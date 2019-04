Việt Nam Grand Prix tặng 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên

(Kiến Thức) - Ngày 16/4/2019, Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC) tổ chức chương trình "Đỉnh cao công nghệ - Tuyệt đối an toàn", dành tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động xã hội ý nghĩa của Việt Nam Grand Prix nhằm hưởng ứng chiến dịch An toàn giao thông toàn cầu #3500LIVES do Liên đoàn ô tô Quốc tế (FIA) khởi xướng.