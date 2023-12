Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng vi phạm nồng độ cồn, đâm ba người bị thương

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã ra quyết định tạm giữ tài xế Hà Huy Điệp (SN 1988, trú tại tổ dân phố Hạ, thị trấn An Châu, Sơn Động) vi phạm nồng độ cồn, đâm ba người bị thương.

Đối tượng Hà Huy Điệp.

Trước đó, lúc 14h00 ngày 12/12, tại Km 17 + 200m trên đường tỉnh lộ 291 đoạn qua địa phận tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát: 98A-38068 hướng từ tổ dân phố Đoàn Kết đi tổ dân phố Đồng Rì với xe mô tô SUPERCUP, BKS: 34- 728.FC do N.T.K.L, sinh năm 2006 điều khiển đi ngược chiều chở theo cháu N.T.G.B, sinh năm 2013, cùng trú tại tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang hướng tổ dân phố Đồng Rì đi tổ dân phố Đoàn Kết và xe đạp do bà P.T.M, sinh năm 1962, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang điều khiển đi sau, cùng chiều với xe mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, hai cháu L, B và bà M bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, xe máy và xe đạp bị hư hỏng nặng, phần lưới tản nhiệt gắn biển kiểm soát: 98A-38068 của xe ô tô vỡ, rơi tại hiện trường. Tài xế ô tô sau khi gây tai nạn đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động đã phân công cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm và đã phát hiện được chiếc xe ô tô BKS: 98A-38068 gây tai nạn bỏ chạy tại khu vườn cây nhà anh P. V. Th thuộc tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử cách hiện trường khoảng 500m. Truy xét nhanh bước đầu xác định đối tượng điều khiển xe ô tô trong vụ tai nạn là Hà Huy Điệp. Hà Huy Điệp đã được đưa về trụ sở Công an huyện để làm việc và kiểm tra nồng độ cồn có kết quả 0.872ml/l khí thở.

Hiện nay, Công an huyện Sơn Động đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nội dung vụ vi phạm nồng độ cồn, đâm ba người bị thương theo quy định.