn đặc biệt này.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil non ẩn mình giữa những rạn san hô. (Ảnh: Michaella Andrade)

Họ cho rằng hoa văn có thể đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, nhưng hiện chưa thể khẳng định bạch tuộc chủ động tạo ra nó để gửi thông điệp cho cá hay đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị đe dọa.

Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mỗi con bạch tuộc dường như có một “tính cách” riêng. Một số con khá nhút nhát, trong khi những con khác phản ứng mạnh hơn khi gặp các loài vật xung quanh. Hiện nhóm nghiên cứu chưa biết những khác biệt này có liên quan đến tuổi, giới tính hay có duy trì ổn định theo thời gian hay không.

Điều thú vị là khi nhóm nghiên cứu quay phim bạch tuộc trong môi trường tự nhiên, chúng thường tỏ ra tò mò với máy quay, thậm chí vươn xúc tu chạm vào thiết bị. Một con còn lấy trộm quả chì dùng cho việc lặn của các nhà nghiên cứu rồi mang thẳng vào hang.

Các nhà khoa học cho rằng những quan sát mới giúp cho thấy hành vi của bạch tuộc phức tạp hơn chúng ta vẫn tưởng.

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Kho tri thức

Lạ kỳ cá mặt trăng- loài cá duy nhất giữ ấm trong môi trường lạnh

Cá mặt trăng có khả năng duy trì nhiệt độ cao hơn môi trường biển sâu nhờ hệ thống mạch máu đặc biệt, giúp săn mồi hiệu quả hơn trong điều kiện lạnh

Phần lớn các loài cá không tự duy trì nhiệt độ cơ thể giống động vật có vú. Điều này có liên quan trực tiếp đến cách chúng hô hấp. Thay vì lấy oxy từ không khí bằng phổi, cá hấp thụ oxy từ nước biển khi nước đi qua mang. Máu trong mang tiếp xúc với dòng nước lạnh nên nhiệt độ cơ thể của cá thường gần với nhiệt độ môi trường.

Điều này đặc biệt rõ ở những loài sống dưới biển sâu, nơi nước có thể lạnh hơn rất nhiều so với vùng biển gần mặt nước. Vì vậy, việc một con cá có thể duy trì cơ thể ấm hơn môi trường xung quanh từng được xem là điều khá khó xảy ra.

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