Hot girl diện đồ xẻ sâu trễ nải khoe vòng một “ná thở“

Berry Noon là một trong những hot girl Hàn Quốc khá nổi tiếng. Một số trang tin Trung Quốc như Sohu, On từng tấm tắc khen ngợi của cô nàng này. Tờ Sohu viết, Berry được xem là búp bê Barbie sống bởi thân hình hoàn hảo. Dù mặc trang phục gì cô nàng trông cũng rất đẹp. Tờ On viết hot girl người Hàn Quốc sở hữu thân hình bắt mắt với vòng một và vòng ba 86 cm, vòng eo 56 cm. Theo On, bất kỳ cánh mày râu nào cũng không thể rời mắt khỏi Berry. Hiểu rõ lợi thế ngoại hình của bản thân, hot girl xinh đẹp thường diện những set đồ xẻ sâu, trễ nải, khoe tối đa thân hình. Vòng một nở nang được tôn lên khi Berry mặc trang phục xẻ ngực sâu. Cô nàng hiện có hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram. Berry lập trang cá nhân Instagram năm 2017. Ban đầu, cô chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình. Cuộc sống của Berry thay đổi từ bức ảnh gợi cảm khi đang tập pilates của cô được đăng tải và thu hút hơn 30.000 lượt thích. Nhanh chóng, nhiều trung tâm thể dục mời Berry làm người mẫu. Điều này không chỉ tạo nên bước tiến mới trong công việc người mẫu của Berry mà còn khiến độ hot của cô tăng vọt. Trên trang cá nhân, Berry thường xuyên chia sẻ các bí quyết ăn uống và tập luyện. Chạy, bơi lội, gym, yoga và pilates là các môn thể thao cô nàng yêu thích. Mỗi ngày, Berry sẽ tập luyện ít nhất một tiếng rưỡi. Cô nàng được nhiều fan dự đoán sẽ tiến xa hơn trong tương lai nhờ lợi thế ngoại hình. Xem video: "Ngắm “vẻ đẹp không góc chết” của hot girl Nga xinh như búp bê"

