Đại gia chi ngàn tỷ cho 92ha đất sân bay Long Thành là ai?

Mới đây CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An - công ty con của Tập đoàn Đất Xanh, đã vượt qua 5 đối thủ và chi hơn 3.060 tỷ đồng mua khu đất vàng tại xã Long Đức, huyện Long Thành, gần khu vực Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, khu đất mà Hà An vừa trúng có có diện tích hơn 92 ha, vốn là được Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng. Sau đó, UBND Đồng Nai thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh này quản lý.

Mục đích sử dụng đất là đất ở dự án, đất công trình giáo dục, đất công trình dịch vụ đô thị, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.117 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản Hà An có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 18, đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Hưng.

Công ty Hà An chi hơn 3.060 tỷ đồng mua khu đất vàng gần sân bay Long Thành. Ảnh: TTXVN.

Công ty bắt đầu hoạt động từ 23/2/2018 với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



Ngày 4/6/2019, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh đã đưa ra 3 Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần 3 công ty con cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Đáng chú ý, cùng ngày này, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh cũng đã thông qua Nghị quyết góp vốn mua cổ phần đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ cho Công ty Hà An . Sau khi tăng vốn, Tập đoàn Đất Xanh nắm 99,99% vốn điều lệ Công ty Hà An.

Video: Xóa trắng 1 xã để xây dựng sân bay Long Thành. Nguồn: VTC1.

Theo Nhadautu.vn, công ty Hà An trước phiên đấu giá (diễn ra vào ngày 24/8) đã rục rịch “gọi vốn” thông qua kênh trái phiếu. Theo đó, trong cùng ngày 12/8, Hà An đã phát hành thành công trái phiếu HAAN201901 và HAAN201909 với tổng giá trị là 200 tỷ đồng.

Trong ngày 19/8, Hà An đã vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch II 330 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là Dự Án Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 số 548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ngày 31/01/2019.

Về Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, tính đến cuối quý 2/2019, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn này đạt mức 15.948 tỷ đồng, tăng thêm 2.220 tỷ đồng trong vòng 6 tháng. Mức tăng này chủ yếu do các khoản phải thu của công ty tăng vọt từ 5.566 tỷ đồng lên 7.963 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Đất Xanh đạt 2.340 tỷ doanh thu thuần và 789,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 21%.