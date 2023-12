Dấu ấn Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc vừa được thăng Thượng tướng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: TTXVN) Năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc được thăng quân hàm Trung tướng. Luật Công an nhân dân quy định, thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm với cấp tướng tối thiểu 4 năm, trường hợp cấp bậc hàm trước thời hạn hoặc thăng cấp bậc hàm vượt bậc với hàm cấp tướng do Chủ tịch nước quyết định. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Công an; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu; được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong ngành Công an; luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ Công an nhân dân; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, được đón nhận cấp bậc hàm Thượng tướng, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đồng thời, cũng là thành tích của toàn lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội những năm qua. Người đứng đầu Nhà nước mong muốn,Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Ông hiện giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trưởng thành từ cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu; được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong ngành Công an từ trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội; Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44); Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Tháng 11/2016, ông Ngọc giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2017. Sau đó một năm, ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trong thời gian này, tháng 12/2017, ông Nguyễn Duy Ngọc ký ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại PVN. Từ tháng 8/2019 đến nay, ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 12/2019, ông Ngọc kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Đến tháng 1/2021, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Để triệt phá đại án Việt Á, ngày 5/12/2021, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký quyết thành lập Ban Chuyên án, đồng thời chỉ đạo sát sao Cục Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai khám xét 19 địa điểm, triệu tấp các đối tượng, điều tra làm rõ vụ án. Đến nay, đã khởi tố 33 vụ án, trên 111 bị can với 6 tội danh. Trong đó có 3 cựu Ủy viên Trung ương Đảng gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng có nhiều dấu ấn trong triệt phá các đại án tham nhũng, kinh tế chức vụ thời gian qua. Với vai trò là Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng có nhiều dấu ấn. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. >>> Mời độc giả xem thêm video Thăng hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an (Nguồn: Nhân Dân)

