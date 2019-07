Hành trình về đích của quán quân cuộc thi Flashmob 2019 - “Sóng tuổi trẻ”

Cuộc thi Flashmob 2019 - “Sóng tuổi trẻ” là một trong các hoạt động đồng hành của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019, được tổ chức bởi Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức DIFF 2019, dành riêng cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Chính thức khởi động từ 01/4/2019 với 3 vòng thi: Sơ loại, Bán kết và Chung kết, sân chơi thú vị lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc đã lôi cuốn sự tham gia tranh tài của 81 đội thi. Sau vòng loại, 16 đội thi lọt vào vòng Bán kết đã có những bài dự thi đầy cảm xúc tại hệ thống các Sun World trên toàn quốc.

Từ bài hát “Lời yêu thương” mở màn của nhóm Uni5 đến các tiết mục nghệ thuật đan xen giữa các bài thi của 4 đội flashmob như “Get high”, “Tình yêu tuyệt vời”, “Sun Dance”… được thể hiện bởi các ca sĩ Lưu Hương Giang, S.T Sơn Thạch, Đoan Trang… cùng những vũ đoàn đình đám Mai Trắng, Hoàng Thông, sự sôi động, cuồng nhiệt không ngừng được thổi vào không gian sân khấu và lan tỏa khắp công viên lớn nhất miền Trung Sun World Danang Wonders.

Trên sân khấu có quy mô hoành tráng, mỗi đội thi đã mang đến cho khán giả và Ban tổ chức một xúc cảm và sự phấn khích vô cùng đặc biệt, khi được nhìn lại hành trình đi tới vòng chung kết của các đội qua video clip trước mỗi phần trình diễn và chứng kiến sức trẻ tuôn trào qua các bài biểu diễn đầy nhiệt huyết, sáng tạo.

Kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và động tác kỹ thuật, đồng thời thể hiện một sự “bắt trend” rất nhạy bén thông qua bài nhạc nền Để Mị Nói Cho Mà Nghe cùng với hai ca khúc Vào Hạ và Take Me Away, đội DUE DANCE – Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã có phần trình diễn mở đầu làm chủ sân khấu với bài nhảy thể hiện bức tranh thành phố Đà Nẵng đa sắc với nhịp sống sôi động của mùa du lịch, nhằm truyền tải thông điệp ý nghĩa: “Đừng nghĩ ngợi gì – Hãy đến với Đà Nẵng – Chúng tôi sẽ dắt bạn đi”. Bài nhảy của đội nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo.Zeal Dance Crew – Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Thọ thể hiện màn vũ đạo ấn tượng kể lại hành trình chinh phục cuộc thi của các đội nhảy, để khán giả cùng cảm nhận sự vui sướng, lúc ganh đua căng thẳng và cả niềm hân hoan của những đội được đứng trên sân khấu đêm chung kết. “Luồng gió mới” của đại diện đến từ Phú Thọ, với những bài nhạc nền Dusted, 1 Like, We Are The Rising Kings đã đón những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.