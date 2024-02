Khởi tố đối tượng đâm xe vào cảnh sát giao thông

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều ngày 15/2, Tổ Tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT Công an huyện Đức Thọ làm nhiệm vụ tại Km 372+500 đường quốc lộ 15A thuộc địa phận thôn Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thành.

Đến khoảng 14h20' cùng ngày, Thiếu tá Trần Đức Thuận (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng phương tiện đối với xe mô tô BKS 38H1-268.10 đang lưu thông theo hướng Đức Thọ - Can Lộc, tuy nhiên người điều khiển phương tiện không chấp hành mà đâm thẳng vào người đồng chí Thuận khiến đồng chí ngã xuống đường, bị thương tích ở vùng đầu phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Được biết, người điều khiển xe mô tô là Nguyễn Tuấn Thành (SN: 2001, trú tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn).

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

