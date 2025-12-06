Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Độc lạ đám cưới dùng xe rùa để bê tráp viral mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

Độc lạ đám cưới dùng xe rùa để bê tráp viral mạng xã hội

Đoạn video ghi lại cảnh đoàn rước dâu nhà trai dùng xe rùa đẩy sính lễ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Gần đây, cộng đồng mạng đã xôn xao trước hình ảnh và video về một đám cưới truyền thống ở Việt Nam với chi tiết "độc nhất vô nhị": dùng xe rùa (xe cút kít) để vận chuyển lễ vật thay vì dùng mâm truyền thống.
Gần đây, cộng đồng mạng đã xôn xao trước hình ảnh và video về một đám cưới truyền thống ở Việt Nam với chi tiết "độc nhất vô nhị": dùng xe rùa (xe cút kít) để vận chuyển lễ vật thay vì dùng mâm truyền thống.
Sự sáng tạo và nét độc đáo này đã nhanh chóng giúp đám cưới trở nên viral và nhận về nhiều lời khen ngợi.
Sự sáng tạo và nét độc đáo này đã nhanh chóng giúp đám cưới trở nên viral và nhận về nhiều lời khen ngợi.
Đoạn video và hình ảnh ghi lại cảnh đoàn nhà trai đi rước dâu trên đường làng. Dàn thanh niên nam nữ, trong trang phục áo dài truyền thống, đẩy những chiếc xe rùa được trang trí lộng lẫy.
Đoạn video và hình ảnh ghi lại cảnh đoàn nhà trai đi rước dâu trên đường làng. Dàn thanh niên nam nữ, trong trang phục áo dài truyền thống, đẩy những chiếc xe rùa được trang trí lộng lẫy.
Các tráp lễ vật được bày biện trên xe rùa không kém phần hoành tráng. Lễ vật bao gồm hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, và đặc biệt có những tháp quà được xếp rất cao. Điểm nhấn là những mô hình chim phượng, rồng, hoặc các biểu tượng song hỷ được tạo hình từ hoa và trái cây, mang ý nghĩa chúc phúc.
Các tráp lễ vật được bày biện trên xe rùa không kém phần hoành tráng. Lễ vật bao gồm hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, và đặc biệt có những tháp quà được xếp rất cao. Điểm nhấn là những mô hình chim phượng, rồng, hoặc các biểu tượng song hỷ được tạo hình từ hoa và trái cây, mang ý nghĩa chúc phúc.
Những chiếc xe rùa vốn là dụng cụ lao động, nay được "biến hóa" thành phương tiện rước lễ vật với trang trí tinh tế. Xe được phủ lớp vải lụa hoặc ren màu xanh dương nhạt và đính kèm nơ, hoa tươi, tạo nên sự kết hợp giữa nét mộc mạc và sự sang trọng.
Những chiếc xe rùa vốn là dụng cụ lao động, nay được "biến hóa" thành phương tiện rước lễ vật với trang trí tinh tế. Xe được phủ lớp vải lụa hoặc ren màu xanh dương nhạt và đính kèm nơ, hoa tươi, tạo nên sự kết hợp giữa nét mộc mạc và sự sang trọng.
Giữa hàng loạt đám cưới truyền thống, việc sử dụng xe rùa đã giúp cặp đôi tạo nên dấu ấn riêng, khó quên trong ngày trọng đại.
Giữa hàng loạt đám cưới truyền thống, việc sử dụng xe rùa đã giúp cặp đôi tạo nên dấu ấn riêng, khó quên trong ngày trọng đại.
Được biết, đám cưới này diễn ra ở Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc). Ý tưởng dùng xe rùa đẩy sính lễ là của chú rể Lê Văn Ninh (25 tuổi). Theo đó, vì hai nhà gần nhau và đường ngõ nhỏ, ô tô không thuận tiện, nên gia đình đã nghĩ ra cách rước dâu độc đáo này.
Được biết, đám cưới này diễn ra ở Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc). Ý tưởng dùng xe rùa đẩy sính lễ là của chú rể Lê Văn Ninh (25 tuổi). Theo đó, vì hai nhà gần nhau và đường ngõ nhỏ, ô tô không thuận tiện, nên gia đình đã nghĩ ra cách rước dâu độc đáo này.
5 chiếc xe rùa được thuê và trang trí tỉ mỉ, với sự chung tay của anh em họ hàng, các dì, các bác trong nhà.
5 chiếc xe rùa được thuê và trang trí tỉ mỉ, với sự chung tay của anh em họ hàng, các dì, các bác trong nhà.
Trầm Phương
#đám cưới #xe rùa #Phú Thọ #rước lễ #truyền thống #sáng tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT